Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 30 de marzo al 6 de abril)

Buenas, don Francisco González.

Tu programa de deportes es para mí una opción de referencia y culto, por lo que, una vez más, me paso a otras emisoras cada vez que oigo al comentarista gallego del Celta-Almeria hacer tanto elogio y peloteo a ti y a don Pepe Domingo. Me resulta altamente indigerible y rechazable. Siento vergüenza ajena. Quizás me esté pasando, pero es que ya oírle me produce rechazo. Por favor, que se modere. Gracias y saludos para todo el equipo.









Lo que ha pasado hoy con Osasuna… en cualquier lugar del mundo sería para hacérselo mirar. Con lo que se están jugando, hay que ser muy poco profesional o tener muy mala leche para que pase algo así. Osasuna se está jugando muchísimo. Me refiero a lo económico, me refiero a la reputación y me refiero a su historia, pero esto no solo afecta a Osasuna, también afecta a todo el sector económico que rodea al mundo del fútbol, y si no, que se lo pregunten a las apuestas. Nos querrán hacer comulgar con ruedas de molino, pero esto puede alterar gravemente la competición.

Espero que el consejero de interior del Gobierno Vasco, el delegado del gobierno en el País Vasco, el subdelegado en Vizcaya, y el responsable del dispositivo de seguridad de Osasuna mañana sean cesados, porque han demostrado sobradamente que su cargo se les queda grande.









Como madridista que soy me doy de baja de El Partidazo.

Cuando hicisteis el trasvase de la SER a la COPE me vine con vosotros. Hasta dejé de ser fiel a De la Morena, al que venía escuchando desde los 90. Me pone de muy mal humor que se siga insistiendo en que Negreira no pintaba nada. Ya valió. Si pintaba o no solo lo saben Arminio, el propio Negreira y si fueran un poco listos los propios árbitros. Seguir así, como si el Barça fuese la víctima y sus presidentes, con cargo en la RFEF y que sabían perfectamente cómo funcionaba el CTA, fuesen engañados. Los árbitros son todos honestos e incorruptibles y nunca se equivocan. Pobrecito el Barcelona. Que les den 10 ligas más por lo mal que lo están pasando.

Me pone de mal humor el poco equilibrio de madridistas-culés que suele haber. Me pone de mal humor el trato que suelen dar a los periodistas que cubren al Madrid. Así que para enfadarme, mejor no escuchar. Por cierto, es lamentable que tengan que venir de fuera, de la UEFA y de la FIFA, a implantar justicia en LaLiga, y que no dimita ni Dios en la RFEF ni en el estamento arbitral.

PD: Eso sí: seguiré escuchando Tiempo de Juego por Paco, aunque ya han empezado a dejarme de interesar las competiciones nacionales, la verdad.