COMENTARIOS , SUGERENCIAS , PETICIONES...(Semana del 20 al 26 de noviembre)

Reflexión del libro 'Hasta que se me acaben las palabras' de Pepe Domingo Castaño

Este libro llegó a mis manos en un instante feliz y complicado al mismo tiempode mi corta vida, por ello y por lo que representa el autor del mismo para mí, puedo dar fe que este libro pasará a ser un componente que marcará mi vida en un futuro. Tras este breve inciso, quiero compartir algunas reflexiones extraídas del mismo.

Primera, la importancia de luchar por tus sueños sin importar lo que piensen y opinen de ti. Pues andar el camino para llegar a ellos, por muy torturoso que éste sea, debemos saber que al fnal nos espera la culminación de un sueño que los demás no pueden comprendere. Y no solo esto, la vida de una persona no puede quedarse si un sueño nuevo dentro de su alma, porque acabarás muriendo de hastío y angustia.

Segunda, que el miedo es una emoción convertida en un muro que debemos romper. Cuando llega esa oportunidad y no debemos dejarla pasar, dado que puede que no tengamos otra. Pero el miedo impide dar el paso, debemos enfrentarnos a él, ya que si no lo intentamos nunca sabremos si valemos para ello. Y relacionado con el miedo, vamos con la monotonía. Es nuestra zona de seguridad, pero al igual que con el miedo debemos romper con ella para poder encontrar lugares en nuestro interior que nunca hubiéramos imaginado.

Tercera, debemos mirar atrás para no olvidar que todo tiene un comienzo y un final. Y sin ellos la vida se queda sin etapas, las cuales hay que quemas, vivir y superar. La vida es un vaivén continuo de emociones y sentimientos, que da lecciones que debemos recordar por los siglos de los siglos, donde hay imágenes y momentos para siempre. Asimismo, no hay que enfadarse con la vida, siempre se las arreglará para compensa de alguna manera. Y, por ello, como diría el maestro Andrés Montes, la vida puede ser maravillosa. Hay que aprender que lo mejor de la vida es el instante que estamos viviendo, porque aunque suente fatalista, la siguiente afirmación es una verdad como un templo, nadie es dueño del mañana.

Quinta, una reflexión no menos importante es que el renconr no lleva a ninguna parte. Vivir con rencor es una pérdida de tiempo, energía y felicidad extraordinarias, pero sí es cierto que hay cosas que no deben olvidarse. Y ahora que menciono la felicidad, se puede decir que es como una paradoja. El camino hacia ella es lo mejor de esta porque cuando la consigues...dejas de sentir esa emoción incontenible que produce el tenerla cerca y rozarla con la punta de los dedos.

Sexta, la palabra siempre será siempre el mejor testimonio de la grandeza e integridad de una persona, y si faltas a ella, estás faltando a tú verdad.

Séptima y última, de todas lass emociones, sentimientos, momentos, batallas, ilusione, sueños, decpeciones...que tendremos a lo largo de nuestra corta y efímera existencia, llegará un día dónde solo estarán los amgios de verdad, la familia y nuestros referentes de vida. Todo unido, forjan lo que somos, fuimos y seremos como persona.

Por todo lo descrito y muchas cosas más, que me guardo para mí, te doy las gracias LEYENDA allá donde estés.

FERNANDO BERNABÉ.