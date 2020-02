Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 6 al 13 de febrero)

Pues eso, como sé que Paquito es gran seguidor de las series, como lo somos casi todos, quería recomendarle desde mi más humilde opinión dos series que le podrían gustar. Una es Russian doll, la protagoniza la pelirroja de Orange is the new black. Mola, diferente. Y la otra es una versión en serie de una película australiana de terror que tuvo mucho éxito. El grandioso y temible desierto australiano versus asesino en serie, Wolf Creek. Saludos y felicidades. Que sigan los éxitos, vivan la Super Bowl y las encimeras jajajaja.

https://www.youtube.com/watch?v=YHcKoAMGGvY Russian Doll

https://www.youtube.com/watch?v=GyvLAkosbpE Wolf Creek, la segunda temporada especialmente buena.