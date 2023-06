Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 1 al 8 de junio)

Hola, buenas tardes.

Soy el padre de un niño de 10 años aficionado al Celta. Este sábado el club ha abierto el entrenamiento a los aficionados para darles a los jugadores un "baño de masas". El evento comenzaba a las 11, y una hora antes ya había una buena cola de padres con sus hijos e hijas (yo diría que unas 1000-1500 personas) esperando para acceder al recinto.

Nada más entrar ya me he dado cuenta de que la flamante nueva ciudad deportiva del Celta, llamada ‘Afouteza’, no dispone de unas gradas para aficionados, sino una especie de balcón situado en una de las esquinas del campo de entrenamiento. Cuando comenzó el entrenamiento entendimos que los jugadores y/o el cuerpo técnico no estaban por la labor: gran parte del entrenamiento se realizó en zonas alejadas de la zona en la que se encontraba el público. Sólo el calentamiento de porteros y un entrenamiento de centros y disparos se realizó en nuestra zona.

Pero lo peor de todo fue que, terminados los ejercicios, los jugadores se "acercaron" a saludar a la afición. Decir acercarse es muy generoso, pues se mantuvieron a una distancia bastante prudencial, unos 20-25 metros del público. Sólo un par de jugadores mostraron cierta simpatía. Aidoo, que hizo sólo carrera dando un par de vueltas al campo en las que pasó bien pegado y saludando a la gente, e Iván Villar, que regaló sus guantes a alguien que se los pidió. ¿De verdad que los responsables de los clubes de fútbol no se dan cuenta de que el espectáculo del fútbol lo construyen jugadores, clubes y aficionados?









Buenas noches.

No sorprende en las jugadoras de fútbol este movimiento de señales de humo para reengancharse al tren del que saltaron hace un año. Lo único que hace es confirmar que se equivocaron y aquellos motivos de motín y sublevación, como espectadoras, dejó de serlo.

Quedaron retratadas y esta es además una confirmación. Si el enemigo huye, el puente debe ser de plata normalmente. En esta ocasión, de oro. Es indefendible lo sucedido y lo que sigue sucediendo. ¿Una carta explicando su disponibilidad y deseo, pero no unas disculpas? Independientemente de quien tenga más o menos responsabilidad en lo que pudiera ser que causara aquella estampida infantil, el conflicto se debe cerrar antes.

Vergonzoso. Necesitaba escupirlo.

Saludos a todos

Maria V









Hola a todos. Soy seguidor vuestro desde hace unos treinta años, AC y DC (antes de COPE y después de COPE) y siempre me habéis parecido los mejores. A veces me rechina un poco que deis demasiada bola al Real Madrid y al Barça y os olvidéis de los equipos pequeños, pero lo entiendo. Lo de hoy no, no lo entiendo y me habéis defraudado. ¿Cómo le podéis dar más bola a un partido entre equipos ingleses, hasta con Maldini comentando, que a la final de Champions de un equipo español? ¿Porque son mujeres? Teniendo en vuestro equipo a Andrea Peláez, gran comentarista y muy buena especialista. No lo entiendo. Por mi parte habéis perdido el número uno que tanto os costó volver a conseguir.

Soy un fiel seguidor desde los limones, pero hoy me defraudais al máximo. No os gusta ni el City, ni Guardiola, y hoy no le dais prioridad a la final de Champions femenina. Claro: no la juega el Madrid. Lógicamente me he pasado a la SER, que os está dando una lección. ¿Se os ha subido el liderato? Para mí habrá un antes y un después de esto.

Desde luego, es vergonzoso que un equipo femenino español sea campeón de Europa y se esté radiando a los equipos masculinos ingleses, sin hacer comentarios del campeonato ganado.

¿Eso cómo se llama?









Hola. Desde ayer quería escribiros respecto a la discusión de los terraplanistas en la sección de "Cartas a los oyentes".

Vaya por delante que no soy terraplanista, y aunque no sea piloto comercial, un poco de números sí que sé. Vamos al lío. Pepe dijo que a la altura del concorde se podía ver la curvatura de la tierra. No he estado nunca en el concorde, evidentemente, pero eso es mentira. Un vuelo comercial vuela a 12 km. El concorde a 18km. La Tierra tiene un radio de 6371 km, 372 veces más, y tiene una superficie de 509.600.000 km2. Millones de km2. Evidentemente desde un avión no se puede ver toda la superficie de la tierra. Por eso, vamos a coger la superficie de España, que son 506 km2.

Si imaginamos que la superficie de España es la de un campo reglamentario de fútbol, el concorde vuela a una altura equivalente de 0.0006 milímetros, el 1% de un pelo humano.

Pero si imaginamos que es la superficie de la Comunidad de Madrid, es decir, 8000km2, la que es el campo de fútbol, el avión vuela a 0.04mm, medio grosor de un pelo humano.

Espero haber demostrado con esta analogía de mierda que no es posible ver la curvatura de la tierra desde un avión ya que los aviones vuelan demasiado bajo para que la curvatura sea apreciable. Eso sí, vuelan muy muy rápido.

Un saludo.

PD. Felix Baumgartner saltó desde 38km, y tampoco es suficiente para ver la curva.