COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS DE LOS OYENTES

Como oyente vuestro me pongo en contacto con vosotros, por si me podéis contestar a la siguiente pregunta:

¿Cómo es posible que LaLiga esté fornzando a que nadie vea el fútbol de forma no legal? Lo veo normal, siempre hay que estar en contra de la piratería, pero la opción que dan en España para ver el fútbol es, o no verlo entero en DAZN, o pagar no solo por el fútbol sino también la fibra óptica.

¿No tendría que emitir LaLiga obligatoriamente todos los partidos por internet y que todo el mundo independientemente del proveedor que tenga pueda darse de alta y pagar por ello, y no que te obliguen a contratar otros servicios con los proveedores a los quehan adjudicado el fútbol?

Muchas gracias

Hola, solo deciros que me alegraís la vida. Sois maravillosos. Es triste estar ingresado, pero vosotros dais salud.

Mil gracias