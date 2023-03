Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 2 al 9 de marzo)

Hola, os escucho desde hace tiempo porque me entretenéis bastante, pero desde hace un tiempo noto algo que debo deciros, no es solo por mi parte si no por mucha gente que me rodea, aunque obviamente aquí sólo puedo hablar en mi nombre.

En las retransmisiones del Real Madrid, igual que tiene a los comentaristas más o menos parciales como los demás equipos, el narrador, creo que, de manera intencionada, es imparcial en sus narraciones y tiene una obsesión enfermiza con Vinicius, que le hace ver los aspectos negativos de manera aumentada, incidiendo en cada gesto o acto de manera reiterada y obviando o quitando importancia a la dureza de las entradas que muchas veces recibe.

Comentar también que en los comentarios que se leen en antena deberíais incluir alguna crítica hacia vuestra forma de actuar y como no, algunos de los muchos elogios que recibiréis. En mi forma de ver la radio sería una manera sana de aceptar la crítica y no guardarla en la intimidad de lo privado.

Ya que como vosotros soléis comentar sois una familia; y en cuestiones de amistad o familia se perdonan muchos errores que los demás lo vemos aumentados y no tenemos tantas razones para perdonarlos.

Sin más, me despido.

Atentamente,

Enrique.

Hola, Tiempo de Juego.

Cuando escucho la presentación que hace Pepe Domingo Castaño del programa Tiempo de Juego siempre me pregunto… ¿de verdad que Andrea Peláez y Gema Santos solo son “las chicas” de Tiempo de Juego? Yo las escucho hablar de forma especializada, así que seguro que Pepe puede darle una vueltita y encontrar una palabra que defina mejor su tarea dentro del programa.

Es una sugerencia. Yo seguiré escuchando.

Raquel Bazo

Mi querido equipo de Tiempo de Juego.

Me gustaría que el Grupo Risa hiciera para este sábado una petición por clamor popular estudiantil de un VAR de exámenes. Algunas cosas que pasan son increíbles y merecen que ya que de momento no las podemos revisar por lo menos nos riamos de los que las están haciendo.

Un abrazo muy grande.

¡Del Barco de Chanquete no le moverán a O neno do Fonteovelhuna!

Rafael Bellido Añon