Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 4 al 11 de junio)

¡Qué aburrimiento el Tiempo de Juego con fútbol! Por favor, los fines de semana haced el Tiempo de Juego con fútbol por la aplicación y por las emisoras haced el magnífico programa que habéis estado haciendo estos últimos meses.

Saludos

Buenas tardes.

Creo que sería una opción muy bonita después de todo este tiempo parados que el primer programa (o la primera jornada) la música de inicio de programa tras la presentación de Pepe sea el ‘Football is coming home’ que tantos años habéis usado para cerrarlo. Me parecería emocionante después de pensar que no iba a haber fútbol en tanto tiempo.

Muchas gracias a todos por las tardes de compañía en estos largos fines de semana.

Un abrazo, familia.

Buenos días amigos de Tiempo de Juego.

He escuchado una promo anunciando la vuelta de vuestro fantástico programa con futbol en directo y me he acordado de una canción del artista Juan Valderrama al que entrevistó Carlos Herrera el otro día y que habla de que vuelva todo incluidos los goles. Os paso el enlace porque me parece una maravilla y además los derechos los ha cedido al banco de alimentos, algo que desgraciadamente va a ser muy necesario.

Espero que os guste: https://www.youtube.com/watch?v=QGrZxOxoar4

¡¡Qué alegría que también vuelva en su esplendor Tiempo de Juego!!

Un abrazo para todo el equipo.

Rosa María