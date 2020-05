Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 21 al 28 de mayo)

Estimados señores.

No sé a dónde dirigir mi comentario y he pensado que quizás este sea buen sitio. Es el siguiente, ahora que tantos protocolos hay para que los señores futbolistas puedan jugar (distancia, número de jugadores, test, más test, etc.) quizás sería conveniente sugerir la costumbre de ‘no escupir en el campo’. Además de ser una enorme falta de educación, es bastante asqueroso y guarro. Como comprenderán, no es nada agradable el estar viendo la televisión y que casi te de un escupitajo en el ojo.

Gracias por leerme y por si se pudiera hacer algo, porque cualquier día, el gargajo me cae en el plato de sopa de la cena.

Atentamente

Rosario Laboisse

Hola equipazo de Tiempo de Juego.

Lo primero felicitaros por los programas que estáis haciendo desde el comienzo del Estado de Alarma. No soy aficionado al fútbol, pero vuestra simpatía y compañía hacen que no pueda dejar de escucharos. Siempre tocando temas interesante e imaginativos. Lo mismo entrevistáis a aquellas monjas de clausura que a la tenista que vivía en Andorra, que tanta gracia tiene y que tan buen rato nos hizo pasar a todos en un momento difícil de mucha tristeza.

Os escribo por que hace un rato (programa 24/05/2020) os escuchaba hablar de las figuras más destacadas de la historia del Real Madrid y siempre que se habla de este tema se habla de Di Stéfano, Gento, Puskas, pero casi nunca se menciona a José María Zárraga, que si no estoy mal informado, fue el capitán del Real Madrid en sus primeras cinco Copas de Europa y en la primera Copa Intercontinental, ganada al Peñarol de Montevideo cuando se disputaba a doble partido (5-1)

A pesar de mi apellido, no me consta ser familia de José María Zárraga, (Las Arenas, 15/08/1930 - 02/04/2012), aunque puede que mi padre si tuviera alguna relación de parentesco José Zárraga (Erandio, 06/11/1917 - 13/12/1997). Solo quería comentarlo, recordar al mítico ‘Zárraga’ y seguir escuchando el programa.

Gracias a todos y mucho ánimo a Pepe.

Germán Zárraga

Hola.

El domingo pasado me gustó mucho escuchar a Germán Mansilla poco después de las cuatro. Naturalmente no me alegró que se hubiera muerto su tía, si no que aparte de lógicamente lamentarlo dio las gracias al hospital. Y es que la suerte existe, la mala y la buena y, aunque sea lo más difícil, creo que lo correcto es asumirlo como tal.

Así pues, me alegró mucho de que lo dijera y de que usara el altavoz perfecto para hacerlo. Eso no quiere decir, naturalmente, que no haya infinitas cosas que denunciar, pues tengo claro que desescalar la caradura es casi la prioridad absoluta. La salud es lo primero como diría Víctor Fernández, pero conviene pensar antes de lanzarse a exigir responsabilidades. La situación, sin duda muy mal gestionada, sobre todo desde arriba, no es precisamente frecuente, con lo que ello implica de recursos escasos, urgencia, inexperiencia, etc. Y al hilo de todo esto se me ha ocurrido una idea. Reconozco que os he escuchado algo menos de lo que suelo y, lógicamente con menos ilusión, porque lo mío es lo de todos: goles y jugadas, pero también digo que me habría fastidiado mucho no teneros en la radio estos días.

Habéis estado y estáis, así que os propongo que, a partir de ahora, pase o no pase esto, si yo entiendo algo las vacunas se consiguen investigando, pero no tienen por qué ni sobre todo caen del cielo porque sí, hagáis un programa conjunto, cada 4 meses, para hablar con los sanitarios e investigadores, el personal sin fronteras, para hablar de su relación con el deporte… Eso nos los haría más cercanos, pero sobre todo de sus investigaciones y problemas.

Porque sí, la salud es lo primero, como no haya dinero para la investigación, menguará como todos sabemos diga lo que diga el ministro de la vacuna de antes de finales de abril, por supuesto española, estamos todos listos. Con esto y sobre todo con muchas otras enfermedades, ahora y a partir de ahora más que nunca en el olvido.

Ya hicisteis un programa conjunto para recaudar fondos, hacedlo periódicamente, el dinero va hacer falta, ahí y en todas partes. Quizá la SER no quiera sumarse tampoco, o mejor dicho quizá esto sea una locura y nadie quiera, pero creo que necesitamos cosas que nos unan, como investigación, salud, deporte y radio. No es vuestra función, ya, pero en fin, ya que los dirigentes dividen alguien tendrá que sumar, sois parte del mínimo común múltiplo de este país y lo sabéis.

No os estoy pidiendo que cambiéis de trabajo cada cuatro meses, si no que entrevistas con Ramos, Marcelo, Koke o Busquets he escuchado muchas, y otras que vendrán, y no sé vosotros, pero tengo la sensación de que que porque un día no haya tanta entrevista no se va a acabar el mundo. Cuando la vida vuelva, ya lo estamos viendo, la pelota ruede y suenen los goles, nos olvidaremos del bicho, de la Sanidad y de la investigación, así que haremos mal negocio.

Así pues dad continuidad al buen trabajo que habéis hecho, a las alianzas que habéis tejido, parezco un político, y adelante. Por cierto, el conductor perfecto para este espacio no es Castaño, ni Carreño ni de la Morena, podrían descansar si quieren. El perfecto es Fernando Echeverría, es evidente, que desde luego locuta mejor que narra partidos y que incluso podría dar pie para rendir un homenaje a la radio de antes, que al fin y al cabo es también la de ahora, y la de siempre. Carlos Alsina presume de ello, pero él sí que es más de uno… Bueno, y esto es todo, ahí os dejo el anzuelo, vosotros sois la caña.