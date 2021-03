Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 12 al 19 de marzo)

Soy estudiante de Enología, trabajo en una bodega de Ribera del Duero y llevo en el sector mis 30 años de vida. Cuando compras un vino, evidentemente todo vale dinero, botella, etiqueta, etcétera. Una botella, por muy buena que sea, no superará en ninguno de los casos los 3-5 euros. De normal una botella, por ejemplo de Rioja o Ribera, el comprarla y vestirla no sobrepasa los 2-3 euros, teniendo en cuenta que los corchos tc-net, que son los mejores, valen 1,18 €, luego el elaborar un vino, por muy bueno que sea y que te quieran contar por lo general con los mismos ejemplos de antes, no superará en ninguno de los casos los 30 €.

A partir de ahí, lo que ustedes quieran. Como todo, pagas imagen, pagas glamour, el tener una foto con la misma botella que Messi o Neymar como Vega Sicilia, por ejemplo. Al final pagas exclusividad. Sé que no es un mensaje como para leerlo en directo, pero si por la mínima casualidad he podido ayudar a entender algo del mundo del vino, que me apasiona, a los ya colegas que me acompañan finde a finde durante ya no sé cuántos años, soy el mas feliz del mundo.

PD: vendo vino, por si apetece jajajaja

¡Hola Hola!

La verdad, después de más de 20 años escuchándoos, nunca me había dado por mandaros un audio ni un mensaje ni nada. Me conformaba con teneros siempre ahí, en nuestra querida radio, sabiendo que podía contar con vosotros sólo con un botón.

Esta vez me pongo en contacto porque me he llevado un chasco grande al hacer una portabilidad a Movistar desde Orange. He descubierto que en su app para los móviles y tablets no disponemos de audios alternativos. He protestado, pero me parece que ni caso. A ver si podéis hacer algo de fuerza desde vuestra posición porque el fútbol sin vosotros no es fútbol.

Gracias por todo!

Buenos días a todos.

Os escribo para haceros una sugerencia en relación a la sección "Misterio Maldini", que venís haciendo desde hace mucho tiempo. Siendo un concurso muy interesante para los muy futboleros, yo creo que pierde un poco de gracia porque la mayoría de las veces es descubierto más por azar que por conocimientos y me parece una pena.

Mi sugerencia consiste en que el método del concurso sea justo al revés. Que sea un oyente el que envíe el jugador misterioso junto con 6 u 8 pistas y que seáis vosotros los que tengáis que descubrir quién es el jugador misterioso. 2 equipos formado por "Expertos" como Maldini y Evangelio contra los "Aficionados" (con todo el respeto) que podrían ser el resto.

El árbitro, por supuesto, Pedrito, que sería el que elegiría entre todos los jugadores que envíen los oyentes atendiendo a la dificultad y calidad de las pistas. De este modo, el concurso seria doble porque dependiendo de las pistas que necesiten para acertarlo, el oyente puede ganar diferentes premios (videos de partidos, entradas, libros, camisetas...), y por otro, la lucha entre los 2 equipos en ver quién acierta más jugadores.

Bueno, espero que os guste la idea.

Aprovecho para felicitaros por el programa y por vuestra capacidad para adaptaros a los tiempos que nos ha tocado vivir.

Un abrazo a todos.

César Ortiz