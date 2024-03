Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 7 al 14 de marzo)

Buenas tardes.

Os estoy escuchando y no me extraña nada que le hayan dado la peor película del año a "Winnie The Pooh Miel y sangre". Yo la he visto. Es un horror, la historia es la siguiente, Cristopher Robin, cuando es pequeño se hace amigo de Winnie y Piglet. Cuando se tiene que ir a la universidad a estudiar, los deja abandonados y estos se vuelven salvajes. Pero lo peor de todo es que aquí no acaba la cosa, el 14 de febrero de este año, se estrenó la segunda parte. Si queréis perder una hora y veinte minutos (es lo mejor, su corta duración) de vuestra vida, esta película está disponible en el canal DARK.

Un abrazo.