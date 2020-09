Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 14 al 20 de septiembre)

¡Hola! Este va a ser un email un poco peculiar, estáis avisados.

Me llamo Rafa y tengo 36 años. Soy un aficionado al Madrid que, como tantos otros, creció escuchando Carrusel y El Larguero (cuando estabais en la SER, claro). En cualquier partido, bajaba el volumen de la tele y ponía Carrusel, sin pensarlo. Me encantaba, a mí y a mis amigos (casi todos madridistas). En ocasiones, como es normal, no estaba de acuerdo con vuestras opiniones (obviamente todo el mundo tiene sus gustos), pero lo asumía como parte de la 'salsa' del fútbol y no me importaba. Además, todo lo demás lo compensaba, sobre todo, vuestra única e inconfundible forma de hacer radio.

Pero pasaron los años, me hice adulto y empecé a escucharos demasiadas cosas que no me gustaban. Lo que al principio eran opiniones pasaron a ser fobias, obsesiones y una especie de ‘conmigo o contra mí’ por parte de algunos de vosotros. Y me cansé, claro.

Como tantos otros miles de madridistas dejé de escucharos hace unos 10 años (aunque sigo al tanto de todo lo que decís a través de Internet y las redes sociales), coincidiendo con el inicio de la segunda etapa de Florentino. Fue entonces cuando, para vosotros, el Madrid pasó a ser el Lado Oscuro, mientras que Barcelona y Atlético parecían (y parecen) los jedi encargados de destruir la Estrella de la Muerte. Y vaya por delante que no me gusta Star Wars, pero es una buena forma de resumirlo sin herir sensibilidades.

Y como digo, sabéis que esto os ha costado cientos de miles de oyentes, porque la mayoría de aficionados al fútbol en España somos madridistas ( https://www.jotdown.es/2014/09/mapa-de-las-aficiones-del-futbol-espanol/). Y, como es normal, la gran mayoría de nosotros detestamos un guion en el que parece señalarse a todo aquel que defienda al Madrid. Esto ha creado una manifiesta animadversión hacia algunos de vosotros que, por desgracia, habitualmente sufrís en redes sociales. Y sirvan como ejemplo las respuestas a este tuit de Lama: https://twitter.com/lamacope/status/1304810594567061509 Algo falla, ¿no?

Gran parte del madridismo estamos hartos de esta cacería al Madrid, de un guion en el que se da por sentado que todos los grandes equipos tengan para sus partidos un narrador principal abiertamente declarado de ese equipo, menos el Madrid. Y no, no son/somos mourinhistas. Son/somos aficionados al Madrid de toda índole y con todo tipo de gustos (a favor y en contra de Mourinho, Florentino, Bale, Isco, Benzema o cualquier otro miembro del club) que simplemente quieren escuchar a alguien que, con espíritu crítico, defienda y apoye abiertamente al Madrid.

Por ello, os propongo introducir este año en Tiempo de juego un comentarista disidente de los demás que os dé caña (en el buen sentido, con buen humor y siempre con educación) y defienda al Madrid, más allá de la lectura de algunos mensajes. Os aseguro que ganaríais oyentes y mucho interés.

Y si os animáis, me ofrezco para ello.

Un abrazo, Rafa