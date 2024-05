Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 9 al 16 de mayo)

Hola Hola. Soy Miguel Ángel de Elda. Fiel seguidor/admirador vuestro, abonado al Deportivo Eldense y acérrimo Madridista.

Quería agradecer a 'Nostrapacus' sus palabras de hace un par de semanas. Cuando terminó el partido de nuestro Deportivo contra el Leganés (que por cierto perdimos en la última jugada) y anunció el próximo partido que sería el de ayer viernes contra el Burgos, dijo que jugaría contra el equipo que no ha perdido en casa en toda la temporada y que por supuesto el Eldense perdería con toda seguridad.

A partir de ese momento supe fehacientemente que ganaríamos y romperíamos la imbatibilidad en el Plantío.

Gracias Paco, tus predicciones no tienen precio.

Os quiero

No me gusta nada la final contra el Dortmund y te voy a dar mis razones :

1 - Hubiera preferido al PSG que es más fácil para nosotros

2 - Creo que está escrito que vamos a perder para que viene Mbappé como salvador

3 - Creo que el fútbol le debe una a Marco Reus que ya ha perdido una Champions con el Dortmund casualmente en Wembley

4 - Creo que el destino le va dar una Champions a Haller que acaba de superar un tumor y casualmente después ganó la Copa de África con su país Costa de Marfil de una manera milagrosa porque estaban eliminados virtualmente en fases de grupos.

5 - El Dortmund ha salido del grupo de la muerte primero y siempre gana quien sale de este grupo.

6 - Equipos como el Dortmund me recuerdan al Rayo y no nos vienen nada bien. Recuerdo que esta temporada hemos empatado los dos partidos.

7 - Tchouameni no va estar y los 2 partidos que hemos perdido esta temporada no estaba.

8 - Va jugar Courtois y va ser una injusticia y nos va salir mal.

Hola amigos de TDJ. Se me ocurrió escribir a 'Saber y ganar' porqué hay una parte del programa que algunas veces hacen preguntas sobre un personaje conocido y también lo hacen en reconocimiento u homenaje a dicha persona, y quién mejor que nuestro Pepe para ello.

Me han contestado diciendo que estudiarán la propuesta, ojalá la lleven a cabo.

Os mantendré informados.