Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 2 al 9 de febrero)

Estimados.

Sé que mi opinión será poco relevante, que no es más que un copo de nieve en un temporal. Y vaya si hay temporal. Me refiero, ya lo siento, al caso de Vinicius. Y al racismo. Lo voy a hacer con el inmenso cariño que tengo a una radio que me ha hecho feliz, pero también enfatizando que lo que voy a contar ahora es un punto de vista que no solo no existe en sus micrófonos, sino que además escandaliza a los tertulianos cuando alguien llega a bosquejarla. Ahí voy.

No, no solo hay xenofobia en las gradas. No es un problema menor y sí forma parte del fútbol. Siento decir, además, que aunque muchos de ustedes se perciban como no racistas, en sus retransmisiones se trasluce con frecuencia un punto de xenofobia, de rechazo a lo extranjero y reafirmación de lo nacional.

Voy a poner ejemplos concretos y quiero ser claro, nada de esto es delictivo, de hecho es posible que opinen que es fútil, incluso exagerado. Pero solo es una opinión que no existe en sus micrófonos.

El primero, por no ir directo a Vinicius, hablará de Camavinga. Ha sido extraordinario estas dos semanas, muy probablemente el mejor del equipo. Es un chico de 20 años, y por técnica y poso, parece llamado a ser una gran estrella del fútbol. El espacio que se le ha otorgado es, sin embargo, bastante inferior al que se ha dado a Ceballos.

El sevillano, 26 años, se ha hecho con los mandos en un momento en el que el equipo se ha caído. Es, como mucho, un recambio de plantilla. Una anécdota. Y sin embargo sus elogios han sido muy muy superiores a los de Camavinga. Cualquiera que haya visto el recorrido de ambos, incluso el último mes, entiende que el francés puede ser uno de los pilares del Real Madrid y su compañero, probablemente, no. Pero claro, su compañero es español (y, lo siento, es español y blanco).

No es un caso único. Se han pasado años hablando maravillas de Nacho. Nacho, que ha tenido que ser lateral derecho en varios partidos y ha demostrado lo que es, un jugador limitado, con mucha voluntad y acierto discontinuo. Un buen chico, un canterano y todo lo que quieran, pero también alguien que, si fuese alemán, tendría muchos menos elogios. Puedo seguir con Lucas Vázquez o con Asensio, de quien claman una renovación cuando es, por ejemplo, mucho menos jugador que Gareth Bale, pero a quien se le hinchan las virtudes y se le perdonan los defectos.

O cuando se pasan semanas reclamando que juegue Antonio Blanco y luego Antonio Blanco un año más tarde no está preparado ni para tener minutos en el Cádiz. Yo sé que todo esto es opinable, sin duda, pero es curioso que la moneda siempre salga cara. Y ojo esto no es un mal solo del Madrid, Trippier, por ejemplo, fue mucho menos llorado que otros jugadores bastante peores pero que hablaba con indudable acento patrio.

En este momento llegamos a Vinicius. Tiene 22 años, lo cual es un dato que se dice poco pero es importante. Porque quien más quien menos ha tenido 22 años y sabe que a esa edad le faltaban herramientas a las que agarrarse para determinadas cosas. Éramos más irascibles, más gallitos, menos listos. Éramos más jóvenes. Es un dato que no se dice lo suficiente, porque la verdad es que es una estrella mundial, pero tiene solo 22 años. 22 años y un nivel de presión que yo no he visto en otro jugador.

Le recriminan una actitud que, sin duda, es mejorable. Pero sus rivales saben que provocándole a él tendrán por la noche unos cuantos defensores. Que cuando haya que mirar culpables para unos cuantos no serán los que le dan constantemente patadas o los que le provocan de miles maneras, prácticamente todos mayores que él, sino el chaval porque se rebrinca. No hay nada como darle palmas al burro para que se envalentone. Sí, tiene 22 años y todavía no controla ciertas emociones, evidentemente sería mejor que fuese de otra manera, pero es así. Enfrente tiene a otros muchos que saben que con él siempre va a haber la duda y, por lo tanto, pueden hacer cosas que con otros no se atreverían.

Voy a poner un ejemplo de otro chico aún más joven que también necesita tiempo para encontrarse, uno cuya actitud también es un problema, en este caso un problema en muchas ocasiones para la integridad física de sus rivales. Es Gavi. Gavi, que es blanco y español, no es un broncas, es intenso; no es un peligro, es joven. No voy a pararme a enumerar jugadas en las que su manera de jugar ha supuesto un riesgo para el rival, pero son unas cuantas. Y me da lo mismo en el Barcelona o en España, que yo sé que ese es siempre el siguiente comentario. Me da lo mismo porque yo no juzgo camisetas, juzgo comportamientos, y en eso no importa cómo vayan vestidos.

Este nacionalismo español, un poco rancio en mi opinión, explica por qué el día que el Madrid jugó con 11 no españoles hubo drama. Hay muchos madridistas, entre los que me incluyo, a los que les da absolutamente igual el origen de sus jugadores. En mi caso, no sé si es común, me da lo mismo el origen de las personas, no solo para el Real Madrid. Pero esa opinión no apareció en sus programas, se asumió como dogma que tener once jugadores no nacidos en España era una especie de problema. Mire, yo soy aficionado al fútbol, no al folclore, y me gusta que mi equipo, que es el Real Madrid, juegue lo mejor posible. Que si alguno de los españoles de la plantilla fuese Iniesta, o Pedri, o Ramos (no el de ahora, el otro Ramos) sin ningún problema. Pero si no lo son y hay un checo, un mozambiqueño o un egipcio mejores, pues adelante. Paso muchas, muchas horas viendo al Real Madrid y mi objetivo es que juegue lo mejor posible y gane, es mi tiempo de ocio y quiero aprovecharlo lo mejor posible.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ya por último, un tema más de Vinicius. Se ha aceptado como ley que Vinicius se va de los partidos y que por eso no rinde. Se dice una y otra vez remarcando que eso es un “problema para el Madrid”. Debo de ver partidos distintos que los de buena parte de sus comentaristas, pero no termino de entenderlo. Para empezar, es raro el partido, por caliente que sea, en el que no da la cara, no encara, no se va alguna vez. Hay días, como el del Mallorca, en el que eso se traduce en provocar un penalti. Otros, como el del Rayo, que si el arbitraje hubiese sido correcto el equipo rival se hubiese quedado con diez. Y son dos días malos, los buenos son muy buenos.

El tema puede ser que el chico se descentra, pero igual existe una explicación futbolística al hecho de que haya partidos en los que brilla menos. Voy a exponer una teoría muy loca: el problema de Vinicius no es tanto su carácter como sus compañeros. No es que esté siendo el mejor atacante del Madrid, es que está siendo el único. Benzema, mi ídolo, anda desaparecido en combate, Valverde está sin batería, Asensio con suerte engancha un disparo, porque nada más, Rodrygo hay días que sí y días que no. Yo creo que el Madrid más que necesitar que Vinicius no se vaya de los partidos, que quizá también, requiere que alguno de sus compañeros entren. Porque también para una defensa es mucho más fácil poner dobles e incluso triples vigilancias a un jugador si los demás son inoperantes.

En fin, yo sé que muchas cosas de las aquí dichas, las no futbolísticas, no serán de su agrado. Es complicado mirarse al espejo y ver que igual uno no es xenófobo, pero que tiene algunas actitudes que claramente apuntan en esa dirección. Y no les culpo, a todos nos han educado así, con reticencias con el de fuera, con dobles raseros. Sé, además, que la intención es buena, que uno no quiere ser racista del mismo modo que una persona normal no quiere ser machista, pero hay algunas cosas que tienen que ver con lo más íntimo en las que nos dejamos ir.

Sé que este correo, demasiado largo, tendría más sentido para el Partidazo, pero creo que no tienen correo de oyentes, así que se lo tengo que mandar a su hermano siamés. Espero que me sepan perdonar por ello.

Un placer, como siempre

PD: Ah, un pequeño detalle más, sí, hay un equipo que lleva yendo de la mano con sus ultras años y no ha hecho casi nada por separarse. Es el club en el que los ultras hablan con los capitanes, van al campo de juveniles del rival a liarla o se pelean con cierta frecuencia. Ese club tiene un nombre, que es Atlético de Madrid, y estaría bien que cuando sale este tema no se diga “algunos” sino que se señale al infractor. Es por el bien de todos, por dejarnos un fútbol mejor.









Queremos más partidos así. Queremos campos eléctricos, como hoy. Queremos jugadores como Vinicius, que encaran una y otra vez. Queremos más equipos que salgan contra los grandes con el cuchillo entre los dientes a por el partido. No queremos una liga de 100 puntos. Queremos ver a los grandes dejarse puntos y verse contra las cuerdas. Queremos ver a la Real y a otros equipos creer que sí, que ellos también pueden ganar la Liga. Queremos ver cómo el Elche intenta lo imposible. Queremos ver a jugadores que estaban sentenciados ser aclamados por su afición. Queremos emoción. Queremos partidos como el de ayer del Celta y el Betis. Queremos drama. Queremos volver a gritar gol cuando el balón entra en la portería y no esperar a que lo valide el VAR. Queremos saber lo que es una mano. Que el árbitro vuelva a ser árbitro. Y convivir con sus errores y aciertos. No queremos el VAR. El VAR nos robó el fútbol. El fútbol era como la vida: imperfecto. Lo que pasaba pasaba y no se podía rebobinar. Y eso era maravilloso.

Porque LaLiga mola mucho. Y nos encantan las tardes de domingo encender la radio y escuchar a Pepe Domingo abrir un sobre de Panini, mientras se juega un Madrid-Mallorca con un sol radiante.

Gracias.









Buenas tardes. No sé si lo leerán Mansilla o Hevia. Hoy me he levantado un poco moñas, y quería daros la enhorabuena por llevarnos tantísima alegría a nuestros hogares.

Crecí con mi padre escuchando Carrusel Deportivo y El Larguero, y os seguimos en vuestra nueva aventura y os seguiremos allá donde vayáis.

Aunque no siempre pensemos igual, es evidente que habéis marcado generaciones y generaciones de gente que vive el fútbol con la radio. Antes de manera más pobre, con la radio puesta a la vez que la tele y ahora con el sonido de audio en tele (que ya les vale a los de DAZN, a ver si Rubén Martín mete mano ahí).

Por gente como vosotros yo estudié para dedicarme a esto, al difícil mundo de la radio, pero no como periodista, que podría ser lo que más se ve y “vende”, si no como técnico de sonido e imagen. Aún así, sin ser periodista, conseguí llevar durante cuatro años el deporte de mi ciudad, Andújar (Jaén), a la radio, y aunque fuera solo colaborando, le agradezco a Radio Andújar la oportunidad que me dio para contar todo lo que pasaba relacionado con el club de donde vivo, el histórico Iliturgi.

Un fuerte abrazo y siento daros este chapazo. A mis 31 años aún me rio, me emociono y vivo con vosotros, y quiero que seáis conscientes de lo importantes que sois para muchos y la compañía que hacéis a pequeños, a mayores, si es que da igual la edad. ¡Viva Tiempo de Juego y viva la madre que os parió!