Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 11 al 18 de mayo)

Querido Paco y compañía, querida familia. Esta es una carta de despedida.

Estoy a pocas semanas de cumplir 38 años y desde que tengo uso de razón me habéis acompañado en las retransmisiones y jornadas deportivas. Por eso siempre os he considerado parte de mi familia.

Lo siento, pero ya no me creo nada de la liga española. Llevaba tiempo haciendo un esfuerzo por creérmela, pero con todo lo que se sabe hoy en día, definitivamente me resulta imposible.

Soy incapaz de creerme nada ya. No me creo el VAR, no me creo al presidente de LaLiga, no me creo al presidente de la federación, no me creo el Fair Play financiero, no me creo que el segundo del TAS no pintara nada, no me creo la Supercopa de Arabia… e incluso han llegado a conseguir que no aguante a la selección española.

De todo esto vosotros no sois los culpables, obviamente. Pero el domingo pasado algo hizo clic, algo en mí dijo: "basta". Oír en el último Tiempo de Juego la normalidad con la que se celebraba y vitoreaba el título de liga del Barça, sabiendo que es un club que ha tenido en nómina a una familia con la cual ha trabajado o ha llegado de la mano el grueso del actual estamento arbitral, no es de recibo, no va conmigo, ni con mis valores, ni mucho menos con los del deporte.

La justicia tiene la responsabilidad penal, LaLiga tiene la responsabilidad deportiva, pero vosotros, como periodistas, tenéis la responsabilidad de perseguir y denunciar aquellos actos que manchan el deporte, y eso no es lo que hicisteis el domingo pasado en Tiempo de Juego y en la programación deportiva sucesiva.

Os pusisteis de perfil. Hicisteis creer que nada ha ocurrido, que lo vivido es el puro resultado de una competición deportiva y, si acaso hay algo raro por ahí, que se encarguen otros del muerto.

¿Cómo esperabais que reaccionara la afición de un equipo que, cumpliendo con todo el reglamento, está al borde de perder la categoría mientras ve al eterno rival celebrar títulos, haciendo con el reglamento lo que le viene en gana de manera impune? Habéis abandonado a su suerte al cumplidor, al respetuoso con el fútbol y eso no casa conmigo.

Desde entonces vivo en algo muy parecido al luto, la verdad. De repente me falta algo que siempre ha estado conmigo. Supongo que el tiempo ayudará.

Nunca pensé que sería yo quien se despidiera de Pepe Domingo y no al revés. Mil gracias por tantas y tantas cosas... gracias, de verdad.

Firmado, Francisco Membrives Chaves.





Buenas noches. Soy nacido en Barcelona y mi equipo es el Compos, y hoy estoy contento porque nos hemos vuelto a clasificar para la promoción de ascenso a Primera RFEF.

La gente, desde pequeño, me dice que es raro que alguien de Barcelona sea del Compostela, y la verdad es que a mí también me lo parece. Pero le tengo mucho cariño al Compos.

Me hice de él allá por el año 1994, cuando el Compos estaba en Primera División. Me acuerdo como si fuera ayer el momento en el que decidí ser del Compos en vez del Barça. Éramos tres amigos, cansados de ver cómo todo el mundo en mi barrio era del Barça del Dream Team. Así que cada uno eligió un equipo diferente. Uno eligió al Depor, otro al Lleida y yo al Compos, y hasta el día de hoy he seguido sus resultados por radio, teletexto, periódicos, internet, etc.

Siempre fuí muy aficionado a la radio. Desde pequeño, cada sábado y cada domingo escuchaba a Jose Mª García, hasta que un día deje de escucharlo. Primero, porque el Compos fue descendiendo de categoría y cada vez era más difícil seguirlo por la radio. También, porque Jose María García se retiró y ya no hacen que casi todos los partidos se jueguen a la misma hora el domingo. Pues...ya no era lo mismo. Pero hará unos meses que he vuelto a engancharme a la radio los sábados y domingos gracias a vosotros, y de verdad agradezco el haber vuelto a coger ese hábito. No me había dado cuenta de que forma parte de mí. Me encanta poder coger tu radio, aislarte de Internet y de todas las nuevas tecnologías, para así volver a sentir que con un cachorro de 10 euros y un par de pilas tienes tantas emisoras y horas de entretenimiento que nunca te aburres.

Otro punto que valoro mucho es el volver a lo sencillo, cuando parece que el mundo antes era más fácil de entender, que iba todo menos rápido, que necesitabas menos para ser feliz. Se agradece.

Gracias por hacer que vuelva a los sábados y domingos de fútbol.

Un saludo.