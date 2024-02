Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 8 al 15 de febrero)

Buenas.

Desde que era muy pequeño todos los domingos iba con mi padre al cine y a comer o cenar fuera, ya que durante el resto de la semana apenas podía verle por el trabajo.

Por el camino de una hora de ida más otra de vuelta, siempre nos acompañaba Tiempo de Juego. Y aunque yo nunca he sido un fan acérrimo del fútbol como para ver todos los partidos independientemente de quien juegue, Pepe Domingo Castaño hacía que esos momentos de escucha deportiva junto a mi padre, en el camino para disfrutar del tiempo juntos del que disponíamos, fueran todavía más especiales.

Ha pasado tiempo y ahora mi padre y yo no seguimos tanto esa rutina, ya que por suerte tiene mucho más tiempo, pero de vez en cuando, aun yendo yo solo conduciendo en el coche, seguía poniendo Tiempo de Juego para escuchar a Pepe. Aunque la mayoría de partidos con los que me encontraba no fueran entre equipos que me despertaran gran interés, yo quería escucharle para disfrutar de las narraciones y recordar esos viejos tiempos.

Por eso, cuando mi padre me dijo que había fallecido me entristeció mucho y desde entonces a través de la página de COPE y el canal de YouTube he escuchado fragmentos de programas pasados, aunque no es lo mismo.

Con esta historia quería pediros si habría alguna forma de que me enviarais o yo pudiera descargar, aunque me gustaría que fueran TODOS los programas en los que participó, las últimas temporadas deportivas en las que estuvo presente. Querría tenerlos en un USB para poder ponerlos en mi coche cada vez que tengo que ir a algún sitio. Por eso, cuanto más contenido pudiera tener más podría disfrutarlo, aunque con lo que sea estaré contento.

Por último, solo quería agradecer también a Manolo Lama y Paco González todo el tiempo que nos han regalado, aunque Pepe robara totalmente mi atención vosotros también estuvisteis ahí de igual manera y por eso os doy las gracias también.

Un saludo y gracias de nuevo.

Erlantz H.

Saludos familia de Tiempo de Juego.

Habiendo pasado unas horas del partido del Cádiz contra el Betis, y con la cabeza fría, me gustaría expresar con el debido respeto el sentir de la mayoría de la afición de nuestro club.Primero decirle al grupo de accionistas encabezados por el señor Vizcaino, que el club, esa institución amarilla a la que usted dirige, es de Cádiz y de los cadistas, aunque lastimosamente no tengamos en la ciudad empresarios que den un paso al frente, para coger y manejar el destino de nuestro club.

También siendo realistas, hay que agradecerle al grupo del señor Vizcaino, el haber saneado la institución y sacarnos de una mala situación económica. Pero no solo con eso, se consolida un equipo en la máxima categoría del fútbol español, por lo tanto, deje de pensar en construir un estadio, y céntrese más en invertir los beneficios en hacer una plantilla competitiva y con nivel para estar en Primera.

Ha habido un mercado de invierno donde todos los clubes implicados en el descenso se han reforzado muy bien menos el Cádiz. Ha tenido usted un mes para traer jugadores que mejoren lo que había y, sin embargo, ha esperado al último día para traer tres jugadores, donde el único que levanta ilusión es Juanmi porque a los otros dos ni los conocemos.

Escuchando a los compañeros de Tiempo de Juego nos da la impresión de que estamos ya en Segunda aun faltando 13 partidos. Estoy muy dolido e indignado, Soy cadista desde la cuna, abonado de fondo norte y hoy he salido del estadio llorando como un niño pequeño por la inoperancia del equipo. No es culpa del entrenador sino de la plantilla que usted y su dirección técnica han formado, que no tiene ni nivel ni calidad para estar en Primera.

Sin más y pidiendo disculpas por el rollo que he soltado recibir un fuerte abrazo de Fali Martínez, fiel oyente de ustedes que os sigue desde hace más de cincuenta años porque crecí con vosotros y seré oyente hasta mi último día de vida.

Un abrazo a todos los que formáis ese maravilloso equipo.