Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 18 al 25 de enero)

Buenos días, antes que nada, quería daros la enhorabuena por el programa, soy seguidor vuestro desde hace muchos años y el verano se me hace interminable sin vuestra presencia.

Quería escribiros este correo por el derbi copero de esta semana. Lo primero de todo quiero decir que los análisis deportivos se tienen que hacer al margen del arbitraje, fundamentalmente porque, como los futbolistas, los árbitros son personas y se equivocan como todos, y cuando lo hacen, no es a propósito, a todo el mundo le gusta hacer bien su trabajo.

Por eso, me gustaría decir que el Real Madrid tiene 4 problemas fundamentales:

1. Queda demostrado que no tiene portero fiable.

2. Tchouaméni ya va teniendo demasiadas oportunidades y me parece a mí que se nos ha vendido algo que no hay.

3. Por favor, entiendo que el esfuerzo de Valverde es muy loable, que es difícil sacarlo del 11 actualmente, pero, os habéis fijado en la cantidad de balones que pierde. ¿De qué sirve que recupere si luego pierde muchos?

4. El Real Madrid no se puede permitir el lujo de jugar tantos partidos/minutos sin un 9 puro. Sí es Joselu, pues Joselu. Lo que no puede pretender Ancelotti es que le arregle los partidos a partir del minuto 80-85.

Por último, no me gustan nada los videos que está haciendo RMTV porque, más allá de ayudar, creo que les está perjudicando. Pero quiero recordar que el año pasado, el Atlético de Madrid sacó un comunicado por una posible segunda tarjeta amarilla, y en este partido debería haber sido expulsado Rodrigo de Paul, hay un penalti a Bellingham que ni siquiera vimos repetido, por no nombrar varias amarillas con una diferencia de criterio enorme y, sin embargo, se crítica que los madridistas nos quejemos.

Es que, a veces, también terminamos un poco cansaditos de que cada vez que va a haber un derbi, tengamos que escuchar a los Petón, Antoñito o Miró de turno diciendo que esperan otro atraquito, cuando es totalmente FALSO, lo que tienen se llama memoria selectiva.

Un abrazo para todos los integrantes del programa.

PD: Me llamo Alberto, me encantaría que pudieseis leer mi carta y mandarais un saludo a mi hermano gemelo Emilio porque somos los dos muy seguidores de vuestro programa, aunque él es del Barçaa, pero bueno jajajajajaja.

Hola.

Os escribo para protestar por la falta de respeto de la Liga hacia los seguidores de los equipos, sobre todo los equipos ‘pequeños’. Me centraré en el tema de horarios, porque si entramos en el tema de árbitros y VAR, reparto de dinero y demás no acabaríamos nunca.

Como seguidor del Pucela os explico lo que nos está ocurriendo últimamente, aunque me imagino que la misma situación será para muchos más equipos.

Nuestro último partido como locales fue el jueves 21 de diciembre a las 21:30, coincidiendo con el partido del Real Madrid. Supongo que, igual que en verano se adecúan los horarios para evitar el calor extremo, no estaría de más evitar este tipo de horarios en ciudades como Valladolid, Burgos o Vitoria, en las que las temperaturas se caracterizan por ser demasiado bajas en esas épocas. Después ha venido el parón navideño y por la Copa del Rey, siendo los dos siguientes partidos las visitas a Burgos, 13 de enero, y Elche, 21 de enero.

Quiere decir esto que vamos a estar hasta el 28 de enero sin ver fútbol en nuestro estadio, y la brillante ocurrencia ha sido poner el partido un lunes a las 21:00, cuando es un partido que tradicionalmente desplaza muchos aficionados, tanto de Valladolid a Santander, como en el caso contrario. No bastando con eso, nuestro siguiente partido en casa, el 11 de febrero, también será un lunes a las 21:00.

Creo que estas situaciones no favorecen nada al fútbol, y no me vale la excusa de la televisión, porque dudo mucho que haya mucha gente, tanto en España como fuera, que vayan a ver un partido del Valladolid si no son sus seguidores o los del equipo contrario. Tampoco me vale que si los equipos son sociedades anónimas, que los socios no aportan ingresos, porque tampoco gusta ver los estadios vacíos.

Entiendo que alguien tiene que jugar los viernes o los lunes, o los domingos a las 21, pero supongo que también es posible repartir los horarios para no perjudicar a los abonados que pagan religiosamente, o evitar horarios que puedan poner en riesgo a la gente, tanto en verano en las zonas en las que hace excesivo calor, como en invierno en las zonas en las que hace excesivo frío, ya que no resulta muy agradable estar dos horas sentado a -2 o -3 como ya nos ha pasado más de una vez.

Un saludo de un seguidor de los de siempre, desde que tengo memoria, de hecho, he sentido la muerte de Pepe como si fuera la de alguien cercano.

Jesús Mª González

Hola amigos quería hacer dos reflexiones:

1). Lo que está haciendo el Girona es sencillamente increíble porque estableciendo paralelismos con el anterior fenómeno social, el Superdepor de Arsenio Iglesias, ni siquiera aquél fue tan sólido en la primera temporada que se codeó en la élite.

2). Carlos Sainz es prácticamente de los pioneros, el único que nos queda (se nos fueron Blume, Carrasco, Fdez. Ochoa, Ballesteros, Pomar, Nieto, Santana, Bahamontes, Luis Suárez...) y el madrileño sigue ganando. Ojalá siga ganando mucho más tiempo.

Un saludo a todos.

Gedencio.

Hola, hola:

Por medio de estas breves palabras quiero denunciar las incre í bles y poco serias decisiones que toma la LIGA DE FUTBOL PROFESIONAL en cuanto al cambio de horarios de partidos con prácticamente nulas posibilidades de poder reaccionar para los aficionados que tienen que viajar y lo que ello conlleva entradas, hotel, desplazamientos, etc., os comento:

Vivo en Cantabria y con toda la ilusión de mi vida, había previsto asistir por primera vez en mi vida a un partido en Madrid del equipo de mi vida el ATLETICO DE MADRID (Garate, Luis, Eusebio, Adelardo...) con mis nietos de 3 y 5 años en base a que el partido era a las 16:15 horario genial para llevarlos y que disfrutaran del equipo de mi vida, además no se me ocurría mejor manera de celebrar un acontecimiento personal.

Espero que el ATLETICO DE MARID nos brinde una alternativa para el asunto de las entradas... Pero si queremos ser la mejor liga del mundo no podemos estar en manos de estos impresentables.