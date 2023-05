Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 4 al 11 de mayo)

Hola tiempojuegueros. Os escribo en medio de la frustración que me atrapa.

Soy de esos que suelen escuchar los podcasts en orden a partir del lunes, con lo cual me suelo reír o enfadar de lo que habéis dicho el domingo más o menos los miércoles.

Esta semana me siento muy frustrado con lo que están haciendo algunos de vuestros contertulios, ahora mismo especialmente Arancha Rodriguez. En su afán por defender a Vinicius, se saca a relucir razones por las que no hay ni pruebas ni testimonios.

Es decir, se sabe que Vinicius estaba revolucionado. No hay una sola prueba de nadie que le dijera nada ni que le hiciera nada, más allá de tocarle el pelo (¡¡tocarle el pelo!! ¿¿Pepe, tarjeta roja?? Por favor...). Entonces como el tío, se volvió medio loco, asumimos que él es el cuerdo y que le tuvieron que haber dicho algo. Y manchamos el nombre de Osasuna en base a lo que le dijeron, lo que le hicieron y que él es la víctima.

El dibujo que se hace de Osasuna es indigno. Un club que ha sido ejemplar en la competición, ejemplar en el ante, en el durante y en el post, en las declaraciones y en los comportamientos. Por favor, hablad de lo que hay, sin asumir quién es el bueno y quién es el malo. Una cosa que sabéis es que la persona encargada de cubrir a Vinicius el sábado ha sido definida por su entrenador como "demasiado noble para ser defensa". Y nada en el partido desmiente esa afirmación. Camisetas fuera, o avisarnos de que es tiempo de chiringuito. Y, sorprendentemente, muy bien Siro López en la tertulia del sábado.

Un abrazo. Sois los mejores. Ojalá fuerais mejores.









Habláis mucho, sobre todo Tomás Guasch, del dopaje del City y del PSG. Y es cierto, van dopados, usan recursos que ellos no generan por sí mismos porque tienen un estado detrás. Pero los que somos de otros equipos tenemos memoria. Cuando el Madrid se fue a Bilbao a fichar a Alkorta, a Valencia a por Mijatovic o a Sevilla a por Suker era con recursos propios. Pero cuando aquellos dislates acabaron en bancarrota, el Madrid no salió adelante con recursos propios, sino que vino ‘papá Estado’ en forma de recalificación.

Aquella recalificación, conviene recordarlo, fue de unos terrenos expropiados durante el franquismo para que el Real Madrid construyera instalaciones de uso deportivo y sin ánimo de lucro. Aquellas cuatro torres no sólo acabaron con la mala situación económica del Madrid, sino que dieron el impulso inicial al Madrid de los Galácticos, todo ellos fichados con ‘recursos propios’.

Espero que con este breve recordatorio, don Tomás y el resto de madridistas ofendidos por el dinero del City y el PSG piensen un momento en cómo nos hemos sentido históricamente los seguidores de otros equipos con respecto al Madrid, y la risa floja que nos entra ahora cuando les oímos llorar a ellos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Un saludo a todos.









¡Hola hola!

Hace tiempo que os quería escribir pero no lograba encontrar las palabras, y dicen que mejor no hables si lo que vas a decir no mejora el silencio.

Aún recuerdo cuando os empecé a escuchar. Rondaba la temporada 98/99 y tenía 6 años. Lo mío con vosotros fue amor ‘a primera oída’. Desde entonces me habéis acompañado en mis peores y mis mejores momentos. Al igual que otros oyentes, yo emigré a otro país durante un tiempo, y fuisteis una gran alegría para esas tardes de domingo lejos de la familia que se hacen duras cuando estás en el extranjero.

También puedo decir que os he acompañado en vuestros mejores momentos: desde las grandes retransmisiones de la Superbowl, las locuras de Poli y Guasch, las llamadas de teléfono de Dani Martínez, entre otras. Pero también los malos y sustos que habéis, y hemos, tenido. Os puedo asegurar que he sufrido como si de un familiar se tratase, con el episodio de Paco, con las operaciones de Poli, el susto de Pepe, y ahora con estos devenires de la vida.

Pero Tiempo de Juego es eso, la vida. Y en este camino hay buenas y malas paradas, pero caminando disfrutamos como nadie con vuestro humor y vuestra naturalidad. A la gente le sorprende que siendo culé, escuche especialmente a Tiempo de Juego cuando aparecen Tomás Guasch y Poli Rincón. Pero es que los oyentes de verdad de TJ somos así, taruguitos, ratitas, y gente demente.

Ahora mi camino se detiene en una muy buena parada. He sido padre este pasado 3 de mayo de 2023. Así que, como no puede ser de otra manera, hoy sábado me pondré Tiempo de Juego mientras que los lloros, cambios de pañales y demás ocupan mi tiempo. Pero para mí es muy importante que mi familia conozca a mi familia radiofónica.

Disculpad este rollo, mi padre es argentino y no lo puedo evitar. Pero os quería dar mi agradecimiento por estos años y mi más sincero apoyo en estos momentos.

Un abrazo…. y Pepe, esta es tu casa. Ya lo sabes.

Saludos, Guillem.