Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 1 al 8 de febrero)

Estimados amigos. Os saluda un oyente veterano, desde la etapa anterior ya era fiel a vuestra manera de hacer radio y de disfrutar de ella haciendo disfrutar también a todos los que estamos al otro lado del transistor.

Soy un enamorado del fútbol y un apasionado de ir a los estadios a disfrutar de mi equipo cada vez que puedo. Os quería contar una idea que tengo en la cabeza a ver si le veis sentido y desde vuestro altavoz podemos conseguir algo.

Soy cordobés y cordobesista, además de aficionado del Atlético de Madrid. De niño recuerdo recorrerme la provincia de Córdoba, Andalucía y municipios cercanos para ir a ver a mi equipo de la mano de mi padre, él ha estado vinculado al Córdoba desde que tengo uso de razón hasta su jubilación, fue responsable de las categorías base y hemos ido no sólo a ver al primer equipo sino a sus categorías inferiores. Esto me creó un vínculo con mi padre y tengo muy buenos recuerdos de esa etapa y me gustaría continuar esa tradición ahora con mis 3 hijos de 4, 6 y 8 años. Ya los he llevado alguna que otra vez al Arcángel, al Pizjuán o al Villamarín, ahora vivimos en Sevilla y sobre todo el mediano me ha salido sevillista.

Pero tengo un problema la mayoría de las veces que ahora acudo al estadio con ellos, ya que tengo que dedicarme parte de los partidos a explicar por qué hay ciertos aficionados que parece que solo van al estadio a insultar y a buscar bronca. No sabría decir si en los estadios el ambiente ahora es peor que antes, pero desde luego desde mi perspectiva actual me causa un problema que hace que no tenga ganas de pasar por esos malos ratos y que mis hijos vean normal que una persona quiera la muerte de un futbolista o un árbitro y se cague en sus madres.

Cierto es que antes no todos los partidos eran agradables ni reinaba el buen ambiente, pero creo que al menos no había las presiones que hay ahora ni las exaltaciones que se ven desde la grada, o se veían menos no lo sé. Y no sólo pasa en los estadios de equipos profesionales sino en cada barrio donde se ven escenas bochornosas de padres insultando a niños o a árbitros que son menores de edad, porque nos creemos que nuestros hijos van a llegar a ser Maradona. Y no nos damos cuenta del veneno que le estamos inyectando a los niños. Por no hablar de la imitación de conductas de los profesionales hacia los niños, el deporte tiene que ser un vehículo de educación constructiva y más el deporte rey de nuestro país, pienso que se debería sancionar duramente a los profesionales que engañan a los árbitros o que le faltan el respeto a sus compañeros de profesión, el VAR podría entrar aquí duramente. Pero este es otro tema que no es mi propósito sacar hoy.

Lo que quiero con este escrito es buscar una solución que haga no resignarme a no poder llevar a mis niños al fútbol y vivir con ellos lo que yo viví con mi padre. Mi idea consiste en habilitar parte de las gradas para el público infantil, prohibiendo los insultos y las malas conductas al menos en ese sector de la grada, y permitiendo que los clubes tomen cartas en el asunto con aquellos aficionados que incumplan el reglamento que se decida. Creo que el fútbol lo estamos pervirtiendo y convirtiéndolo en un mal ejemplo para los niños y eso creo que es parte del desencanto actual entre la gente joven, donde formatos como la Kings League arrasan en esos segmentos de edad.

Me encantaría que todos pudiéramos ir al estadio que sea con la camiseta de nuestro equipo a animar hasta quedarnos afónicos, a vivir de forma natural imágenes que se ven en el derbi vasco, sin pensar en que nos vayan a increpar por ir con nuestros colores y encima a niños como ha pasado este año, ¡¿qué locura es esa!?

¿Qué os parece, me podéis ayudar a darle forma a esta idea?

Esto podría enviarlo a los clubes a ver qué les parece, pero me parece mejor canalizarlo a través vuestra ya que tenéis obviamente más llegada que yo.

Por un fútbol más limpio y más sano. Forza Córdoba y Forza Atleti.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hola hola, amigos de Tiempo de Juego. Quiero contarles algo que me molesta mucho de los comentaristas de los partidos en general, no de esta emisora en particular, sino de todas las emisoras en general. Cuando se dice eso de "TIEMPO DE DESCUENTO" no es un tiempo de descuento, porque eso solo lo puede hacer MARTY MACFLY en la peli, con el coche.

Realmente lo que ocurre es un "TIEMPO AÑADIDO". El tiempo de descuento solo se podrá hacer si se abre un agujero de gusano en el terreno de juego, para ir atrás en el tiempo.

DIGAN TODOS TIEMPO AÑADIDO.