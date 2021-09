Comentarios, sugerencias, peticiones... (Semana del 23 al 30 de septiembre)

Mi pregunta y comentario es para Pedro Martín:

Después de revisar las normas del juego, no existe ningún apartado que diga que, si es la segunda amarilla, la falta tiene que ir de acuerdo con el hecho de expulsar a un jugador del campo. No hay faltas de primera amarilla ni faltas de segunda amarilla según el reglamento y aquí, el ingeniero de Pedrito, se columpia porque tan cuadriculado que es, según su teoría, la segunda amarilla tendría que ser muy amarilla para tener que expulsar a un jugador. Pero eso no aparece en ninguna normativa. Es amarilla o no es amarilla, da igual que sea la primera o la segunda.

Buenas tardes,

Yo escucho los partidos por su Audio en Movistar y tengo una Consulta:

Normalmente el Audio de Cope es en el 3, pero cuando juega un equipo Catalán, le dejan el 3 y la Cope, pasa al 4.¿Por qué? Los demás no cambian, solo Cope.

Me gustaría saber el por qué.

Muchas Gracias y un Saludo.

Desde Murcia. La Ciudad del gran José Francisco.

Resulta insoportable la inquina de Cañizares hacia Koeman. Hacer comentarios desde las tripas le hace perder toda la credibilidad.