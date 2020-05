Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 14 al 21 de mayo)

Hola, soy oyente vuestro desde los 10 años, ahora tengo 35, me hacéis mucha compañía sois los mejores.

Desde hace un par de años tenéis canal de YouTube y se que lo estáis petando, eso está muy bien, pero el medio que está subiendo como la espuma y será el futuro es Twitch, por lo que os sugiero que os hagáis un canal.

En esa plataforma se hacen directos por lo que si hacéis un partido en directo y la cámara está enfocando al estudio o al narrador seguro que mucha gente os verá. Encima en esta plataforma es muy normal que la gente se subscriba y generéis algo de dinero, que ya utilizareis como mejor veáis. Solo eso, que lo penséis y si os creáis el canal yo seré el primer suscriptor.

Un abrazo y seguir así. Mangazoooo!!!!

Yo era el amo del mando y del salón desde el viernes a las 21:00 horas hasta el domingo a las 23:00 horas. Es decir, me veía todos los partidos de fútbol y escuchaba la radio desde las 13:00 horas del sábado indefinidamente. Con las nuevas reglas, tras dos meses, mi mujer se ha hecho la ama del mando y del salón. Por la tanto, no puedo ver los partidos y solo escucharlos por la radio. Esperemos que esto vuelva a la normalidad. Menos mal que queda Tiempo de Juego.

Un abrazo para todos y el fútbol ya en todas las divisiones.

Qué bonito el Informe Robinson dedicado a Carlos Sainz donde se cruza su destino con María de Villota y pilota el Red Bull que llevaría Vettel. Lo que son las cosas. Ahora la modestia de Sainz y sus méritos le llevan del mundo del kart a poder manejar un caballo salvaje rojo, el Ferrari. La modestia y el tesón y la exigencia de un padre campeón del mundo de rallys que quiere lo mejor para su hijo.

Lo mejor para Carlos Sainz hijo, que tenía como ídolo en sus comienzos a otro grande Fernando Alonso.

Gracias Robinson por traernos historias del deporte tan bonitas. Donde quiera que estés Robinson ahora verás un campeón del mundo de Fórmula 1 español. Qué bonita historia de campeones.

Buenas noches:

He visto esta noche la película Sabotage, que había dicho Poli Rincón en su programa esta tarde que era buenísima, merecedora de un Óscar y me ha parecido penosa. Desde luego que el cine no es lo suyo. Con lo bien que están haciendo el programa sin el fútbol durante el confinamiento. Por favor que no vuelva a hablar de cine.

Un abrazo

Lo primero daros la enhorabuena por vuestro programa. Soy seguidor vuestro desde los tiempos de la anterior emisora.

Os escribo desde Valladolid. Soy de los ‘afortunados’ como vosotros que este lunes pasamos a Fase 1. Soy ciclista (no federado) y hasta ahora nos hemos tenido que conformar con salir por nuestro municipio. Os pido ayuda para ver si conseguís que alguien nos aclare la duda que tenemos en nuestra grupeta, ya que mientras la norma dice que en Fase 1 hay libertad de circulación por la provincia (creo que es la SND/399/2020), hay otra norma, SND/280/2020 que regula las actividades físicas al aire libre (deporte no profesional ni federado) que dice que solo se puede hacer durante las horas reguladas y sin salir del municipio.

Es decir, interpretamos que podemos ir en bicicleta a tomar una caña, a cualquier hora del día, a una localidad que esté a 50 kilómetros de nuestro domicilio, pero si estamos practicando ciclismo no podríamos hacerlo, lo que nos parece... una chorrada.

Yo por mi parte he intentado que en la delegación del gobierno me solventasen la duda, pero nada, balones fuera. De la Federación Española de ciclismo no espero nada, ya que los federados y profesionales si que pueden circular por la provincia y se están lucrando con la gente que paga como mínimo 90 euros para tener una licencia de cicloturista.

Así que, sé que no es un asunto muy muy interesante ni muy divertido, pero quizás haya más gente como nosotros, que no sabe como hacerlo correctamente.

Un saludo y no cambiéis.

Jesús González