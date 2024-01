Comentarios, sugerencias, peticiones... (Semana del 11 al 18 de enero)

Alberto, desde Málaga.

Cuando dentro de unos años el fútbol no cuente con tantos seguidores haremos un millón de campañas para que vuelva la afición. Hoy mis hijos (7 y 10 años) no pueden ver el partido porque termina a las 23:30/00:00h.

Los niños ya no saben las reglas. Soy incapaz de explicárselas (y no me atrevo a que se las explique Fouto... Un brazo). Se habla de corrupción en la Federación y los árbitros. Ya no se celebran los goles. Se están cargando el futbol... Un despropósito.

Hola, equipo.

Soy uno de esos niños que se ha criado con vosotros, con vuestras voces. Sé que este año no fue fácil y lo que viene probablemente tampoco. Por eso, me decidí simplemente a contaros un poco, por si algún día cuesta de más, tengáis más presente, si cabe, la gran y numerosa familia que os arropa.

Este pasado año, decidí hacer lo que siempre había querido, viajar y descubrir mundo. Y me habéis acompañado por todos esos países que visité. En Nepal, Tailandia, Laos, Malasia, Filipinas, etc. y especialmente en Indonesia, donde viví la aventura más increíble, naufragando y arribando desesperadamente en una remota isla para salvar el pescuezo. Esa noche, pasada la tormenta, pero aún en shock por lo que acababa de ocurrir, en la habitación que me daba cobijo, incomunicado con los míos, pues no había cobertura móvil ni internet, supe que estaba en casa cuando me puse mis auriculares y entre mis podcasts descargados os tenía a vosotros, también familia.

Gracias y saludos.

Una curiosidad de la FA Cup en relación con la Copa. En el sorteo de la siguiente ronda en Inglaterra hay 15 equipos de la Premier... pues bien, diez de ellos se enfrentan entre sí, no como aquí que es dirigido:

* Tottenham - Manchester City

* Everton - Luton

* Sheffield - Brighton

* Fulham - Newcastle

* Chelsea - Aston Villa

Y ese sorteo puro da opciones a equipos de menor categoría a seguir adelante:

* Ipswich - Maidstone United

* Leeds - Plymouth

* Sheffield Wednesday - Coventry

* Watford - Southampton

* Blackburn - Wrexham

* Leicester - Birmingham

Luego es verdad que hay un Newport County - Manchester United y un Liverpool - Norwich... y hay que recordar que en la ronda anterior hubo un Arsenal - Liverpool. Mola la FA Cup.