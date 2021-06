Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 14 al 20 de junio)

Hola buenas. Soy un papa de un niño de 8 años al que el otro día le tuve que decir que el año que viene no podrá jugar en el club de futbol donde lleva dos temporadas haciéndolo por una decisión mía.

La decisión mía fue no exponerlo a jugar un partido a las 16:30 de la tarde porque consideré que estaba en riesgo la salud de mi hijo. Estaríamos a treinta y muchos grados al sol porque no daba ni una pizca de sombra en todo el campo y tampoco había ni una nube. Era un sol abrasador. Varios padres adoptaron la misma decisión que yo y les ha costado el mismo disgusto de tener que decirles a sus hijos que el año que viene no podrán seguir.

Lo que quería, si puede ser, es que difundierais este tipo de cosas. Más que lo de que haya un club sin escrúpulos al que no le importan para nada los niños, el tema es que no haya algo estipulado para estos casos. Me refiero, por ejemplo, a que a partir de 32 grados no puedan jugar niños menores de x años.

Estamos cansados de escuchar a médicos, que son los que saben de esto, que no se practique deporte en las horas centrales del día los días de mucho calor; y estamos exponiéndolos a estas cosas. Si te niegas, como es mi caso, (y no me arrepiento porque ante todo está la salud de mi hijo) tienes represalias con los niños.

Por favor, ya me diréis si podéis exponer el tema algún día y ojalá, como pasa con tantas cosas, no haya que esperar a que pase alguna tragedia para cambiar las cosas. Me dirijo a vosotros porque soy oyente vuestro desde hace muchos años.

Gracias de antemano.

Hola. Mi nombre es Javi, seguidor de vuestro programa desde hace mil años. Ya he hablado con vosotros alguna vez... hasta os he visitado. Un poco por eso os escribo, por la confianza que siento con vosotros y que también me habéis dado.

AL TEMA:

En relación a la polémica del estado del césped del estadio de Sevilla me he decidido a enviaros este correo por un doble motivo: primero porque siendo de Bilbao todavía no me he quitado la espina de que la Euro 2020 no se haya jugado en San Mamés, y segundo, porque creo que mi punto de vista (me ha tocado vivir/sufrir en primera persona tres cambios de césped en San Mamés, uno por cada fase de construcción, como uno de los responsables de las obras) os puede servir a la hora de valorar la gestión realizada en cuanto al césped del estadio y tercero, porque también soy seguidor de España y viendo el partido me preguntaba cómo era posible que el césped estuviera tan lento, tan mal, afectando a nuestro rendimiento.

AL LIO:

Por mis datos el 23 de abril la UEFA confirmó de forma oficial que el Estadio de la Cartuja en Sevilla sería la nueva sede de la Euro. Se sabía desde el 23 de abril que el primer partido de España, el España-Suecia, debía jugarse el 12 de junio.

Se tenían 7 semanas para tener el estadio y el césped en perfectas condiciones.

¿7 semanas es suficiente tiempo para tener un césped en perfectas condiciones? La respuesta es SI. ¿En el caso de que (1) el césped hubiera estado machacado el 23 de abril o (2) su estado pudiera hacer pensar que en junio no iba a estar bien, se podría haber tomado la decisión de cambiarlo por completo (retirar el viejo y poner un césped nuevo) para tener el mejor césped posible el 12 de junio? Sí. El tiempo mínimo necesario para quitar un césped y poner otro nuevo son entre cuatro o cinco semanas. ¿Se tomó la decisión de quitar el césped viejo y poner una nuevo? No lo sé, pero entiendo que no, y si se hizo no se cuidó o no se estuvo pendiente de la operación.

Es decir, que si había dudas con el césped en abril se podía haber trabajado para despejarlas. No es excusa ni el calor ni la falta de tiempo. Es un tema de falta de atención o falta de previsión de quien fuera responsable. No tengo ni idea de quien era responsable. Por lo que os oigo la Junta de Andalucía dice que la Federación y la Federación que al revés... ni idea, ese es otro debate.

Como ejemplo de lo que se hizo en San Mamés os paso fotos de cómo estaba el césped de San Mamés el mes de julio de 2016. Ese año se hicieron las obras de ampliación de la cubierta. En este mismo correo os paso fotos del estado del césped el día que se jugó el Barcelona en San Mamés a finales de agosto del 2016, cinco semanas después. Hay que decir que, en agosto, en Bilbao hace mucho calor también. No llegamos a los 47 de Sevilla en agosto, pero sí hay temperaturas muy altas.

Hola. Saludos a vuesas mercedes.

Por favor, serian ustedes tan amables de averiguar quién ha sido el gilipollas que ha colocado un cartel en la salida de vestuarios donde se lee ‘SEVILLE’. ¿Se puede ser más tonto o tonta o tonterías?Viva Sevilla y ánimo España. Ganaremos... o no...

Saludos cordiales desde Torrelavega.

Pedro.