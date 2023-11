COMENTARIOS , SUGERENCIAS , PETICIONES...(Semana del 13 al 19 de noviembre)

Hola. Escribo este correo profundamente indignado. Me gustaría que se considerara la modificación de las puntuaciones del partido Real Madrid - Valencia, ya que considero que son lamentables por calificarlas de alguna manera.

Es surrealista que Vinicius y Rodrygo ante la gran actuación que han realizado tengan un 8 de valoración, mientras que en otros partidos vais regalando puntos a los jugadores. Habéis puesto la misma nota a Kroos que ha ganado 5-1 que a Fran Pérez, que es el que ha recibido los 5 goles, por favor no es normal.

¡Hola, Hola! Os escribo como oyente vuestro de toda la vida. Os escucho fin de semana tras fin de semana desde mi niñez hasta mis actuales 27 años. Gracias por vuestro trabajo, siempre le dais un toque especial a mis tardes de fútbol y ya no concibo vivir un partido sin vosotros.

Me gustaría pediros, como seguir del Real Valladolid y de la Segunda División, una mayor cercanía en la cobertura de los encuentros. Obviamente no tendría sentido analizar los partidos, pero creo que muchos aficionados de los equipos de Segunda que os escuchamos habitualmente os agradeceríamos profundamente que nos pudiéseis ofrecer los onces iniciales de los partidos aunque sea de manera rápida. Eso nos podría ayudar a sentirnos más cerca de nuestros equipos cuando se está trabajando o viajando y no se tiene acceso a más que a veustro sonido en la radio.

Muchas gracias por vuestar atención y vuestro trabajo. Sois los mejores.

Buenas tardes,

Soy profesor de Lengua y director de un IES público de Madrid; os escribo para daros dos ideas de mini secciones:

-La clase: Un profesor de Lengua explica errores lingüíticos que se comenten en vuestro programa, por ejemplo: por qué está mal dicho "Encima suya". Pero sería en un formato de mini clase con alumnos como Cañizares,Lama y sobre todo Rincón que, pese a que acierta en sus comentarios, maltrata a nuestro idioma cervatino.

- El intruso: Consiste en decir un once inicial histórico con un intruso (un jugador que no forma parte de ese once) con diferentes niveles de dificultad. Este reto sería también para los contertulios.

Si me refiero a ellos es porque a mi juicio, llevo escuchando radio deprotiva desde niño y tengo 48 años, el formato ha mejorado desde que se ha hecho coral y se da voz a más personas; pero como todos los formatos se agotan, la evolución de este es cambiar el rol de opinador a por, ejemplo, alumno de un mini clase o enfrentarle a retos para comprobar su cultura deportiva.

Muchas gracias por el programa. Me acompañáis a diario y perdonad la cercanía pero como yo digo, la tele distrae, la radio acompaña y vosotros sois una parte importante de mi vida. Un abrazo.