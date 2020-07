Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 25 de junio al 2 de julio)

Estimados amigos, buenas tardes. Pienso mucho en vosotros normalmente y espero con interés el fin de semana para poder ‘engancharme a la radio’.

Os cuento un poco sobre mí. Me llamo Antonio y tengo 48 años, autónomo, pequeña empresa constructora, tengo una casa en obra continua, en la que, con suerte, puedo ir trabajando los fines de semana y festivos, si no es que tengo algo urgente que hacer y preparar de la empresa, y, mi mejor compañía, sois vosotros, cada sábado, cada domingo, incluso, pese a tener Movistar+, y ser del Madrid, he llegado a escuchar los partidos narrados por vosotros, trabajando, y luego, si eso, ya veo el partido en diferido...

Escucharos me devuelve a mi infancia, hace unos 45 años, cuando uno de mis vagos recuerdos de muy niño, era la radio a pilas, pequeñita, en el centro de la mesa del comedor de mi yaya, en un humilde y pequeño piso del Eixample de Barcelona, en las manos de mi tío Antonio, como yo, escuchando el fútbol. Tengo dos hijos, el de 9 años, canta los anuncios de Pepe Domingo: Zoco, Navidul, Stihl, y otros tantos, y el de 3 años, alguna cosa repite también. En mi día a día, la radio me acompaña, pues son muchas las horas que me paso en el coche, de una obra a otra, o de un cliente a otro.

He valorado muchísimo, y es verdad que no os lo he dicho, vuestros programas en esta pandemia. A mi mujer, enfermera en un gran hospital catalán, no dejaba de contarle cómo vuestro programa era casi mejor que cuando había fútbol, con mucha más calidad humana, pues, el frenesí futbolístico, no nos dejaba tiempo a tantas y tantas historias como habéis contado,

Mis días empiezan con Carlos, don Carlos, para mí el mejor comunicador de la radio actual y me atrevería a decir de todos los medios informativos,

Y, en esa línea, porque me considero OYENTE COPE, os quiero pedir, HUMILDEMENTE, un favor, si es que es posible, o, como mínimo, sirva este correo para que sepáis que hay un oyente disconforme con el espacio que le estáis destinando, y me da igual que sea en tono coña, al doctor que tanto nos ha mentido, y, lo que es peor para mí, porque la mentira hasta podría entenderse como piadosa, el CHULEO, al que nos ha sometido con determinadas declaraciones. En mi humilde opinión, Fernando Simón, ya debería estar sentado en un banquillo, porque, y vosotros lo sabéis, y lo habéis palpado en vuestros programas en la pandemia, hay auténticos DRAMAS HUMANOS, familias, recordad aquel cura que entrevistasteis, que no sabían si las cenizas que les entregaban eran de su fallecido. Es un tema MUY SERIO y este señor, por llamarlo educadamente, creo, ha carecido de muchísima dignidad.

Agradezco igualmente el tiempo que le habéis dedicado a esta lectura.

Gracias.

Antonio.

Buenas tardes.

Here's looking at you, kid, la famosa frase de la película Casablanca, significa en español Brindo por ti, nena. No busquéis traducción literal, que no existe. Y We'll always have Paris también se diría en español Siempre nos quedará París, y no Siempre tendremos París, que es literal, pero queda muy mal.

Hola.

Antes de todo daros la enhorabuena y las gracias, soy fiel oyente vuestro desde que tengo uso de razón.

Una cosa que quería sugerir es que publiquéis en Twitter la solución a la pregunta del jamón de Pedro Martín una vez la haya acertado algún oyente. Me ocurre a veces que escucho la pregunta, incluso algunos intentos de respuesta fallidos y luego, por cualquier razón, tengo que quitar la radio un rato y me quedo sin saber la respuesta (por ejemplo hoy, cuál era el partido histórico de un colista contra el Madrid...?). Os sigo en Twitter y creo que sería un sitio sencillo y útil para encontrar la respuesta después.

Un saludo y continuad haciéndolo tan bien!

Manuel.