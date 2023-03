Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 16 al 23 de marzo)

Al Programa de Tiempo de Juego y a Paco González. Somos un grupo de aficionados del Málaga, espero que lo comentéis. Estamos hartos de los arbitrajes que le hacen al Málaga tanto en La Rosaleda como fuera. Se están cargando la ilusión por el fútbol: tanto los árbitros como el VAR. Es vergonzoso ver cómo tu equipo lucha para que te anulen un gol. No queremos que nos den, pero tampoco que nos quiten. Los señores Vicandi Garrido y De La Fuente Ramos no deberían arbitrar más y ser descendidos por los arbitrajes que hacen. Espero que no lo paséis por alto. ¡Paco González, basta ya de tantas injusticias!

Hola.

Me gusta poder oír en la web El Consultorio y Los Mundos de Dani, además de cuando hay algo curioso tipo Tiempojuegueros etc... Ya que subís tonterías como Poligramas, ¿por qué no subís destacado el concurso de Maldini y la intervención de Paniagua? Que buscarlo en una hora completa es trabajoso…