Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 18 al 25 de mayo)

José Manuel Franco – Secretario de Estado para el Deporte

Luis Rubiales – Presidente de la RFEF

Javier Tebas – Presidente de La Liga

Me dirijo a ustedes para trasladar el mismo sentimiento de tristeza e impotencia de la mayoría de los españoles. Y es que, lamentablemente, su dejadez de funciones ha permitido escalar un problema de delitos de odio, y particularmente de racismo sobre un deportista. Su dejadez de funciones es bochornosa y ha dejado al fútbol español, y por consecuencia a España, con una imagen mundial que no se corresponde con la realidad, y tardaremos años en borrar.

Me dirijo a ustedes para que tomen medidas inmediatas. Para que por una vez dejen sus conocidos egos y muestren unidad.

Solicito que tengan una reunión urgente junto con los representantes de los jugadores, clubes y árbitros para realizar un comunicado contundente en rechazo de cualquier actividad racista, y explicando las medidas que se han de adoptar de inmediato con el fin de acabar con este problema.

España es un país moderno y cosmopolita donde todo el mundo es bienvenido. Más de 200 jugadores negros militan en equipos de LaLiga, y son queridos y ovacionados cada fin de semana. Estos actos racistas de unos pocos, que confunden rivalidad en el deporte con odio, no deberían atribuirse a la gran mayoría de la sociedad.

Es por eso que, por último, me dirijo también abiertamente a Vinicius Jr. Vini, lo siento, y en nombre de la gran mayoría de los españoles, perdón. Tú, que eres tan querido por tu afición, y has sido acogido y admirado por la gran parte de este gran país, puedes también ayudar a que el comportamiento de unos pocos energúmenos y la dejadez de funciones de unos directivos no empañen la imagen de todo un país. Si lo consideras oportuno, creo que matizar esto en tus denuncias ayudaría a hacer aún más justicia. Mucha suerte y mucho ánimo.

No hace falta que lo leáis en antena, pero al menos leedlo vosotros. El programa del domingo fue lamentable. Sobre todo las intervenciones de Hugo, Albelda, etcétera. La prensa de Valencia opinó con la bufanda y os pasasteis de frenada, con cosas como “hay más negros en el Madrid y a ellos no les dicen nada”. Lamentable. Más ofendidos por lo que dijo Carletto de Mestalla, que de censurar la actitud de cientos (sí, cientos), que dentro y fuera del campo se comportaron como energúmenos. Vinicius no provocó. Reaccionó a los insultos que comenzaron antes de bajar del autobús. Cómo va a actuar una persona en el campo si antes de bajar del bus ya le han insultado cientos de personas. Lo de Mestalla es de traca, casi tan lamentable como las opiniones de la clase política valenciana, buscando el voto fácil, y justificando lo injustificable.

Este mensaje es para que reflexionéis, aunque ya lo habéis hecho. Porque el programa de ayer fue otra cosa. Si escucháis otra vez el programa del domingo, no estaréis nada orgullosos.









Hola. Mi nombre es Raúl, tengo 43 años, soy camionero y tengo 3 hijos. ¿España es un país racista? No. ¿Hay racismo en España? Sí.

El principal problema que hay en España es la educación. No educamos en el respeto a las autoridades, ni al cumplimiento de las normas, y eso, sumado al descrédito y desautorización que se promueven desde ciertos sectores a jueces y policías, desemboca en una sensación de impunidad, sobre todo en los más jóvenes, que nos va a llevar a la autodestrucción como sociedad.

¿Por qué hay insultos racistas? ¿Por qué se ocupan casas? ¿Por qué se agreden a médicos y profesores? ¿Por qué hay menores violando a crías? Porque para que se llegue a un castigo, o tan siquiera a hablar de estos temas tiene que ocurrir algo muy grave. Todo esto queda sin castigo.

Tenemos la sociedad que hemos creado. Mi humilde opinión. Gracias por todo.