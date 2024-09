Comentarios, sugerencias y peticiones (Semana del 13 al 20 de septiembre)

Querido Pepe.

Ya hace un año que no estás con nosotros. Tu partida fue dura para todos, para tu familia, amigos y tus oyentes. No ha sido fácil no encontrar tu voz en mi dial favorito de los deportes. No ha sido fácil no oírte reir, cantar la publi, 'enorjarte' cuando estos cabritos te buscaban las cosquillas... Creí que tu partida sería un gran hueco que nadie podría rellenar, pero aunque es así, 'tus chicos' Paco, Manolo, Hevia... han seguido adelante dejando tu nombra en lo más alto. Sabes Pepe, hiciste un buen trabajo con todos tus chcicos, porque día a día son los mejores en todo lo que les enseñaste. Bueno Pepe, solo espero que estés con una sonrisa de oreja a oreja por sentirte orgulloso del enorme legado que dejaste a tu familia, a tus amigos y a nosotros tus queridos oyentes.

Un beso muy grande allá donde estés.

Estaba yo reflexionando sobre la huelga de los jugadores. Imagino que la huelga es contra los entrenadores porque el problema no es el número de partidos, el problema es que los entrenadores no rotan. Tienen plantillas de 25 jugadores, más la cantera. Si revientan a los jugadores, la culpa es de los entrenadores, no del calendario.

Tienen que valorar que es lo mejor para tener a los mejores en los momentos importantes. Estoy de acuerdo en que deberían reducir el calendario, pero estando como está, tienen que cuidar a los jugadores y evitar que lleguen muertos a los partidos.

Buenas tardes,

Este no es un mensaje para leer en antena, sino una pequeña historia sin importancia para vosotros. Iba a ir al estadio a ver el Atlético-Leipzig con mi hijo César de 13 años. Ni os imagináis su ilusión por ver el primer partido de Champions. Y acabo de llamarle por teléfono para decirle que no vamos a poder, porque mi vuelo se ha retrasado y estoy tirado en el aeropuerto de Estrsburgo. Se ha quedado llorando de rabia.

No nos pederdemos ni un partido y cuando ya íbamos a colgar me dice: "bueno, la parte buenas es que podemos verlo con la narración de Rubén y con todos los de Tiempo de Juego".

Sois su otra pasión, aparte del Atleti. Conoció a Rubén y a Antonio Ruiz hae poco en la puerta de prensa del Metropolitano y ha ido de público al estudio, donde pudo abrir un sobre de Panini y todo (no sé si os acordáis es un niño que llevó almendras picandes con chocholate para todos).

En fin, os lo cuento para recordaros (seguro que lo sabéis y lo teníes siempre presente) cuánto importáis y cuánto hacéis disfrutar a la gente, y en particular a los chavales, transmitiendo una afición sana y divertida (y a lo sno tan chavales como yo, también). Un abrazo.