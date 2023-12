COMENTARIOS , SUGERENCIAS , PETICIONES...(Semana del 11 al 17 de diciembre)

Hola, Hola; Paco, Hevia y equipo





Lo cierto es que me da un poco de vergüenza escribiros este mail. Lo hago como oyente y con una idea que creo que de verdad mejoraría el espectáculo del fútbol. Después de lo acontecido en las últimas semanas, por no decir, meses, con todo el tema arbitral y de forma especial con el VAR, no puedo evitar lanzaros la idea que em ronda la cabeza. Creo que tendría una aplicabilidad sencilla y que solucionaría a prior, bajo mi punto de vista, alguno de los problemas del VAR.

La idea me ha venido comparando el uso de la tecnología en el fútbol hoy en día, con otros deportes. Creo que donde mejor funciona es en el tenis, donde no hay nunca ninguna duda porque su uso es rápido y sin fallos. En el fútbol hacer algo igual es imposible, porque para mi el factor determinante del tenis es que en el uso de la tecnología no entra el ser humano (se usa en todos los puntos que sea necesario, de hecho, muchas veces lo pone en la tele sin que lo haya pedido nadie) reduciéndose el tiempo de espera y los errores.

Pues mi protesta con el fútbol es que la decisión que se tome desde el VAR esté limitado en un tiempo corto desde que sucede la acción, unos 45 segundos. De esta forma solo se usaría en los errores claros y manifiestos (que es para lo que vino), las dichosas paradas (estoy de acuerdo con Pedrito en que son una mierda) serían mucho menos y el fútbol más natural. Por lo tanto, mi propuesta es que pite el árbitro, el del campo, el de siempre y el del VAR tenga un tiempo de 45 segundos para avisarlo de que ha comeitdo un error (penalti no pitado, roja o fuera de juego). Como es un error que se ve en 45 segundos, no es necesario que el árbitro lo corrobore, se aplica lo que dice el de arriba y fuera.

En cuanto a los fuea de juego se hace como hasta ahora, se deja jugar y sepita cuando finaliza la jugada. Aquí tomo una idea de Paco, creo que para ser error manifiesto tendría que ser por un tamaño considerable, no se si 15 ó 20 centímetros, de forma que si está dentro de ese margen se aplica lo que ha pitado el árbitro ne primera instancia.

Con esto se eliminaría, creo, el uso fraudulento que se hace de la herramienta hoy en día, buscando manos absurdas, fueras de juego de 2 milímetros o penaltitos. Al final para corregir el gol de Míchle contra Brasil, o la mano de Henry no hacen falta mucho más de 45 segundos, pero no creo que tenga sentido que dos árbitros paren un partido 7 minutos para decidir la interpretación de una jugada, a cámara lenta y en contra del espíritu del juego.

Os escribo porque si os gusta la idea, no se me ocurre un mejor altavoz que vosotros para darle voz a esta idea. Por supuesto mejorarla en lo que estiméis oportuno, y en resumen mejorar el fútbol. Si por el contrario no encontráis la idea como útil, pues espero que no os haya importado haber perdido un par de minutos en leerla.

Daros las gracias de antemano por leer el correo y por todo lo bien que nos lo hacéis pasar cada día.

Estoy a vuestra disposición, por si estimáis oportuno, discernir más sobre esta idea que os lanzo.

Un abrazo muy fuerte...Raúl Recio.

Buenos días, somos una asocación de amigos que organizamos un toreno benéfico. El año pasado La Leyenda de la radio, Pepe Domingo Castaño, fue nuestro padrino y el protagonista del víde de presentanción del torneo. Os pasamo la información.

"Buenos días.

La Asociación Fanegas organiza, el próximo sábado 23 de diciembre, el 2º Torneo Benéfico 'Goles X Juguetes'. El objetivo del torneo es recaudar la mayor cantidad posible de juguetes, material de higiene y alimentación infantil par que ningún niño se quede en esta fechas tan señaladas sin sus juguetes.

Otra de las novedades de este año, es que habrá actividades para los más pequeños con pista hinchable de fútbol 3 y la visita de Papá Noel.

El evento comenzará a las 11:00h con la ceremonia de presentación de los equipos y se alargará hasta las 17:00h, con la entrega de trofeos.