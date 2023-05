Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 25 de mayo al 1 de junio)

Buenas noches. Me llamo David, y soy un fiel oyente vuestro desde que era estudiante hace unos 25 años. Es la primera vez que os escribo y, por supuesto, lo primero y más oportuno es felicitaros por todos estos años de entretenimiento, risas y, en ocasiones, sollozos .

Dicho esto, os cuento que suelo escuchar ‘El Partidazo de COPE’ por la mañana en podcast cuando me dirijo al trabajo y, anoche, noche de elecciones generales, no me gustó nada que Antoñito se jactara de la victoria de la derecha en directo pese a que después quiso maquillarlo un poco.

Juanma estuvo bien al quite, todo hay que decirlo. Considero que es un tema de gran sensibilidad para muchos de los oyentes y más cuando bastantes miles pertenecemos a la clase trabajadora y somos votantes de izquierdas y, en esta ocasión, los grandes perdedores de algo que en mi opinión trasciende el mundo del deporte y de los medios de comunicación.

A mí me duele ver cómo la sanidad pública, la vivienda y otros derechos fundamentales se están vulnerando gravemente. Y entiendo que la derecha española tiene gran parte de culpa. Por supuesto ésta es mi opinión, no tenéis por qué estar de acuerdo conmigo.

Sé también que la Cadena COPE tiene su tendencia ideológica, antagónica a la mía. Y lo obvio para escucharos, como creo que casi con toda seguridad muchos de vosotros, por vuestros comentarios y nivel de vida bastante elitista, es que seréis votantes de derechas. Y trato de obviarlo también. Por ello, os ruego que dejéis a un lado los asuntos peliagudos y trascendentes, porque precisamente os escuchamos para evadirnos del duro presente entre otros motivos y sois nuestro particular oasis, de la película ‘Ready Player One’.

Sin más, os agradezco la atención y os sigo escuchando cada mañana de camino al trabajo. Un saludo.









Buenos días Jorge.

Te escribo para que le pases esta info a Juanma Castaño, Fouto y los contertulios de ayer por la noche, y la duración de vuelos, chárter/no chárter...

Además de ser el fundador de Basket Flat Earth, soy piloto comercial, y también fui piloto de jets privados. Dicho esto, las aeronaves de corto radio de turbinas son más lentas que las de largo radio. La diferencia de velocidad oscila entre 30-70 nudos a la hora. Recordemos que un nudo náutico es de 1.85 km aproximadamente. El cálculo os lo dejo a ustedes.

La "agitada discusión" dejaba de mentiroso a Oliva y las cuatro horas de vuelo a Budapest. Entre salida y entrada al aeropuerto de origen y destino, os informo que la salida/entrada a los aeropuertos es como salir de una ciudad, y no salimos y directamente ponemos rumbo a destino y vamos en línea recta. No, no vamos por aerovías, y salidas y entradas instrumentales. Entre las velocidades más reducidas en el ascenso inicial, de aproximación y de aterrizaje, y los vientos en altura, se podría decir que Budapest está entre tres horas y media y cuatro.

Además, Fouto comentaba que no es lo mismo chárter/no chárter: unos son más lentos que otros. A ver, todo depende de las exigencias contratadas. En un chárter normalmente volamos a "punta de gas". En un vuelo regular, dependiendo de si la aeronave tiene más vuelos programados y/o posibles contingencias, le damos más "chicha", y la diferencia en vuelo de cuatro horas puede llegar a 15/20 minutos de retraso.

Para finalizar, los jets privados son tan rápidos, o más, que las aeronaves de pasajeros, y sus velocidades son iguales también. Ahora bien: tienen la capacidad de ir a una altitud de 43.000/45.000 pies, hasta 51.000 pies donde, recordad, que no hay vuelos comerciales y no hay trafico en las aerovías. Como ir de noche en la ciudad y sin semáforos, con lo que el vuelo es más "ágil".

Hay muchísimo más, pero en líneas generales va así. Por favor, pasa esta info a Joseba también, que ayer andaba mosqueado con el tema.

Para finalizar, nos "echaron" de la liga, pero ayer comenzamos otra de un nivel superior tipo EBA, donde perdimos de cinco contra los actuales finalistas. Y sí, por si te lo preguntas: soy piloto comercial y soy terraplanista, y somos muchos pero estamos callados.

Un abrazo enorme. David.