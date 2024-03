Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 21 al 28 de marzo)

Hola fenómenos.

Me he enterado que el entrenador del Elche se llama Sebastián Beccacece y me parece el mejor apellido de la historia. Claramente Beccacece es de origen italiano, como tantos apellidos argentinos. ¿Qué significa Beccacece?

Pues 'beccare' significa literalmente coger o atrapar. 'Becca' es 3ª persona del singular, por tanto: (él/ella) coge o atrapa. 'Cece' (pronunciado cheche) significa garbanzo (no es vacile, buscadlo). Así que Sebastián Beccacece significa literalmente Sebastián Atrapa-garbanzo. Que no Atrapa-garbanzos, que sería Beccaceci (ceci es el plural de cece). Atrapa-garbanzo. Uno solo. En singular.

Maravilloso. El mejor apellido de la historia.

Un abrazo. Jose

¡Hola! Yo tengo una anécdota, con el tema del fútbol y racismo.

En mi pueblo había dos equipos de fútbol y en el derbi yo era el único del grupo de amigos que jugaba en el otro equipo. Tenemos un amigo, muy amigo, que es de piel negra y siempre se le ha conocido como conguito (esto en el grupo de amigos). En el todo el pueblo se le conoce porque no le cabe el corazón en el pecho… pues en una jugada, es una persona muy impulsiva, pegó una patada bastante fuerte… y yo dije 'tranquilo conguito', el árbitro estaba al lado y me sacó tarjeta roja.

Mi amigo habló con el árbitro y le dijo que éramos amigos y que le llamaban así y gracias a eso me quitó la roja y pude terminar el partido. Si no hubiese dicho nada hubiesen ganado ellos el encuentro, pero como buen amigo no dejó que me expulsaran. Esto lo que quiere decir es que los comentarios dependen el contexto, la persona, la agresividad y son malos o buenos, racistas o no. Todo depende del respeto y de las personas.

¡¡Sois unas máquinas!!