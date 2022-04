Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 31 de marzo al 7 de abril)

Hola gente de TJ,

Os escribo para contaros que hace tiempo que tengo una apuesta con una amigo. La apuesta la hacemos en cada partido que juega el Madrid y esta Sanchís de comentarista.

Después de bastantes partidos ya hemos parado de apostar, porque estaba desangrando la cuenta corriente de mi amigo. Me dio pena cuando me dijo que iba a empeñar las alianzas de su boda para comprar papel higiénico.

La apuesta en realidad es solo de 20€. Nos jugamos 20€ cada vez que habla Sanchís. Si le corta Lama, él me da 20€. Si Sanchís consigue terminar de hablar sin que Lama le corte, le doy 20€ yo.

En lo que va de temporada ha rehipotecado ya el chalet del pueblo tres veces para pagarme y eso de 20 en 20€. Me he comprado un Ferrari y la coleccion de huevos Fabergé. Tambien he comprado 3 barcos de esos gigantescos llenos de gas para revenderlo el próximo invierno. Total, a costa de los cortes de Lama a Sanchís me habré sacado 400 millones de euros en poco tiempo. 2 o 3 partiditos más y me compro Amazon y un cohete de esos de Elon Musk para ir a Marte...

¡Gracias por tanto gente!

Datos interesantes de March Madness:

1. Coach K - Que se retira después de entrenar a Duke 42 años - perdió su primer partido en 1980 contra North Carolina y perdió su último, el de ayer, contra North Carolina también.

2. En más de 20 millones de brackets -predicciones en cada eliminatoria- no hay ninguna persona que la tenga perfecta.

