Comentarios, sugerencias, peticiones (Del 18 al 24 de septiembre, en honor a Pepe Domingo Castaño)

¡Hola, hola!

No pude mandaros el mensaje el domingo porque no me lo podía creer cuando lo escuché. Estuve oyendo el programa desde que empezó hasta el final del partido del Real Madrid. Enhorabuena por el programa que hicisteis en un momento tan difícil. Me encanta Tiempo de Juego, he estado de público alguna vez y en una de ellas tuve la suerte de hablar con Pepe y fue un honor.

Un saludo y, de verdad, enhorabuena.

Barnara.

Buenos días:

Soy un oyente de Tiempo de Juego y quisiera trasladar a toda la familia, amigos y compañeros de Pepe Domingo Castaño mi más sentido pésame y un abrazo muy fuerte.

Tengo 42 años y desde que tengo uso de razón la voz de Pepe Domingo Castaño siempre me ha acompañado en mi pasión por el deporte y el fútbol. No quiero extenderme en el vacío que nos ha dejado, antes como oyente antes de Carrusel y ahora de Tiempo de Juego. Sentimiento que es compartido por mis amigos en los grupos de 'Whatsapp'.

Lo único que quiero es acercaros una anécdota. En mi casa mis padres son unos enamorados de la radio, siempre había alguna encendida, y yo he heredado ese amor. La anécdota es que Pepe consiguió hace un año que mis hijos, ahora de 6 y 8 años, se convirtieran en "oyentes", en estos tiempos en los que se enganchan más fácil a una pantalla.

A mis hijos les encanta ver el fútbol y el deporte, pero la hora de cenar no hay tele y protestan: "No podemos ver el partido...". En mi caso, como soy oyente del programa, se me ocurrió poner mientras cenamos Tiempo de Juego. Al principio (tres primeros minutos) no les hizo mucha gracia, preferían la tele, hasta que oyeron a Pepe y su publicidad. Empezaron a reír sin parar y se convirtió en costumbre escucharos mientras cenamos con ellos.

El domingo íbamos en el coche escuchando el extraordinario y emotivo programa que hicisteis y por momentos nos emocionamos mi mujer y yo. Y los niños preguntaban qué pasaba. Mi mujer les "explicó" lo que había pasado y los niños se quedaron un poco así..., preguntaron quién haría los cromos de Panini porque les encantaba escucharlo.

No es fácil enganchar a uno niños a la radio, que se entretengan y diviertan. Y Pepe lo consiguió.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Un fuerte abrazo, gracias y hasta siempre Pepe.

Pablo Sánchez.

Hola familia,

Permitirme trataros de tú y permitirme trataros como si nos conociéramos de toda la vida. En realidad tiene que ser una sensación extraña que tantísima gente os trate como parte de su familia, de su día a día...gente que no habéis visto en vuestra vida.

Estoy jodido. Lo estoy porque tenemos la puñetera manía de dar por hecho que hay cosas que siempre van a estar ahí. Pepe, tú siempre has estado ahí...En el coche de papá, en la casa del pueblo, en el hospital con mamá, en las noches de corazón roto, en las noches que nos habíamos pasado un poquito con el licor, en las noches que daban por finalizado el verano. Pepe, joder, que tú siempre has estado...

Jamás me hubiera atrevido a molestarte si me cruzase por la calle contigo, pero...¿sabes una cosa? Me hubiese encantado poder darte un abrazo. Contigo me llevaba bien, quiero decir...en el imaginario del oyente que cada día que os escuchamos nuestra relación evoluciona. Hay días que nos entendemos, días en los que no nos gustamos, en general, como la vida misma. Días en los que todo y nada es lo mismo. Pero amigo, contigo era diferente. Contigo no había enfado, ni tan siquiera un no me gusta, contigo al otro lado del micrófono solo había risa. Querido, no hay mayor talento en esta vida que fabricar sonrisas. No lo hay.

Pepe, estoy jodido. Algo que para mí es importante como vosotros, vuestra radio, queda un poquito huérfana, porque no hace falta que nadie me explique quién eras en esa familia. Nosotros seguiremos escuchando y de vez en cuando, la mente se preguntará en qué momento volverá el canto a Galicia. Y entonces recordaremos que ya no estás...Y la vida pasará un poquito, la lágrima aparecerá otro poquito y al final acabaremos sonriendo por hacer tenido la suerte de crecer escuchándote.

Leedme y hacedlo bien, acabaremos sonriendo, porque si nosotros que estamos al otro lado sentimos que es una suerte, vosotros tenéis que alucinar...Habéis trabajado con la persona más influyente y querida de vuestro medio y no quiero extenderlo a más campos (y decir de este país), porque no le gustaría que exagerásemos...Pero amigos, jamás, jamás he visto tantos mensajes en tantas redes sociales, televisiones, deportes...Pepiño te ha querido todo el mundo tío...todo el mundo.

Gracias por enseñarme lo que es tener éxito en la vida.

Eras, eres y serás la primera y única personas que he querido sin haberla tocado en mi vida. Eso es magia, amigo.

Hasta otra querido. Un niño que fue adolescente y parece ahora adulto, un oyente, un amigo...Te mando ese abrazo que tenemos pendiente.

Buenas Paco, Hevia y equipo,

Quería escribiros unas líneas de ánimo en los duros momentos que os están tocando vivir. No he podido hacerlo antes por menesteres familiares. Y aunque me hubiera gustado que me sintierais tan cercano como os siento a vosotros...mi timidez me hubiera impedido acercarme al tanatorio para despedir a Pepe de haber podido.

Se que son muchos los ejemplos que os han puesto, pero quería contaros una anécdota que me ocurrió el sábado para que sepáis lo que significa Pepe en nuestro día a día. Sentados en una mesa familiar, en una de esas celebraciones que tantas veces nos recordáis, uno de mis familiares alzando la voz dijo: “Y no me iré de este mundo...”. A lo que yo, en ese momento que me encontraba de pie y algo alejado, me apresuré a interrumpir gritando: “Sin probar Pipas Facundo”.

Más de la mitad de la mesa no entendió nada, pero algún cómplice echó una carcajada. Ese es Pepe, el culpable de que esboce una sonrisa cada vez que escucho el Nessum Dorma, porque es inevitable recordar a Poli pronunciándolo como solo Poli sabe. Pepe es el que provoca el que cantemos el talonario, que le pidamos un purito o el que ha hecho, ahora que soy padre, que abra un sobre de Panini con muchas más ganas que cuando tenía 7 años y buscabas al ansiado 'nole' de tu colección.

Con esto solo quiero lanzaros ánimos para los duros momentos y deciros que no le tengáis miedo al martes, ni a los sucesivos programas. Nosotros (y perdón que hable por todos, porque por supuesto cada uno hará lo que quiera), vuestros oyente estaremos ahí, como siempre. Sabed que estamos seguros que cualquier decisión que toméis será la mejor y estaremos al otro lado. Si decidís que lo mejor para el martes son dos horas de silencio, estaremos con vosotros haciendo nuestro silencio. Después de tanta horas, días, meses y años de compañía robándonos una sonrisa en casi todo momento, sin importar si era un momento difícil o complicado para nosotros, lo menos que podemos hacer ahora es allanaros el camino lo máximo posible.

Y en cuanto al luto, se que muchos tenéis experiencia en estos menesteres debido a las canas que peináis. Pero la mejor definición que me he encontrado debido a un pérdida cercana es que es una mierda con orejas. Cada uno lo lleva como mejor pueda (no hay una forma buena de llevarlo) y aunque lo deseáramos el mundo no deja de girar. Sentid el calor del cariño que transmitís, que es recíproco sin haber tenido la oportunidad de conoceros.

Recibid el más fuerte de los abrazos y mucha fuerza.

Raúl Recio.

Queridos amigos,

Nací en el 89. Mi abuelo, que en paz descanse, no ganaba para cambiar las pilas de su transistor porque estaba todo el santo día con la radio puesta. Por circunstancia de la vida crecí con él. Mi infancia fue con vosotros, con el purito, con el talonario...Luego vinieron las pipas Facundo, los cromos de Panini. Y esperaba que mi hija, que nace en enero siguiera escuchando los huevos de España.

La radio para mí es familia. Pepe era el amigo de mi abuelo que me ha acompañado toda mi vida. No sabéis cuántos momentos de mi vida no he estado solo porque habéis estado ahí, con Pepe a la cabeza. En mis ratos de estudio, de videojuegos, de limpieza, de conducción...Todo esos momentos en los que estaba tan solo y tan acompañado.

En los últimos años siempre tenía miedo, como vosotros, a que Pepe no renovase. Alejando tantos años ya desde mi infancia, significaba arrancarme algo de ella que nunca se había ido. Cada anuncio para mí era volver al regazo de mi abuelo y su transistor. Todavía recuerdo las lágrimas que me provocó la última ronda de novedades que hicisteis.

GRACIAS a todos por todo esos ratos. ¡Y por los que vendrán! ¡Ni se os ocurra dejarme solo en mis momentos de soledad! Mucho ánimo en estos momentos tan duros para el equipo.

Este mail lo escribo para mí. Porque espero que se pierda en el mar de mensajes de cariño que Pepe tendrá, menos de lo merece, sea cual sea la cantidad. Pero yo necesitaba decirlo.

Gracias de corazón, Pepe. Ánimo, Tiempo de Juego, sois mi sonido IMPRESCINDIBLE.

José.

Buenas tardes,

En primer lugar quiero dar el pésame a todos, a vosotros y a nosotros, pero sobre todo a vosotros...Nosotros, los oyentes, hemos tenido la suerte de escuchar a Pepe, de disfrutar a Pepe, de reír de lo que decía Pepe. Pero vosotros sois unos privilegiados de verdad, porque vosotros habéis disfrutado de Pepe en primera persona, habéis disfrutado de Pepe y Pepe con vosotros.

No sabéis las veces que he querido ir al programa y simplemente saludarlo, sacarme una foto con él e irme a casa con un recuerdo imborrable...y ya no podrá ser. He fantaseado cruzarme con él en algún restaurante, en algún campo de gol, en algún sitio y pedirle una foto...pero ya no podrá ser. Os llevo escuchando desde...ni me acuerdo. Mis padres no son de fútbol ni mucho menos, pero siempre tenían la radio puesta en la cocina todo el sábado, todo el domingo, en los trayectos de vuelta del pueblo escuchándoos a todos, pero sobre todo a Pepe. Eso es así.

Fijaos cómo será la cosa que incluso aguantamos en la SER cuando Paco ya no estaba allí porque Pepe seguía allí, un poco apagado, pero seguía. Más tarde nos mudamos a la COPE con Pepe, con la incertidumbre pero también con su frescura recuperada. Después, ya más mayor, os he escuchado todos los fines de semana: en mi época de estudiante universitario, en mi vida en el extranjero (llegando a desechar planas por escucharos), en mi viaje en solitario en coche desde Escandinavia hasta España en medio de una pandemia y teniendo que dormir en el coche para hacer el trayecto en menos de 72 horas. Pero me acompañasteis en ese viajes muchísimas horas. Ahora de vuelta en España también os escucho y siempre con la voz de Pepe, que cuando no estaba un día en el programa me asustaba y preguntaba a Hevia por 'Whatsapp'. Porque no me imaginaba la radio sin Pepe...y el duro momento ha llegado.

Quiero compartir con vosotros una anécdota para que veáis como se metía Pepe en nuestra cabeza y nos hacía disfrutar. Cuando mi novia se mudó conmigo a mi casa yo ponía Tiempo de Juego los sábados y domingos, después de un tiempo ella ya se sabía todo, se reía y escuchaba vuestras pedradas. Y le importa el fútbol lo mismo que a mí, nada, pero vuestro programa es más que deporte. Un día estaba ella en el sofá y se quedó dormida después de comer y en sueños, en voz alta, entonó un “las mejores soluciones son las pla-cas laminadas”. Dije su nombre bajito y me di cuenta que estaba dormida. Cuando se despertó se lo conté y me dijo que ella no había eso, que me lo estaba inventando y se reía. Todavía seguimos haciendo bromas de ello. Tenemos 38 y 37 años, para dar un testimonio de que Pepe era transversal a todas las edades y a todas las generaciones

Siempre he pensado que erais unos privilegiados al dedicaros a lo que os gusta y de la manera que os gusta, que erais unos privilegiados por tener un ambiente de trabajo así. Sin daros cuenta de que, en efecto, es trabajo, pero vosotros no lo hacéis así...nunca me di cuenta de que erais unos privilegiados por poder disfrutar de Pepe en primera persona, por estar en contacto con él. Desgraciadamente me he dado cuenta por esto, pero el recuerdo de Pepe, de las placas laminadas y de todo lo que ha hecho no se nos va a borrar jamás. Va a ser muy duro explicarle a nuestra hija pequeña algunas de nuestras bromas que han salido del programa vuestro, porque no lo va a entender...porque es injusto explicar a Pepe, a Pepe hay que vivirlo.

Un abrazo enorme y a seguir, que nosotros seguimos con vosotros.

Víctor.

Querida familia,

Por mi parte comentaros que el legado y el carisma de Pepe Domingo han sido tan grandes, y durante tantos años, que para mi sorpresa yo hoy no me he sentido ni triste. Porque es como si siguiera con nosotros, ahora mismo. ¿No os pasa a vosotros también? ¿Cómo podía tener tanta fuerza su persona?

Se ha dejado la vida por la radio, por el oficio de comunicar y de entretener con buen gusto, con señorío, con clase, como se hacían necesariamente las cosas antes.

Os sintonicé el primer día que formasteis el grupo liderado por Paco, allá por inicio de los noventa. Para la vieja guardia, Pepe es una forma de hacer las cosas, una forma de vida que nos ha dejado huella. Y creo sinceramente que para bien.

Un abrazo.

J.

Hola amigos,

Este pasado domingo, estando en casa, me enteré por las redes sociales del fallecimiento de Pepe Domingo Castaño. Entré corriendo en vuestra cuenta, esperando que fuese una noticia falsa de tanta que corren por las redes, pero por desgracia no fue así.

Tengo 32 años. Y esta época de nuevas plataformas, redes sociales y nuevas maneras de comunicar...me niego a desengancharme de la radio, de escucharos cada fin de semana y cada noche narrando partidos y haciéndome reír. Recuerdo perfectamente cuando, con 13-14 años, pasaba las tardes de los domingos haciendo los deberes en mi habitación con la radio de fondo escuchando La primera hora, la narración de los partidos y ese mítico 'Hola, hola0 que nadie podrá hacer igual. Por aquel entonces, me enganché a la radio y aquí sigo...Disfrutando cada vez que me monto en el coche o pongo la radio en casa y suena Tiempo de Juego.

El hueco que deja Pepe es gigante, nadie podrá hacerlo igual que él. Son tantos años...Pero si hay un equipo de salir adelante y seguir siendo los números 1, sois vosotros. Personalmente, siempre me quedará la espina de no haber asistido como público y poder disfrutar de Pepe en vio y en directo.

MUCHO ÁNIMO EQUIPAZO. Un abrazo enorme

Álvaro Herradón.

Buenos días,

Soy Miguel Carrascosa, tengo 25 años, vivo en Alicante y soy fan de vosotros desde que tengo uso de razón y escuchaba la radio con mi padre y mi hermano independientemente del partido que se jugase. Solo os escuchábamos a vosotros.

Sé que a lo largo de la semana recibiréis miles y miles de mensajes porque os lo merecéis. Me gustaría daros una muestra de ánimo y afecto por el día de ayer y los días que vendrán. Se ha ido una leyenda que tuve la suerte de ver en persona, casualmente día previo a su 76 cumpleaños.

He crecido junto a todo el equipo y por eso quería que supierais lo feliz que me habéis hecho, pero lo más importante y que os ruego...es que no cambiéis, que me sigáis haciendo feliz.

Un abrazo muy fuerte para todos vosotros y muchas gracias Pepe Domingo Castaño por tantos programas, anuncios y risas.

Miguel Carrascosa.

Buenas,

El domingo me levanté con la noticia de que Pepe nos había dejado. Mi mujer me ha dicho: “Se ha muerto José Cataño”. Y me quedé helado, no me lo creía y tuve que comprobar que era real.

Con Pepe se va un trocito de mi vida, un trozo de la vida de mucha gente. Llevo escuchando su '¡Hola, Hola!' desde que tengo uso de razón y lo voy a echar mucho de menos. Recuerdo aquellas tardes de domingo de invierno cuando despedía la jornada en verso mientras sonaba 'What a wonderful world'. Después de ese momento, a mis 12 años, me tenía que ir a la cama.

También recuerdo cómo se puso del lado de Paco cuando hacía falta, ahí donde los grandes de verdad emergen. Par mí ha sido un ejemplo tanto en lo personal, como en lo profesional. Su voz me ha acompañado toda mi vida y seguirá estando ahí hasta que yo me vaya también.

Quiero enviaros un fuerte abrazo a los que más cerca habéis estado de él en este momento tan duro. Aunque cueste hay que seguir, él lo querría así.

Como final solo se me ocurre decir...¡Gracias por todo Pepe!

Jorge Mendívil.

Hola,

Recibiréis este correo como muchos otros por el triste fallecimiento de Pepe. Yo solo quería comentaros que os siento como si fuera parte de vuestra familia, y que como decía Andrea el otro día, quizás no tenía la perspectiva de ello. Tanto es así que yo solo escucho Tiempo de Juego, no veo ni el fútbol en la televisión.

Parece ser que Pepe Domingo siempre estaba con anécdotas. Supongo que tendría el don de tener anécdotas hasta sin saberlo. Mi mujer y yo estuvimos viviendo en Inglaterra durante unos años. Por su trabajo, pasaba bastantes fines de se emana solo y poner la radio era mi forma de mantener la conexión con España.

En los viajes siempre os llevaba puesto en la radio (por internet claro). Creo que las ocurrencias de Pepe eran lo que me permitían engancharla a la radio y evadir la censura. Tanto que incluso os puso el sobrenombre de “locos”. Y así os seguimos llamando dentro de casa. “Christian, ¿no pones hoy a los “locos”?”. Pepe era el loco principal y sentimos muchísimo su pérdida.

Un abrazo fuerte.

Con la muerte de Pepe me doy cuenta de una cosa en la que no había caído. ¡Pepe era un mago!

Yo era un niño futbolero de 10 años que, como cada domingo por la tarde, iba a ver a su abuelo al pueblo y era capaz de experimentar la emoción de cuatro goles, dos penaltis y una tarjeta roja en apenas 10 minutos de trayecto.

Escuchar a Pepe celebrar los goles te hacía feliz aunque no fueran de tu equipo. Eso era magia.

Con Pepe, viajabas por toda España desde el sofá de tu casa o subido a un Ford Fiesta sin cinturones de seguridad, que circulaba por una carretera rural asturiana. Eso era magia.

Con Pepe, un adolescente que no había leído un libro en su vida, hacía que escuchándole le pidiera a los Reyes Magos un libro de poesía. No todos los magos llevan chistera y capa. Otros simplemente hacen magia con un micrófono.

Gracias por todo.

Buenos días.

El domingo sentí que se iba a un miembro de mi familia cuando he leído la noticia de la muerte de Pepe Domingo Castaño. Me quiero sumar a todas las condolencias y agradecimientos para Pepe Domingo, pues los fines de semana de radio van a estar más vacíos a partir de ahora.

Os empecé a escuchar en 2016 mientras estaba haciendo un máster en Holanda y a pesar de sentirme allí muy solo y triste, vuestro programa y la voz de Pepe me acompañaron y fueron un apoyo fundamental para aguantar y no tirar la toalla. Desde entonces os escucho todos los fines de semana y os siento como parte de mi familia. Tuve la suerte de ir al estudio una vez y se sentía aún más todo lo que transmitís, que hay muy buen rollo entre vosotros y sois una auténtica familia, con Pepe como parte esencial.

A Pepe se le han acabado las palabras en este mundo, pero en el cielo tienen la inmensa suerte de que podrán empezar a disfrutar de esas palabras a partir de ahora. Pepe ha hecho feliz a mucha gente, a mí entre ellos, y no hay mejor recuerdo que pueda dejar una persona de su paso por este mundo.

Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.

Alejandro.

Joder Pepe, ¿cómo te vas así? Sin avisar, sin prepararnos...He mandado un audio roto Pepe, porque sinceramente necesito desahogarme, expresar todo lo que llevo dentro y todo lo que me has hecho sentir. Te has ido sin pensar en lo que te llevas. Tengo 40 años y llevo 31 escuchándote.

Eres mi abuela Pepa con su whalkamn y casos de espuma naranja en la mecedora, eres mis viajes interminables de familia en el R9...eres la jodida melodía de todos los fines de semana. Tengo grabado a fuego miles de tus cuñas: la del Toyoto Carina E, la del talonario, conozco la historia del tractor americano que se llama Massey y se apellida Ferguson...me has llevado a la mala vida, a beber Coronita UH!, a fumar puritos...¡moño! Si no tengo jardín y me fastidia porque no puedo utilizar la motosierra.

Joder Pepe, ¿cómo te vas así? Sin avisar, sin prepararnos...He mandado un audio roto Pepe, porque sinceramente necesito desahogarme, expresar todo lo que llevo dentro y todo lo que me has hecho sentir. Te has ido sin pensar en lo que te llevas. Tengo 40 años y llevo 31 escuchándote.

Eres mi abuela Pepa con su whalkamn y casos de espuma naranja en la mecedora, eres mis viajes interminables de familia en el R9...eres la jodida melodía de todos los fines de semana. Tengo grabado a fuego miles de tus cuñas: la del Toyoto Carina E, la del talonario, conozco la historia del tractor americano que se llama Massey y se apellida Ferguson...me has llevado a la mala vida, a beber Coronita UH!, a fumar puritos...¡moño! Si no tengo jardín y me fastidia porque no puedo utilizar la motosierra.

Ay pepe, que sin conocerte personalmente te admiro profundamente por cómo has transmitido y por cómo has tratado a tu familia radiofónica de la que me considero parte. Nombrar a todo el equipo sería prácticamente imposible, la verdad, pero es que pienso como estoy yo, y me pongo en el lugar de los que están ahora mismo haciendo Tiempo de Juego y que difícil está siendo todo.

Todos te admiramos, no sabes la de veces que he visto el vídeo del speech del primer Tiempo de Juego, los huevos (como los de Rujamar) de plantarte ante la cúpula de la SER por lealtad a tus amigos.

Herrera, Iñaki, Expósito...todos se han pasado a despedirte. Los tuyos, los míos...están al pie del cañón Heri, Lama, Juanma, Angelito, Armentero, Chateau...no he podido volver a romper a llorar al escuchar a Andrea con nuestros mensajes, los de los oyentes, a los que tanto respetabas. Dobarro, te dejo bendecido, no eres Pepe Domingo...eres la LEYENDA, con mayúsculas.

No me quiero despedir. No me quiero despedir de tí, Pepe. Lo único que necesitaría, llámame egoísta, sería abrazar a Paco porque el vacío que nos dejas es muy grande.

Más que ánimo para todos, te doy las gracias Pepe. Las GRACIAS CON MAYÚSCULAS. Seguiré escuchando Tiempo de Juego y aunque me duela escucharte será el mejor homenaje, porque eres ETERNO.

Este mail, simplemente es una manera de desahogarme, de soltar este nudo que llevo dentro dese las 8 de la mañana cuando vi la noticia que nunca quisiera haber leído.

Seguramente un mail más de lo miles y miles que recibirá la redacción, que coincidirá con otros tantos de los que estéis recibiendo...Si alguien de la redacción lo lee, espero que la emoción que siento al escribir la sea transmitida a él y al resto de la redacción. Se os quiere mucho, más de lo que creéis.

José Antonio Ortega Estrada desde Murcia.

Hoy es un día para celebrar que Pepe ha nacido, y vivido como quería ser y vivir. Sé que es difícil de entender cuando hace pocas horas horas su corazón dejó de latir, pero sin duda, su alegría, energía y filosofía de vida, que ha llevado este gallego del mundo a todos, es su legado, y se seguirá sintiendo en el estudio y en nuestras casas sine die.

No hay domingo sin Pepe, ni Pepe sin Domingo. Es nuestro padre/hermano/amigo/abuelo, que está en las comidas y cenas familiares, y que siempre dice lo correcto cuando la cosa se desmadra y que, aunque nadie se lo dice, es al que todos más quieren y el único imprescindible e irrepetible. Mientras las lágrimas recorren mi mejilla, suena causalmente en la radio ‘What a wonderful world’, la canción con la que antaño cerraba El Larguero, con sus palabras poéticas, que si no llegaba despierto a escucharla, era como si no hubiera oído nada.

Será raro si algún día vuelvo al estudio y no le veo. Será igual de sorpresivo como cuando algún jueves de principio de siglo, os encontraba a muchos de vosotros en cierto garito de la calle Guzmán el Bueno, pasándolo en grande, como un afterwork de compañeros que son verdaderamente amigos.

Pepe, te queremos hoy incluso más que ayer, y tu leyenda y tus palabras resonarán más fuerte y profundas en nuestros corazones. Por eso, te seguiremos escuchando en ‘Tiempo de Cielo’, si es que inventan algo para escucharte desde aquí abajo.

Mucha fuerza para todos y os seguimos escuchando, un día muy especial para todos...

Un oyente, allá desde donde emitáis.

¡¡DALEEEEEE MANOLO!! Mis mayores abrazos para su GRAN amigo.

¡Hola, hola!

Igual que el nombre de una calle, la estatua en la Plaza Mayor o la camiseta retirada en una cancha de los Lakers, hay comienzos que nunca deberían terminar.

Como tantos herederos del deleite de tu voz, primero en la SER, luego en la Cadena COPE, cambiaba de armonía y estado con el solo empezar de tus gemelas: "¡Hola hola!".

Daba igual en qué sintonía, si a la izquierda o a la derecha, si de España o de Cataluña, te movías y te escucha.

Pasados los años te das cuenta de que lo eterno no es más que una secuencia de palabras y música. Que hoy, domingo mundial del Country, se quedan huérfanas en otro suspiro más, como el "¿cuánto queda José Francisco?", "tú y yo lo sabíamos” y "¡la vida puede ser maravillosa!".

Hoy se apagó la radio antes de comenzar el fútbol, pero quedó la voz. Hoy escucharé el partido con una bolsa de pipas de este mundo, con la adrenalina de abrir un sobre, por si me sales tú y sin usar una de esas herramientas que tanto querías, porque hoy es Domingo, Pepe.

De un amigo más. Descansa en paz, Pepe Domingo Castaño

Luis Alberto Guijarro Dominguez

Adiós Pepe Domingo, adiós una etapa de la vida. Hoy Pepe Domingo se ha ido, el mundo es algo peor y muchos nos hemos hecho mucho más mayores. No sé qué ganas tendréis de hacer radio, imagino que las mismas que yo de escucharla. Por suerte o por desgracia la vida sigue, pero en días así da la sensación que algo acaba y hay que afrontar la vida de otra manera.

Como muchas personas he tenido una vida con altibajos, que sin duda sería una vida mucho más triste y difícil de vivir sin la radio. Y decir la radio es decir la voz de un selecto grupo de personas donde la voz de Pepe ocupa un lugar de privilegio.

Sin ir más lejos nunca olvidaré uno de esos días con dolor de alma y difíciles de vivir. Era un miércoles de invierno donde anochece pronto, y ya por entonces había partidos de Champions a las 6 de la tarde, pero a mí se me había olvidado. De forma que a esa hora andaba esperando que llegaran las 20:45h para escuchar Tiempo de Juego (iba a decir Carrusel, perdón) y hacer la vida algo más alegre. Pero eran las 6, y aún quedaban casi tres horas de penuria cuando, no sé por qué circunstancia puse la radio y lo primero que escuché fue ¡Hola, hola!

En ese momento pareció que amanecía un día que precisamente estaba languideciendo. El corazón se me aceleró como cuando tu equipo gana porque, pasara lo que pasara en el partido, ya había ganado con esa bofetada de que la vida es bella y merece ser vivida. Me provocó un cambio en el estado de ánimo que fue mucho más allá de esas horas que duró el programa. Es la magia de la radio que provoca muchos de estos momentos.

Gracias Pepe, gracias Tiempo de Juego. Por mucho que lo imaginéis no tenéis ni idea del bien que les hacéis a muchas personas.

SONETO DEL HOLA, HOLA

Hizo a la radio leyenda y canción,

entre cupones, puritos y cromos,

forma parte inmortal de lo que somos,

padre de más de una generación.

Chotis, muñeira, fandango y pasión,

Pepe Domingo, coraje y aplomo,

feliz y disfrutón de tomo y lomo,

bandera de paz izada en Padrón.

Eras generoso amigo y amante,

maestro de palabras con ingenio,

estrella humilde, caballero andante.

Eras buena persona por convenio,

coqueto, sandunguero y elegante,

se ha apagado tu voz, nunca tu genio.

Hola, hola, porque me es imposible decir buenas tardes.

Es la segunda vez que os escribo, siendo un oyente que os escuchaba ya cuando se le podía pedir a Pepe eso de "¡Pepe, un purito!".

No quiero ser muy extenso porque sé que tendréis miles y miles de mensajes que leer a través de todas las plataformas. Y porque en verdad no sé ni qué decir.

Simplemente quiero que sepáis, que a esa familia tan grande y bonita que sois, a muchos nos habéis hecho sentir que formamos parte de ella.

Y a esa familia, hoy se le fue el abuelito. Y no puedo decir que se murió, porque una LEYENDA nunca muere.

Igual que a José Francisco Pérez Sánchez. Aún, a día de hoy, le seguimos recordando, de una forma tan bonita y natural. Con Pepe Domingo algún día espero que también podamos.

Paro ya, que tengo los ojos vidriosos y no veo bien la pantalla. Un abrazo a todos, de todo corazón, y sentido de verdad. Y perdonad, que al final sí fui extenso. Un oyente.

P.D.: Hoy seguro que suena el ‘Nessun dorma’ en el cielo.

Mi más sincero pésame. No me lo creo. Venía en el coche cuando me he enterado de la noticia y me he quedado paralizado. No era capaz de arrancar en el semáforo.

Por favor, que no desaparezca ese "Hola, hola...", o ese “¿Están mamoneando, Pepe?” o cualquier otra frase del GRAN PEPE DOMINGO CASTAÑO.

Al igual que el "¿Cuánto queda José Francisco?”. Esas cuñas publicitarias...

Gracias Pepe por tantos y tantos buenos momentos que nos has dado.

Un abrazo a toda su familia y a todos los miembros de su familia de Tiempo de Juego, en especial a Paco y a Manolo.

DEP, Pepe Domingo Castaño

Nunca pensé que llegaría este día.

Nunca pensé que lloraría la pérdida de alguien que no fuese de mi familia. Pero creo que no paro de llorar porque era parte de mi familia.

Este es un mensaje para nuestro querido Pepe Domingo Castaño, que en paz descanse, y para todo el equipo que formáis parte de Tiempo de Juego y de Carrusel en su momento.

Soy Víctor, tengo 31 años, y 31 años lleva Pepe Domingo y todos vosotros llenando de diversión, alegría y felicidad los fines de semana y noches de entre semana toda mi vida, creo que sin excepción. Sea cual fuese la situación, el simple hecho de sintonizar vuestro programa y escuchar vuestras voces y en especial la de Pepe Domingo era, es y seguirá siendo el momento que esperas durante toda la semana para alegrarte la semana. Para mí el deporte era una excusa para poder escucharlo, simplemente escucharos, simplemente escuchar la voz de Pepe Domingo. A veces, sin ni siquiera prestar atención al programa porque estaba haciendo otras cosas. Pero simplemente escuchar la preciosa voz de Pepe Domingo hacía que me sacase una sonrisa y pudiese decir que me hacíais más feliz.

Puede parecer un poco extraño decir esto de personas a las que jamás he visto en persona, porque a pesar de todo jamás he tenido la oportunidad de poder visitaros.

Pero no es extraño, porque no sois simples locutores de radio para mí. Vosotros no me conocéis, pero habéis conseguido que para mí, seáis una familia.

Pepe Domingo para mí no ha sido una voz más de la radio que pones para entretenerte un rato, es mucho más.

Por lo tanto, he llegado a la conclusión de que no paro de llorar, porque no se ha ido solo el maestro de las ondas de la radio española, se ha ido un miembro de mi familia, alguien muy importante en mi vida, por loco que parezca decir esto.

Se ha ido alguien muy importante para mí y quiere mandarle un beso muy fuerte y un abrazo enorme.

Tantos años escuchándolo… ahora, querido Pepe Domingo, escucha a toda la gente que has hecho feliz por tu voz, por lo que hacías, por ser como eres.

Te queremos. Víctor Naranjo

Amigos de Tiempo de Juego, mi más sincero pésame por el fallecimiento reciente de Pepe.

Los que somos oyentes asiduos de COPE, esta mañana nos sobresaltamos en la cama, al escuchar esta noticia en vuestros micrófonos. ¿Qué hará Manolo Lama a esta hora en la radio? ¿No puede descansar? Eso pensé cuando la conecté esta mañana.

Han sido 12 años en los que me ha acompañado. Antes no tenía el placer de conocerle. Un hombre fuerte, alegre. Cuando lo ponía en el coche y mi mujer lo escuchaba, decía: “Pero qué vitalidad”, y yo le decía: “Pues este hombre tiene, al menos 70 años”.

Al final la radio crea esa especie de misterio, donde os acogemos como parte de nuestra familia, y estas noticias nos duelen, como si fuera nuestra familia.

Recordar a Paloma Lopez Borrero, Paloma Tortajada, Eva, Blanca, David Gistau, Jose Francisco, eternos, y alguno que seguro que se me olvida.

Descansen en paz. Mis oraciones por vosotros , su familia y su eterno descanso.

Puffff. Qué emocionante oír a Paco.

Después de lo emotivo y bonito que fue ver la despedida que dio tantísima gente y todos los medios a Pepe, después de oír el programa que hicisteis, alterné las sonrisas con las lágrimas todo el día. Un beso especial a Andrea. que me emociono muchísimo…

Hoy es el primer día que estoy empezando a asumir que ya no está con nosotros, y es muy jodido. Tda la vida literalmente oyéndolo y, como os decía el otro día, es como de la familia, y le quería y admiraba muchísimo. Perdón, le quiero y le admiro muchísimo.

Estaría escribiendo toda la noche y no sería capaz de expresar todo lo que siento. Un enorme abrazo a todos y en especial a Paco

No pude escribiros el domingo. Por la noche aún seguía en shock por la pérdida de Pepe. Oyentes como yo lo vivimos con pena y drama como si fuera alguien de nuestra familia, pues lo sois.

A mis 32 años lo llevo escuchando desde que tengo memoria. De chico tenía el sueño de ser cómo él, o estar ahí como uno de vosotros. Suspenso tras suspenso de un joven rebelde que dejó de estudiar y recaló unos años más tarde como conductor de autobuses. Y es desde aquí donde más feliz me ha hecho Pepe, donde más compañía me ha dado, y donde más risas y lágrimas he derramado.

Que esa familia siga unida tras su marcha, pues tenéis que seguir acompañándome muchos kilómetros más a tantos como yo que nos sentimos parte de vuestra familia. Es lo que él querría, que sigáis llevando por bandera la profesión más bonita que existe, pues es a la que más profesiones acompaña. Eterno Pepe, ¡hasta siempre!

Os acompaño en el sentimiento. Nunca he llorado tanto por una persona que no es familia ni amigo. Soy profesor de un colegio de Zaragoza y está mañana, en la megafonía con la que empezamos todas las mañanas, hemos empezado diciendo: "¡Hola, hola! Comiennnnnnza la semana escolar".

Descansa en paz Leyenda

Buenas tardes/noches.

Este mail será un granito de arena. Pero allá por el 2014 os mandé este correo, que muy amablemente me contestasteis. Qué alegría recibir la contestación. Tras la noticia del fallecimiento de Pepe me acordé de este mail y pensé… ¡jolines! Estos muchachos llevan en mi vida tanto que ya ni me acuerdo. Como olvidar frases como “¡Pepe un purito!”, “¡¡¡Qué maravilla Paco, que maravilla!!!”, “Ponme a los pies de tu señora…”, “¡¡¡Coronita!!!”, “El manómetro…”, “Mera que eres linda....¡qué preciosa eres...!”...

El programa del domingo fue un programón, y me hizo recordar la publicidad de Pepe, que solo necesitaba un empujoncito para volver a mi memoria. Gracias Pepe por hacerme feliz, gracias por tener siempre una palabra para el deportivo.

De una deportivista a otro..gracias por engancharme a la radio. ¡¡¡Mucho ánimo para todos!! ¡¡¡Pepe, un purito!!!!!

Bicos. Teba González Sebastián.

Hola, buenas tardes.

Permitidme que os tutee. Os escribo porque el domingo Heri pidió que os mandásemos un audio al WhatsApp para despedirnos de Pepe. Cada vez que intentaba hacerlo me ponía a llorar y no se entendía nada de lo que os decía.

Os escucho desde que tengo uso de razón por culpa de mi padre. Él era fiel oyente vuestro desde siempre. Os escuchaba en la SER y se cambió a la COPE con vosotros. Y digo era, porque hoy, 20 de septiembre, hace justo 6 meses que falleció.

Siempre, siempre, siempre os escuchaba. El 17 de noviembre por la tarde lo ingresaron y lo operaban de madrugada, y lo primero que me dijo en la UCI cuando me dejaron entrar a verlo fue: "¿Has traído la radio?". Durante los casi 40 días ingresado y tres operaciones, jamás se separó de la radio, estuvisteis amenizándole la estancia en el hospital. ¡¡¡Bendito Mundial en invierno!!!

Para Navidad le dieron el alta y, él siempre iba con su radio en el bolsillo y el auricular en la oreja. Y así fue hasta el día 20 de marzo, que se fue durmiendo mientras escuchaba su radio.

Cuando el domingo leí que Pepe se había ido, lo primero en qué pensé fue en mi padre, porque para él, aunque nunca lo dijo, erais su familia de la radio y me puse a llorar, porque si sois familia de mi padre, también sois familia mía.

Ayer Paco dijo una frase que decía el abuelo de Oli: “El que mejora lo que hereda, honra a quien lo hace". Así que ahora todos tenemos trabajo. Vosotros para mejorar Tiempo de Juego, y yo para mejorar lo que me dejó mi padre.

Seguiré escuchandoos cuando el trabajo me lo permita, porque me encanta escuchar los partidos de mi Levante en la radio. Aunque ahora en Segunda tenga menos repercusión. Os escucharé en su radio, la que estuvo acompañándolo sus últimos meses, que la guardo como si fuese lo más valioso que tengo.

Y después de todo este tocho, solo me quedan hacer dos cosas. Daros el pésame por Pepe, al que recordaré con muchísimo cariño, y agradeceros la compañía que le hicisteis a mi padre siempre, pero sobre todo sus últimos meses de vida.

MUCHÍSIMAS GRACIAS, TIEMPO DE JUEGO.

¡Hola hola! ¿Sabéis que Pepe siempre estaba?

Cuando con 13 años buscaba una emisora para oír a mi Málaga en 2ºB, descubrí Carrusel, y había un señor que anunciaba puritos. Me quedé, no busqué más esa emisora para oír a mi equipo. Ahí estaba Pepe, y yo no sabía que iba a ser como un abuelo para mí.

Y a partir de ahí, cada jornada estaba Pepe. Pero no solo estaba cuando había fútbol. Pepe estaba aquella vez que ingresaron a mi padre en el hospital. Y durante todo ese año y medio, en la habitación, estaba Pepe. Cuando salió milagrosamente del hospital, estaba Pepe, y lo celebré con él. Y así pasaban los años, y cada finde, estaba Pepe, nunca dejó de estar. Y aquella noche de Agosto, cuando el Athletic le metía 4 al Barcelona en la Supercopa, y mi padre se iba, necesité a Pepe, y estaba Pepe. Y en aquella pandemia que se llevó a mi tío, mi segundo padre, estaba Pepe.

Y siempre estuvo, en todos los buenos momentos, y en los malos, como ya habéis visto, cuando más necesité a mi familia, estaba Pepe. Y no os penséis que Pepe va a dejar de estar, porque en cada acontecimiento de mi vida, sé que desde donde sea que estén las almas buenas, estará Pepe.

Gracias.

¡Hola, hola familia!

He querido dejar pasar unos días después del fallecimiento de Pepe para poder expresar mejor mis deseos e ideas.

Veréis, el domingo, al poco de leer el tuit de Lama, me puse a llorar como una cosa tonta. Y me decía a mí mismo: “¡Pero si ni lo conoces!”. Y fue a lo largo de esa melancólica y lluviosa mañana de domingo cuando, escuchando al magistral Heri y a toda la familia, me fui dando cuenta de lo mágica e importante que es la relación que tengo con vosotros.

No os conozco personalmente a ninguno. Quizás alguna vez la vida nos cruce miradas o saludos, pero no me importa permanecer en el anonimato de la fría palabra "audiencia". Se que para vosotros, desde la filosofía de Pepe, no somos números. Somos personas con problemas, alegrías y miedos. Somos familia. Quizás una de las primeras enseñanzas que os ha traído la muerte de Pepe sea esa: hay mucha gente con vosotros. Somos legión. Esta familia anónima, que deseamos devolver algo del amor y afecto que vosotros irradiáis por las ondas. Se que lo sabéis. Y que ahora lo sentís un poco más.

Quiero compartiros una historia personal. Cuando mi madre estaba en el hospital, cuando sabíamos que le quedaban pocos días de vida, vosotros estábais allí. Ella, que estaba bien de ánimo y quería ver el fútbol en la tele de la habitación, me pidió que os pusiera para escucharos en mi móvil. Allí estuvimos aquella noche oscura. Juntos y pegados a vuestra voz. Ella disfrutaba mucho con vosotros. Hasta sus últimos días. Con las cosas de Poli. Los gritos de Lama. Las narraciones de Oli -aunque ella prefería a Lama-. El buen hacer de Paco. ¡Y cómo no, los anuncios de Pepe!. Y como aquella noche de hospital, ¡en cuántos momentos nos habéis hecho la vida más agradable!

Hoy ya no están. Ni Pepe, ni mi madre. Bueno, perdón. Sí que están. Pero retransmiten en otra onda. Solo hay que cambiar la clavija de Onda Media a Frecuencia Modulada. Ya lo veréis. Desde mi experiencia de huérfano (qué mal suena esta palabra, pero cuánta verdad tiene), os digo que Pepe está. Estoy seguro. Porque el amor que él os tiene se mantiene más allá de tiempos y espacios. De otra manera. En otra frecuencia.

Sé que estáis jodidos. Os habéis llevado un palo muy grande. Y necesitaréis tiempo. Pero estoy seguro que os vais a reinventar. Sé os ocurrirán cosas nuevas. Mantendréis lo que consideréis esencial. Palabras como “hidrolimpiadora”, “purito", o “placas laminadas” serán para vosotros sagradas. Pero aparecerán nuevas puertas que os harán desplegar vuestro arte y amor por la audiencia. No tengáis miedo. Pepe está con vosotros. Ya os dará alguna voz si le hacéis encabronar, como Lama.

Termino con dos palabras. Ánimo. Gracias.

Un abrazo muy cariñoso de alguien que no sabía que os quería tanto.

Raúl Alonso González.

Buenas noches.

¡Me alegré de escuchar a Paco comenzar la emisión, y cómo lo hizo!

Existen encuentros vitales, compañeros de vida que traspasan lo que es una relación más de amistad. Un par de veces, al buscar en Internet vuestra dirección de correo, me saltaron imágenes de Pepe Castaño y Paco juntos. Y me acordaba de lo que ellos mismos habían comentado en varias ocasiones sobre esa amistad de tantos años, respeto y admiración mutua. Es una suerte siempre que nos sucede algo así. Sin duda.

Desde hace tiempo, cuando os escuchaba a uno, el otro de alguna manera acompañaba esa intervención. Como el 1 al 0 en el código binario, que no puede concebirse uno sin la presencia (imagen) del otro. Como yo, estoy segura de que muchas personas lo vivirán así cada vez que escuchemos a Paco, seguiremos teniendo presentes a Pepe.

Pepe Castaño conseguía que me olvidara de que aquello era publicidad. Y es el mayor logro del publicista. Creo que era alguien inteligente y complejo. Una suerte tenerlo en nuestros corazones y nuestra memoria.

Me había prometido no volver a retomar la sintonía con el programa mientras se siguiera dando cancha al circo de las niñatas malcriadas que han conseguido que nos olvidemos de lo que consiguieron y no nos dejaron celebrar más de 24 horas. Pero me alegré de despertar y escuchar esa presentación tan nuestra. Porque Pepe Castaño forma parte un poquito de todos los que le escuchamos tanto tiempo.

Un abrazo grande para todos.

Egun on.

Les quería dar las gracias y la enhorabuena por el programa de ayer. Me imagino que fue muy difícil para todas las personas integrantes del programa. Desde luego nos hicieron llorar, reír y vibrar como solo la radio puede hacerlo. Ayer estábamos en familia con ustedes aun sin conocerlos. No tenemos consejos para ustedes, así que les ofrecemos nuestra continua escucha y nuestra voz en las canciones corales que ya antes hacíamos con entrega absoluta y nefasta entonación.

Cuando voy al monte con mi familia y la subida se nos hace difícil, suelo cantar una canción que me enseñaron de pequeña:

Ante mis ojos se encuentra la alegría,

detrás de mí la adversidad está, voy rumbo al norte,

me guían las estrellas, el verde trébol es mi símbolo de unión.

Es la llamada que hago yo con ilusión,

es la llamada en la que entregaré mi amor,

abre de par en par las puertas de tu corazón.

Que bien se está,

tanto reír tanto cantar se alegra el alma al trabajar,

qué bien se está sabiendo amar, sabiendo dar se encuentra siempre la amistad,

tanto reír, tanto cantar, se alegra el alma al trabajar,

qué bien se está, que bien se está, que bien se está.

Un saludo y ánimo

Buenas noches,

Escribo después de escuchar la introducción al programa de Champions de esta noche que ha hecho Paco. No he escrito hasta hoy porque no podía o no sabía cómo empezar a escribir, pero después de ver el esfuerzo que ha hecho él, yo no podía ser menos y tenía que escribiros de una vez.

Escribo lo primero porque os tengo que trasladar todo mi ánimo y afecto porque no quiero que pase más tiempo sin deciros lo que para mí ha sido Pepe Domingo Castaño.

Igual es un poco largo... pero bueno. Y para decir lo que para mí era Pepe tengo que contar una historia relacionada con su libro.

Hace un año compré el libro de Pepe, ‘Hasta que se me acaben las palabras’. Leí solo los capítulos de vuestro desembarco en la COPE y no seguí leyendo. No era el momento.

En abril, sin embargo, me despidieron de mi empresa. Un despido muy doloroso e inesperado, y entonces sí, decidí volver con el libro de Pepe que aunque no hubiera continuado leyendo no se había movido de mi mesita de noche. Necesitaba saber cómo otra persona había afrontado momentos tan duros como el que me tocaba vivir a mí. Como no podía ser de otra manera, su libro me ayudó mucho. Me dio ánimo, me reconfortó. Vi a Pepe como ejemplo de valentía, como persona que no se derrumba, valiente. Yo tenía que comportarme igual, seguir su ejemplo.

Antes incluso de que acabara de leer el libro enseguida conseguí trabajo, y el día que iba a empezar a trabajar en mi nueva empresa apunté cinco frases que había subrayado del libro de Pepe:

-Tenía que ser feliz en mi trabajo.

-Tenía que respetar a la competencia. Como Pepe siempre hizo.

-Tenía que adorar a mis clientes. Una máxima que nunca me abandonará, como Pepe adoraba a los anunciantes y a nosotros, los oyentes.

-Tenía que ser agradecido a quien me volvía a contratar. Pepe hablaba de la COPE.

-Tenía que olvidar un pasado que no sirve para nada.

Casi todos los días leo estas cinco frases y me ayudan muchísimo.

El caso es que acabé el libro en junio, casi a la vez que la temporada. Pensé en escribir al programa, para que le trasladaran a Pepe mi agradecimiento por haberme ayudado y seguir ayudándome sin él saberlo. Pero no lo hice, porque llegaban las vacaciones y pensé que en septiembre sería mejor.

Y al final, este correo que iba a ser para Pepe es para vosotros. Quizá es lo que tenía que ser. Una manera de recordarnos que lo que Pepe os deja, o nos deja, es su voz, su compañía, pero también son muchas enseñanzas.

Y una cosa más, Pepe y su libro me sirvieron también para admirar y conocer aún más a mi padre. Porque Pepe es de su generación, y al leer el libro entendí mejor a mi padre, le quiero más, porque le entiendo más. A él y a su generación. Esa generación que venía de una guerra, de escasez, y que creo que es la que mejor o más va a valorar nunca el país que tenemos. Una generación admirable.

Todo eso me deja Pepe, además de los 28 años seguidos que llevo oyéndole junto a Paco, a Hevia, a Manolo, a Juanma, a Oli, a Poli, a Guasch.. puf... y a los nuevos que son unos cracks: Fouto, Andrea, Avilés…

Os quiero mucho. Tenéis a un oyente aquí en Algorta, Vizcaya para lo que necesitéis. De verdad.

Un fuerte abrazo.

Javi. Oyente.

Buenas.

Acabo de escuchar en podcast el inicio del programa de Champions. En directo no he podido, estaba todavía trabajando.

Me habeis vuelto a emocionar, otra vez las lágrimas en los ojos.

Mucho ánimo.

Fdo:Javier, un emigrante por Francia.

Hola, FAMILIA.

Familia, porque hace muchos años que lo sois. Tanto que, desde Canarias, nos hemos trasladado a la Península para que nuestro hijo estudie Periodismo por vosotros. El domingo nos quedamos sin palabras y sin lágrimas. Mi hijo no para de llorar. Jamás le vi tan feliz como cuando visitó Tiempo de Juego el año pasado. Gracias por toda la felicidad que nos dais y un abrazo muy grande.

Buenas tardes, Tiempo de Juego.

Os estoy escuchando a través de la aplicación en el móvil. No tengo redes sociales así que os cuento por este medio lo que siento.

Se me escapan las lágrimas con el inicio del programa de hoy y cómo Paco nos ha hecho ver lo que todos sabíamos: que Pepe siempre estará a su lado en la radio haciendo el programa.

Por favor, seguir así, porque como diría Poli, sois los más grandes.

Un abrazo de un humilde oyente.

Buenas tardes desde Canarias.

Quiero contarles mi historia respecto a Pepe. Con 13 años me aficioné a la radio con García, pero un par de años después, cuando estaba ingresado en el hospital, se retiró sin aviso y cuando volví a casa me enfadé mucho. Era el año 2002.

Me cambié y rápidamente enganché con ustedes, especialmente con Pepe Domingo por su manera de levantar al público de sus asientos, su peculiar timbre de voz, etc..

Estos 21 años han sido una gozada. Me ha acompañado en muchas circunstancias de mi vida, y aunque llevo mucho tiempo en una mala situación económica, estoy en la lucha por sacar unas oposiciones. Tengo presente cada día su máxima de que los sueños con trabajo y esfuerzo se pueden conseguir y quiero conseguirlo. Siempre me gustó el deporte y el periodismo aunque me decanté por otro camino. Hoy tengo 42.

Mi anuncio favorito era el de “Qué me has hecho Mariana, no sé…”, y quiero deciros que ahora voy a seguir oyendolos más que nunca. Mi modesta proposición es que Riazor pase a llamarse Estadio Municipal Pepe Domingo Castaño. Lo merece.

Un abrazo a la Cadena COPE, y en especial a quienes convivieron más tiempo con él, a Paco y a Manolo. Juanjo.

Vivo al lado de Mera, he sido 19 años árbitro de fútbol, he tenido de prácticas en Tenerife a uno de los hijos de la Pulpeira Rial (por cierto, un fenómeno) , tengo un Massei Fergusson 135, bebo Coronita y durante toda mi infancia compre cromos Panini, tengo los recuerdos de Pepe Domingo desde que anunciaba los puritos Reig, y nada de esto es coña.

Formáis parte de mi vida desde que tengo casi uso de razón, no concibo la radio deportiva sin escucharos a vosotros. Pepe era el alma del programa, pero el programa tampoco sería nada sin ti, Paco, y sin Manolo, sin Rubén, sin Oli, sin Petón, y sin Peter Martín, y sobre todo sin las churris que tendrán el inmenso placer y la gran responsabilidad de conservar y recordar el legado del más grande. Pa’lante, chicos, que tenéis el mejor programa de la radio con diferencia.

Tarde de domingo. Ha terminado ya la película sueca que ponían en la 1. Paisajes preciosos, vidas de sueño…¡Qué montañas! ¿De qué iba? Ni idea. He visto el principio y lo siguiente que recuerdo es el beso final. Fuera está lloviendo, por supuesto. Hay niños haciendo los deberes en el salón, niños jugando en la habitación de juegos, niños durmiendo en el sofá, niños intentando hacerse un cola cao. Mucho niño, sí.

El día va de caída. Todavía no son las seis, pero ya es de noche, y el cuerpo te dice que no ya no es momento de salir. En casa reina una cierta calma y un sorprendente silencio. Huele a café. A lo mejor hay bizcocho, incluso. Hay que recoger el lavaplatos y limpiar lo que no cabía de la comida más lo que la merienda genere. Zapatillas y jersey de andar por casa. Juguetes por todo el pasillo, ropa de deporte tirada en una esquina esperando un rescatador, ni un solo cojín en su sitio.

Estamos todos en ese punto en el que no sabemos si puede más la pereza del domingo por la tarde o las prisas por terminar lo que haya pendiente. La tele se queda puesta, pero sin volumen. Nadie le está prestando ya atención. Algún valiente hace el amago de leer, pero ese silencio anterior ha desaparecido ya con el fragor de la merienda, el lavavajillas, los platos.

Las carreras para merendar, para luego seguir jugando, como si no hubiera otra cosa en la vida más importante que los playmobils. ¿La Play? No se contempla, no es el momento de poner nerviosos a los niños. La estrategia es clara: desde las cinco hay que ir conduciéndolos a la cama sin que lo noten. Son muchos años ya. Poco a poco van apareciendo los uniformes preparados para ser enfundados, perfectamente doblados en el sitio de cada uno. A todos nos invade el miedo de no encontrar el pantalón de deporte, el único de talla L, o uno de los dos pares de calcetines en toda la casa que no tienen un agujero. Batallas de cada domingo.

Así han sido la mayor parte de los domingos de mi vida, y alguna tarde de sábado también. Nada especial, más o menos normal, que no rutinario, porque cada domingo tenía su propio afán. A veces una final de Masters 1000, a veces una película de sesión de tarde que resultaba no ser sueca y no te dormía, alguien que venía a tomar café… una rutina novedosa.

Lo que siempre hemos tenido claro (Papá, gracias una vez más), es que ella nunca puede faltar. Y nunca faltaba. Y nunca falta. Espero que nunca lo haga. Daba sentido a esa tórrida tarde que te asaltaba y te pillaba con las energías por los suelos. Ponía ese punto de emoción que siempre falta a estas horas de la semana. Ya un maestro de Úbeda cantaba aquello de “yo no quiero domingos por la tarde…”. Sin embargo, ella hacía que quisieras que llegara aquel momento. En realidad, cualquier momento con ella cerca se convertía (y se convierte) en mágico, aunque pudiera parecer que era algo más en el paso de las horas.

Era como una más de la familia en aquellas tardes, que te contaba cosas, con la que reías, te emocionabas y te enfadabas. Sentías curiosidad por lo que te estaba diciendo y te acercabas a ella para escuchar mejor. Sus historias siempre te enganchaban. Y sus canciones. Cantaba muy bien y era capaz de inventar melodías para casi cualquier letra. Todavía hoy nos acordamos. Ha sido siempre la gran acompañante. Solía estar en la cocina. Al entrar, antes de asaltar la nevera o la despensa, o incluso las sobras de la comida, te acercabas a ella para que te contara alguna cosa. Primero ella, luego la nevera.

Ayer, al conocer lo ocurrido, nos asaltó a todos (estoy seguro, aunque alguno vaya de duro por la vida) una gran pena, mezclada con esas imágenes y recuerdos que todos tenemos de aquellos domingos por la tarde. Cuántos sobres de Panini, cuántos Arehucas, puritos, hidrolimpiadoras y sopladores.

Han sido infinitas las mejores soluciones, aquellas placas laminadas de yeso. Aquel jamón Navidul (hey), siempre acompañado por un buen par de huevos de España. Bet365, lalalalalala. Qué momentos. Tan sencillos y, a la vez, tan felices. Quizá entonces no nos dábamos cuenta (peligrosa rutina). Te echaremos de menos, Pepe. Mucho. Llevo un par de días tarareando la canción de los cromos de Panini o de viajes El Corte Inglés. Solo tú podías conseguir algo así. Cuando ella entraba en casa siempre venías tú. Siempre estuviste ahí, cada tarde. Muchas tardes, muchas horas, hemos echado juntos. “¡Hay gooooool en Riazor, Germán!”. Buff, maldita nostalgia.

Gracias por tanto, Pepe. Ese grito de felicidad, ese “¡Hola, Hola!” que hacía que apareciese la sonrisa del domingo. Qué tiempos. Ya no te volveremos a escuchar. Lo guardaré como un gran recuerdo de adolescencia. Yo escuché durante tiempo a Pepe Domingo Castaño. Ella, siempre ella, gracias a ti, leyenda.

¡¡¡Hola hola!!!! El domingo fue la primera vez que escuché el Tiempo de Juego sin Pepe Domingo, pero fue muy extraño, porque parecía que estaba esperando a que dijera algo en cualquier momento. Sin embargo, hoy que es la primera vez que tengo totalmente claro que Pepe no volverá a entrar en directo, es cuando tengo un nudo en el estómago. Pepe, un dios en la radio y para los que estamos fuera de España.

Creo que escuchar su voz era como sentirse en casa. Me acuerdo cuando mi mujer me decía, “qué bien habla ese hombre, que voz más agradable, quién es”. Yo decía, “es Pepe Domingo, y está tratando de venderte una sopladora Stihl, jajajajajaja”. Quiero mandaros un abrazo grandísimo para su familia y para vosotros su familia de la radio. Un oyente desde Irlanda.