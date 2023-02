Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 26 de enero al 2 de febrero)

Buenas tardes.

Antes de nada, quería daros las gracias por el programa. Soy seguidor vuestro desde pequeño, crecí compartiendo con vosotros mi afición por el deporte en general y el fútbol en particular, y a día de hoy sigo junto a vosotros todo lo que me permite mi día a día.

Nunca os he escrito, pero el motivo que me ha movido a ello tiene que ver con mi equipo, el equipo de mi tierra, el CD Lugo. Vivimos una decadencia en los últimos años, resultado de una más que discutida gestión, no me extenderé ahora para explicarla.

Lo importante es que el día 31 de enero tocamos fondo con un día infame en la historia del club. El proceder no es digno de un equipo profesional del fútbol español. Sólo quería pediros que, por favor, nos dierais la oportunidad de que el fútbol español conozca nuestra situación.

Estad atentos al Anxo Carro este domingo, ya que hay convocada una manifestación por la situación. Necesitamos que se sepa todo lo que hemos sufrido. El fútbol es de los aficionados, y en Lugo se están aprovechando de que somos una afición pequeña, mermada y con poca voz para hacer y deshacer al antojo de un mandatario que recuerda a los Piterman y demás personajes que han pasado por nuestro fútbol.

En su día, Quique Setién lo advirtió cuando decidió marcharse por la llegada de este hombre, y no ha errado. Podéis preguntar a compañeros del gremio por la situación, como Álvaro Lorenzo de COPE Lugo, un gran profesional que seguro os pondrá al día.

Reitero mi agradecimiento por estar ahí para sacar muchas sonrisas tantos días. Dais mucho más de lo que os podéis imaginar muchas veces.

Un afectuoso saludo, y ¡¡forza Lugo siempre!!