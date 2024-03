Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 23 de febrero al 1 de marzo)

Hola, mi nombre es Sergio y soy oyente de Tiempo de Juego desde hace muchos años. Simplemente, me gustaría recalcar mi sorpresa ante la cantidad de veces que Paco González se refiere al "del VAR" como "el de arriba".

Estamos ya en 2024 y es fundamental no crear confusión en los oyentes con este tema. Todos los árbitros del VAR de LaLiga están en Las Rozas, no están ni "arriba" ni "abajo". En la Champions League, Europa y Conference sucede igual, en este caso están en las salas VAR de Suiza.

Ojalá algún día Paco comente correctamente la ubicación de la sala VAR en antena jeje...

Un saludo y gracias por vuestro trabajo.

D. Paco González:

¡Felicidades por el programa! Y, si usted me lo permite, quiero hacerle una sugerencia relacionada con esa genialidad que se han inventado de las conexiones con la sala VOR: ¿por qué no anuncian en qué partido lo harán? Seguro que aumentan mucho la audiencia esas dos horas.

Por cierto, fue increíble cuando el árbitro se puso a roncar.

Saludo, José Félix.

Buenas noches, acabo de escuchar el Real Madrid - Sevilla y quería agradecer los comentarios de Manolo y Mateu hacia los árbitros de categorías inferiores.

Yo soy padre de un chico de 18 años que está en la universidad, le gusta el fútbol y por eso ha decidido empezar como árbitro.

Él pita lo que le toca cada fin de semana sin ninguna queja y con mucha ilusión. Los martes le dan los partidos, me dice qué le ha tocado y de qué categoría... Y objetivamente, y no es amor de padre, lo hace muy bien. Aunque la inmensa mayoría de entrenadores y aficionados son espectaculares, también hay algún personaje que dice auténticas barbaridades, pero bueno, quedan retratados.

En fin, solo quería pediros que apoyéis a los árbitros de cantera y por favor no digáis eso de que "es que son muy malos", que alguna vez he escuchado por ahí. Porque ese mensaje, en determinada gente, llega a calar.

Y como dice siempre Miguel Rico, un gran saludo para toda la familia de parte de un gran oyente.

¡Hola, Hola! Estimados señores de Tiempo de Juego, me llamo Antonio Roa y es la primera vez que contacto con ustedes.

Lo primero, quiero felicitarles por su trabajo. Son innumerables las horas que me han acompañado en mi vida y siempre alegrándome los fines de semana.

Llevo oyéndoles desde que estaban en el otro sitio. Creo, incluso, que desde antes de que se incorporara Paco González. Y cuando cambiaron de empresa yo sabía que a donde fueran les buscaría y les seguiría. Desde el año 91, con apenas 10 añitos, llevo disfrutando de este formato, esas voces, esa forma de animar las jornadas futbolísticas, de la animación y la publicidad de Pepe, de las rondas informativas y de novedades, de los resultados de Segunda B... Consiguen que hasta los partidos más insulsos sean entretenidos con sus comentarios y las risas que me sacan.

Hacéis que se disfrute con la radio y con el fútbol. Y habéis conseguido que odie y se me hagan eternos los fines de semana que no hay fútbol (y no digo nada de las semanas entre temporadas). Desde las 13:00h del sábado hasta las...(si no hay prórroga) del domingo está puesto Tiempo de Juego en la radio del salón (y en los auriculares cuando salgo, en la radio del baño cuando me ducho, en la cocina...) Lo que viene a ser un "hilo musical" de aquellos antiguos, pero con Tiempo de Juego. No concibo las jornadas de fútbol sin ustedes. Solo fallo cuando voy a Los Cármenes a ver a mi "Graná". Ahí, permítanme, les dejo un ratito.

Muchas cosas han cambiado (hasta la falta de Pepe, q.e.p.d.), pero han conseguido que "todo siga igual" (hasta que parezca que "siga oyendo a Pepe", que sienta que sigue ahí). Y les felicito por ello.

Pero si hay algo que, por su "originalidad" me llamó mucho la atención y hace mucho que lo dejaron de hacer...es que antes, cuando había un gol en propia puerta, Pepe metía la coletilla "él no quería". Y me hacía muchas gracias porque es verdad.

Y ahora viene mi petición (que no todo van a ser alabanzas, jejejeje).

Les pediría si pudieran recuperar esa coletilla cada vez que hay un gol en propia meta. Sé la dificultad, pero si se pudiera añadir, sería otra forma de recordar aquella época.

Disculpen tanta "literatura" y gracias por su tiempo y por leerla y, de nuevo, por hacerme las jornadas tan felices desde hace tiempo.

Un saludo, Antonio Roa.