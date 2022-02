Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 10 al 17 de febrero)

Hola,

Soy un español que vive en Suiza. Me gusta el fútbol y trato de seguir un poco LaLiga, sobre todo los partidos del Real Madrid. Me he abonado a un canal suizo aquí para poder seguir los partidos de Liga. Me cuesta un pastón (como todo en Suiza), y además (evidentemente) los comentarios son en alemán. Entiendo bastante alemán pero los comentaristas son un tostón, no hay color. Si no estás mirando, a veces ni te enteras de que fue gol. Así que a menudo me pongo Tiempo de Juego en streaming para poder seguir los comentarios en emoción.

PROBLEMA: Cuando cantáis el gol, ¡me hacéis spoiler! Quiero decir, aún tengo que esperar medio minuto, a veces más, para ver el gol en mi canal que he comprado.

SOLUCIÓN: Que lo emitáis en directo en vuestro canal de YouTube (he visto que a veces lo hacéis, pero no siempre), porque permite meter un delay o retraso de 10, 15 segundos, o lo que te dé la gana, y así puedo ajustar el audio al vídeo. Lo malo con el streaming de la radio es que no puedes hacer esto.

Bueno perdón por el rollo, pero a ver si me hacéis caso.

Un saludo y gracias por vuestra labor,

JOSÉ GARRIDO