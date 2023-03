Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 9 al 16 de marzo)

Hola.

Decía Juanma al principio de El Tertulión que quería que fuera un espacio sosegado. Le duró un minuto.

Siro, Emilio y Fouto, escucharlos es una tortura. Y mira que me gusta porque lo hacéis entretenido, pero con tanto grito os estáis acercando peligrosamente al programa innombrable ese de Mega.

Os animo a escuchar El Tertulión de ayer con auriculares. Es insoportable ya que la mayoría de tertulianos hablan normal (viva Miguel Rico y Palomar), pero cuando intervienen los tres gallos te revientan los tímpanos. Deberíais probar a que cuando tengan que intervenir, silenciar a dos de los tres para que sólo intervenga uno.

Un saludo.

Vuestro fiel oyente, de momento.

Rubén Herrero.

Muy buenas, encantado de saludaros.

Mi nombre es Aníbal Clar, tengo 52 años, oyente de radio desde niño (mi madre siempre tenía la radio puesta en casa) y amante del fútbol y los programas deportivos que siempre he seguido desde aquella infancia. Desde los tiempos de Andrés de Sendra y Héctor del Mar, desde la Inter a Radio España, García, De la Morena y después toda una vida junto a Paco González.

El motivo de este correo es dar mi humilde opinión (y a la vez la de unos cuantos amigos que coinciden conmigo) sobre ‘El Tertulión’ de los domingos por la noche. Ya ayer percibí que para Juanma resulta, o esa sensación da, una pesada carga. Se disculpa varias veces con los oyentes y creo que no se divierte haciendo radio, está en tensión y eso lo notamos los que estamos al otro lado, y de verdad que no es agradable. Lo lamento porque es un gran profesional.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En todo caso es insoportable muchas veces escuchar a un montón de personas hablando al tiempo, gritando (ayer Fouto gritó bien alto ¡¡Emiliooo, Emiliooooo!!, por poner uno de innumerables ejemplos). Además, bien está defender cada uno sus ideas con pasión, solo faltaría, eso da siempre más ardor a una conversación. Lo que ocurre es que aquí la pasión deja por parte de algún tertuliano paso al fanatismo, y eso ya no está tan bien. Lo digo con el mayor de los respetos que me merecéis, pero me considero parte integrante de lo que escucho, y quiero haceros partícipes de mi opinión.

Pienso que tal vez son demasiadas personas y llega un momento que esa diversidad y variedad va en contra del propio programa al producirse una melé de individuos hablando todos al mismo tiempo, y el pobre Juanma en medio de los ‘tiros’. Lamentablemente ayer (y eso que no ha sido de los peores días) en un momento dado cambié a Onda Cero, porque además son unas horas en las que por norma general los oyentes estamos ya descansando y esa tensión que se transmite en el programa no nos hace bien.

Por favor, no toméis estas mis palabras en tono de insulto, es todo lo contrario. Escribo esto porque se os quiere, son muchos años que me acompañáis, yo adoro a Paco González, a quien veo siempre mesurado y cabal, nos hizo mucha compañía durante la pandemia, por ejemplo, haciendo aquellos programas cuando no había competiciones, y yo estoy muy agradecido por ello. Esto sólo es la opinión de un amigo vuestro, con todo mi cariño, por si os sirve de algo. Os garantizo que muchísimos oyentes piensan igual.

Un abrazo muy fuerte

Aníbal J. Clar Pérez

Hola. Menos mal, oigo alguna opinión discordante con Las Fallas. Primero, la mascletá no ha comenzado el 1 de marzo nunca hasta hace unos años. Somos muchos los que huimos del vandalismo petardero, noche y día. Es un tormento para muchos, animales, personas mayores, enfermos. En mi calle no tenemos buzón ninguno. Os podría contar gamberradas increíbles con petardos que parecen bombas. ¡¡¡¡¡En definitiva, un martirio!!!!! Eso hay que decirlo porque es verdad.

Gran programa, me hace compañía.

Saludos.

Antonio (Valencia) y que gane Osasuna a ver si se calman muchos vándalos.

Mi nombre es Antonio y tengo 35 años. Por fin ha llegado el momento de escribir a mi ídolo el Sr. Paco González. Ojalá que @Nostrapacus, siempre líder, lea este conjunto de palabras.

A cada uno de nosotros nos encanta presumir de los años que llevamos formando parte de la ‘familia’. Yo os conocí a raíz del FIFA 99, y a partir de ahí empecé a formar parte del psiquiátrico más grande de España.

Mi intención con este mensaje es compartir y contagiar mi felicidad en este momento de mi vida. Quería felicitar a todo el grupo. He pasado con vosotros momentos divertidos, buenos y acongojantes; y también el programa me ha servido de entretenimiento en momentos tan malos como defunciones cercanas.

Donde trabajo cuentan conmigo para estar en la Dirección de la empresa y quería preguntarle a Paco, que con 25 AÑOS ha sido Director.

-¿Cómo ha llevado el tema de las posibles envidias/enemigos?

-¿Qué consejos podría darme?

Gracias por procurar ponernos una sonrisa en la cara. No os estoy llamando payasos. ¿O sí?

Un bratzo,

Antonio