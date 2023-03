Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 23 de febrero al 2 de marzo)

Buenas tardes.

Soy habitual de vuestro programa y seguidor malaguista. El próximo 26 de marzo juega la selección en La Rosaleda y la RFEF ha tenido la deferencia de poner a la venta anticipada de entradas para los abonados del Málaga. En concreto se ha anunciado que se ponen a la venta para ellos desde las 11 horas del día 28 de febrero, hasta las 23:59 del 1 de marzo.

Yo, como abonado del Málaga, llevo desde las 11:10 horas del 28 de marzo intentando comprar tres entradas y me ha sido totalmente imposible. Primero me da un número de cola de 6.000 y pico, con el que no tengo acceso a la web hasta tas 2:28 horas del día 1 de marzo. Pero, a pesar de que he decido mantenerme despierto, se me pasa el turno y cuando accedo a las 15.00 horas que dicen, me reiteran que lo sienten, pero que saque un nuevo número.

Lo hago y consigo acceder a las 15:32 horas del mismo día 1 de marzo (casi 20 horas después de mi primer intento). Cuando accedo a la web desde el móvil, consigo seleccionar dos entradas dispersas por el graderío de las tres que necesitaba, pero cuando voy a pagar con la tarjeta se produce un error y me dicen que pida un nuevo número de cola y que lo intente diez horas después, más o menos.

Qué cachondeo es este. Se están riendo de la afición del Málaga. A la cola accede todo el que quiera hacerlo desde cualquier punto de España. No tiene sentido, por mí que vayan al partido todos los corruptos de la federación que han montado este pifostio. Que les den, pero os pido que os hagáis eco de esta sinvergonzonería de la Federación, porque no hay derecho que nos tengan a 17.000 abonados 30 horas pendientes de una web que no funciona ni nunca lo ha hecho.

Gracias.









Buenas tardes, familia.



Os escribo desde Barbastro, Huesca. Somos muy zaragocistas.

Podría estar escribiendo frases y frases para explicar lo que significáis para nuestra familia, pero entiendo lo importante que es el tiempo para vosotros, y no procede. Sois increíbles, no os jubiléis nunca.

Solo un ejemplo. Además de escucharos siempre en la radio, consumimos casi todo el fútbol de la televisión, y siempre os ponemos en audio, incluso viendo el Madrid-Atlético, que no podíamos poner el retardo en DAZN y os teníamos en Alexa con 15 segundos de retardo. Pero tan felice. Os queremos un montón, aunque no os conozcamos personalmente.

Os escribo porque yo no soy madridista, y no estoy de acuerdo con vosotros. Para mí la expulsión de Correa es correcta. ¿Os imagináis si esa misma acción se la hace Carvajal a Koke? Excepto los madridistas, todos dirían que está bien expulsado, porque la regla dice, textualmente, que es expulsión “la acción violenta que hace o tiene intención de hacer daño”.

En fin, que yo no soy madridista, pero noto, no a vosotros que sois muy objetivos, una corriente de los actuales 'guays'. Los que parece que han inventado la igualdad, el ecologismo, el feminismo... y son los Robin Hood actuales. Los que tienen al Madrid como el enemigo de la sociedad por lo que ellos creen que representa. En fin.

Bueno, un abrazo y no cambiéis nunca.





Buenas noches, señores cronistas de la COPE.

Acabo de oír lo que ha publicado el jugador Valverde, 'Pajarito' le llaman. Espero que lo sucedido le sirva para que, nunca más, vuelva a hacer el gesto que ha hecho tras la jugada en la que Reinildo se ha roto el ligamento. El clásico gesto de “levántate”. Podría calificarse de varias formas. Ninguna buena.

En mi modesta opinión de aficionado al fútbol y de seguidor del Atlético de Madrid desde hace más de cincuenta años, eso también genera violencia. Los jugadores también forman parte de este espectáculo de masas que es el fútbol. Espectáculo que unos pagamos y seguimos, porque queremos, y del que otros viven. Y muy bien.

Señores míos. Ustedes los cronistas, comentaristas, tertulianos y opinantes, que tanto se devanan los sesos en discusiones bizantinas y 'bla bla bla', tendrían que dar mucha importancia a estos detalles, que aun siendo inveterados y estando muy vistos, merecen toda la persecución posible. Y ser los primeros en reaccionar ante esas miserias.

En fin. ¡Aúpa Atleti! ¡Ánimo, Reinildo!.

Un saludo y buenas noches.









Hola, equipo.

Lo primero, quiero felicitaros a todos por vuestro programa. Soy Paco, fiel oyente desde hace muchísimos años, desde antes de que llegarais a la cadena del micro azul. Os escribo un correo porque no tengo WhatsApp (mi móvil es más viejo que el de Lama) ni ninguna red social.

Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Paco. El primer responsable de la roja en el derbi fue el que dio el codazo. Luego viene el que fingió, y finalmente está el que no fue a ver las imágenes. Pero eso lo vemos semana tras semana.

Lo que me ha hecho decidirme a escribiros han sido las declaraciones de Simeone y de Petón. ¿Es que ahora los 'chiquitos' tienen barra libre para agredir? ¿Es que Correa, Gavi, Messi, Nico Melamed y tantos otros pueden agredir a los grandotes sin que se les amoneste? Si hay un codazo, sea de Hulk o de Danny de Vito, es una agresión.

Por seguir retorciendo el absurdo argumento. ¿Vamos a aplicar ahora un agravante si el codazo es de un grandote a un 'chiquito'? ¿O Simeone y Petón dirían que al ser 'chiquito' se podía haber agachado fácilmente y esquivar el codo?

En fin. Seguid con vuestro excelente trabajo que yo os seguiré con mi transistor. Un abrazo para todos.









¡Hola, Jorge! ¡O quien lo lea!

Soy un oyente de toda la vida, al que le hacéis mucha compañía y entretenéis mucho. Sois como una familia que siempre está ahí. Vivo en Alemania por trabajo y os escucho muy a menudo.

Pero no os escribo para hablar de mí. Hace tiempo entrevistastéis a Rosa Pich. Creo que durante el confinamiento. Es viuda y madre de 15 hijos. Su perfil de Instagram es @comoserfelizconunodostreshijos. Desde que la entrevistasteis, empecé a seguirla en las redes y siempre me admiraba su buen humor y su gran fuerza vital.

Ahora, uno de sus hijos, Rafa, ha sido diagnostico con un linfoma de Hodgkin. Toda la familia, empezando por ella, están mostrando una entereza que es poco habitual estos días. Os escribo esto para sugerir que la llamarais un día de estos para animarla y para que comparta su experiencia con todos los oyentes.

¡Gracias por todo lo que hacéis y un saludo! Carlos Menéndez









Hola. Sin ánimo de ofender, pero sí de mejorar.

El verbo Haber es impersonal. El otro día Fouto se sacó un "habían personas en el salón de la fama de Oviedo".

Y segundo, la combinación de adverbios con posesivo es desastrosa en periodistas como Antoñito.

Sois periodistas, como yo, y sabéis mucho de fútbol, pero a la gramática española le claváis un cuchillo cada noche.