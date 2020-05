Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 7 al 14 de mayo)

Casi han pasado dos meses desde que Marcos Llorente incendió Anfield con sus dos golazos en un partido histórico y parece que han pasado años. Todo el confinamiento ha sido un periodo de sensaciones extrañas, nunca antes ningún futbolero se había pasado dos meses sin poder disfrutar de su deporte favorito.

Incluso en verano, la estación en la que más sufrimos los amantes de este deporte, hay fútbol, ya sea de una liga extranjera o simplemente de unos amistosos, los cuales nos saben a gloria en pleno agosto. Pero durante estos dos meses nada, parece que este virus se ha desarrollado para ayudarnos a superar esa adicción futbolera que algunos seguimos conservando.

Antes de la cuarentena, el fútbol era algo cotidiano, teníamos a nuestro alcance diez partidos por liga para disfrutar cada semana y, ahora, nos intentamos conformar con cualquier partido antiguo que echen en la televisión. A priori, puedes pensar que no lo vas a echar de menos o que tu vida no va a cambiar sin él, pero no, para los que lo entendemos y repito, sólo para los que lo entendemos y lo sabemos vivir, es algo esencial. Levantarte cada mañana y pensar hoy faltan 'x' días para ver a mi equipo jugar, para cabrearme, para llorar de alegría o de impotencia, para alegrarme, frustrarme... Son tantas las emociones y tan distintas a la vez las que provoca este deporte, que es lo que lo hace bonito.

El fútbol es un deporte que debe dar ejemplo y, por lo tanto, tiene que ser limpio y tiene que reinar la deportividad ante todo. Pero yo por lo menos, y creo que a más gente, en el fondo, nos gusta el juego duro, el pique, la rivalidad entre equipos, saber que vas a jugar contra tu eterno rival y decir: "vamos a ganar a éstos". Eso es lo que más disfruto yo del fútbol. Algo de lo que me he podido beneficiar estos días es de tener a mi alcance partidos de mi equipo en sus inicios, en sus primeros grandes éxitos, sus fracasos y de esta manera conocer toda su historia. Esto me ha hecho estar aún más volcado con él y sentir más esos colores o ese escudo o como cada uno se quiera sentir más identificado con su equipo.

Es curioso, el fútbol ha cambiado mucho y se ha moderado mucho, lo que antes no era ni falta hoy en día puede ser roja. Pero todo evoluciona, entrenamientos adaptados a cada jugador, tácticas, diferentes estilos de juego, dietas, arbitraje... cada factor se ha ido perfeccionando poco a poco y va a seguir evolucionando a medida que pase el tiempo.

Desde el punto de vista del deportista, yo como jugador amateur necesito urgentemente volver al césped. La sensación de levantarte la mañana de un sábado o un domingo y saber que vas a jugar al fútbol es una sensación maravillosa para cualquier jugador. Desde ahora tengo claro que voy a jugar cada partido como si fuera el ultimo.

Finalmente, creo que es hora de volver, me conformo con la vuelta a los entrenamientos. El único hecho de saber que se están preparando para reanudar las competiciones, me hace impacientarme cada vez más y sé que muchos vamos a coger la vuelta con más ganas y más pasión que nunca. Así que, por favor, ¡QUÉ VUELVA EL FÚTBOL!

JAVIER CALLEJA

Tengo 41 años y soy un enfermo de Escloris Lateral Amiotrófica ELA, enfermedad incurable y mortal. Mis síntomas comenzaron en mayo de 2018 y fui diagnosticado en junio de 2019, por lo que es relativamente reciente. Aún conservo casi toda la movilidad, lo que me permite conducir o montar en bici por ejemplo. Aunque mi capacidad para hablar o escribir a mano se encuentra bastante reducida.

Les escribo para contarles lo que ha supuesto para los enfermos de ELA estas semanas de confinamiento, teniendo en cuenta que es mi visión subjetiva. Y por supuesto, soy consciente de que existen en estos momentos muchas personas enfermas, tanto de coronavirus como de otras enfermedades terribles. Por eso quiero contarles lo que supone ahora esta situación, pero sobre todo lo que supondrá en un futuro próximo para esta enfermedad.

Para los que estamos en los inicios de la enfermedad, cada día en casa es un día en que no puedes hacer cosas que, cuando esto termine, quizá ya no podrás. Al estar confinados no hemos tenido terapias de fisioterapia o logopedia, yo casi he perdido el habla en estas semanas.

Para los enfermos en fase avanzada ha supuesto dejar de recibir la escasa asistencia en casa, si es que la tenían. Eso incluye enfermos conectados a un respirador por medio de traqueostomía (un tubo en tu traquea a través de un agujero en tu cuello), a quienes cuidan familiares, en ocasiones sus hijos menores de edad.

Pero hay más, justo antes del confinamiento estaba pendiente de iniciarse en varios países, entre ellos España, el ensayo de un medicamento que, si sale bien, podría ralentizar el desarrollo de la enfermedad. Ese ensayo no se realizará hasta que la situación no mejore. Así que imaginen lo que pienso de quienes se quejan por estar confinados o de quienes se saltan las normas…