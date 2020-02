Comentarios,. sugerencias, peticiones (Semana del 20 al 27 de febrero)

Buenos días.

Soy un oyente habitual de vuestro programa desde que tengo uso de razón. Tengo una discapacidad, y aunque ahora hago vida prácticamente normal, en muchos momentos de mi vida habéis sido la mayor ilusión y entretenimiento que tenía. En ocasiones, os escucho con cierta envidia, porque supongo que sois lo que a mí me gustaría haber sido (periodista deportivo), ya que mis pasiones son el deporte principalmente, y la lectura y escritura por otro lado.

Os envío este mail porque hace dos días me llegó el libro "La Roja cumple 100 años" que gané en vuestro programa. Por esta razón, quiero dirigirme especialmente a Pedro Martín. En primer lugar, he de decir que me hizo muchísima ilusión, a pesar de que el libro llegó con el lomo roto (adjunto foto). Pero el motivo de estas líneas es otro bien distinto. Comencé a leer el libro ayer mismo, y he detectado ciertos errores ortográficos. No hablo del uso de las comas, a pesar de que difiero en bastantes párrafos. Pero considero a las comas como pausas de lectura y que su uso tiene mucho que ver con el estilo del escritor. Pero en algún caso me hubiera gustado proponeros algunas frases alternativas para que vosotros lo hubierais valorado, siempre prevaleciendo vuestro criterio, por supuesto.

Lo que no estimable son varios errores que observé, por ejemplo en la página 18-19, en el artículo "De la furia a La Roja", escrito por Enrique Ortego. Ya en la primera línea hay un doble espacio entre las palabras "vida" y "si". Al final del artículo aparece la expresión "por ejemplo", que debe ir entre comas y aparece entre una coma y un punto seguido de minúscula. Un poquito más arriba, también en la página 19, después de la palabra "Sevilla" termina la frase y debería ir un punto (que se ha olvidado). En la página 41 aparece "... España cayó eliminada pero el tratamiento que se dio a los jugadores a su regresó a España...". Ese "regresó" debe ir sin tilde, claro. Y así alguna cosita más que ahora no recuerdo.

Este tipo de errores los veo en todos los libros que leo, pero me ha dejado un poco decepcionado viniendo de Pedro Martín, una persona a la que admiro y con la que me siento muy identificado por su rigor periodístico, en unos tiempos en los que percibo que prevalecen otros "valores" en vuestra profesión. Incluso algún amigo en más de una ocasión me ha comparado con Pedrito en la forma de defender mis ideas, aunque yo siempre digo como broma que yo una vez rectifiqué. En este libro ya no tiene solución, pero os escribo para ponerme a vuestra disposición para las próximas publicaciones que escribáis. Sé que igual no soy el mejor corrector que hay, entre otras cosas porque no es a lo que me dedico. La ventaja que tengo es que no hay nadie que le dé más importancia que yo a un texto bien escrito. Y es que escribir bien es la mejor forma de respetar a la persona que va a leer lo que tú has escrito.

Aprovecho la ocasión para saludaros y agradeceros tantísimo tiempo de compañía (no os podéis imaginar cuánto).

Alberto Núñez

Hola buenas tardes:

Mi pregunta/sugerencia para Pedrito Martín sería: ¿si para su clasificación de árbitros no sería mejor puntuar cada partido de 0 a 10 a los colegiados y así sería más clara para todos y al final tendrías la clasificación real?



Un saludo familia y seguid siempre igual que no sabéis como se os quiere a todos.

Hola, soy Moisés Domínguez, del diario Levante-El Mercantil Valenciano.

Durante muchos muchos años he trabajado en deportes y he sido compañero de viaje (y asiento en el avión) en los viajes del Valencia CF del único e irrepetible Vicente Ordaz.

Vale: lo del programa resumen es cierto y la sintonía estaba bastante bien. No me atrevo a tararearla, lo siento. Era una carátula de imágenes que fueron cambiando durante el campeonato. Jugaban bastante con fotos fijas que ponían y repetían inmediatamente en invertido (como en un espejo), para coordinar con la musiquita en cuestión.

Ahí se hizo famoso durante los primeros días un aficionado de Camerún con un palillo en la boca. También fue muy recurrente la celebración de Bal en su gol contra Brasil, la de Bélgica en el gol del partido inaugural contra Argentina...

La intro en cuestión siempre empezaba con la inauguración y acababa con un trozo de grada de seguidores de España.

Y YA PUESTOS, OTRA:

Había otra sintonía: antes de empezar cada partido salían imágenes de la ciudad sede (Vigo, Bilbao, Valencia, Elche...) y la sintonía era la "Quiero que tú me acompañes mujer" de Julio Iglesias.

Un día de estos os pasaré un dato de otro tema para Pedro Martín que le va a sorprender.