Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 23 al 29 de octubre)

Buenas tardes. Hace unos días cuando nos proclamaron como sede del Mundial 2030 a España, Portugal, Marruecos... ustedes en El Partidazo hicieron un apartado especial hablando con los alcaldes de algunas sedes, dejando fuera a otras.

Yo como fiel oyente de esta cadena solo en deporte, DEPORTE, he mandado mensajes por activa y por pasiva en los programas de Tiempo de Juego y El Partidazo, para que NO se olviden de hablar con los de Murcia y Las Palmas, por ejemplo.En todo este tiempo no he recibido ninguna respuesta y creo que pasa el tiempo y caerá en el cajón de los olvidos.

Murcia en 1982 no tuvo la oportunidad de ser sede del Mundial porque no disponía de un estadio en condiciones. Seguramente, por aquel entonces tampoco disponíamos de las infraestructuras adecuadas, pero para el 2030, SI. Tenemos un estadio que se ampliaría hasta los 40.000 aficionados, moderno y en un lugar privilegiado para esto. Tenemos buena red de comunicaciones, (autopista, AVE, aeropuerto, puerto-Cartagena...), tenemos buena capacidad hotelera… Tenemos todo lo necesario para ser sede.

Creo que por este motivo MURCIA -7ª ciudad de España- debe optar a ser sede por encima de otras que ya en el 1982 tuvieron su oportunidad. Sin tener nada en contra de Málaga, Gijón, A Coruña, Vigo, Zaragoza, creo que estas ciudades deberían luchar entre ellas para ganarse las plazas que queden, pero tanto MURCIA como Las Palmas deben ser sedes fijas ya.

Si en un medio como este, COPE, que escucha tanta gente, vendemos el producto de España para organizar un Mundial, debéis de dar el mismo trato y las mismas oportunidades a todos por igual, no hablar con unos porque tienes más afinidad. Por ejemplo, con Málaga porque allí veranean o tenéis algo más de cariño. Gijón porque media plantilla de COPE es asturiana, o incluso obligar entre comillasa ‘Valencia’ que tiene que ser sede cuando esta ciudad y club no están por la labor.

MURCIA tiene poder y deber para reclamar sus derechos, y si no lo hacen las autoridades por no sé qué motivo, lo haremos los aficionados porque queremos también ser escaparate mundial de nuestra región.

Basta ya de favoritismos siempre a los mismos. Dar la oportunidad de poder crecer a otras regiones de España, de poder vendernos en un medio tan importante como los altavoces de la radio. En definitiva, espero que se corrija este error que para otros quizá pasa desapercibido, pero para Murcia es importante que se nos escuche y se nos vea.

Sin más y esperando que por favor se me responda por este mismo medio, me despido atte. Un saludo para toda la familia de deportes de COPE. HOLA, HOLA…