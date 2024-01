COMENTARIOS, SUGERENCIAS, PETICIONES... (Semana del 04 al 11 de enero)

Echo la vista atrás y aún recuerdo cuando mis padres me mandaban a dormir a una hora temprana siendo un niño y yo a escondidas escuchaba el futbol en la cama con una antigua radio que tenía.

Recuerdo además que cada día lo hacía con una emisora diferente, probaba de una a otra, hasta que un día os encontré. Quedé alucinado de como hacíais radio, como Pepe contaba los anuncios y de cómo Paco tenía algo que hizo que amara la radio para siempre. Era en torno a 1998 y hasta hoy… Cuando pasó lo de Paco en la otra emisora os sentí como de la familia y que me iría con vosotros a la emisora que os fuerais. “Aún recuerdo como Pepe lo defendió en antena”. Era como si algún familiar le pasaba algo.

Tras vuestro comienzo en COPE, qué decir de la entrada de Pepe, y aquél 27 de agosto del 2010 y de cómo os convertisteis en líderes desde el primer día (aunque el EGM dijera lo contrario). Y qué decir de la época del Covid en la que Paco dio un recital de programas en las que no había nada de deportes (sería el número uno en cualquier tipo de programa que hiciera).

El pasado 17 de septiembre me presentaba a unas oposiciones. Justo antes de entrar en el examen me enteré de que Pepe se nos iba…no daba crédito, no podía ser…y a escasos minutos de hacer el examen en el que llevaba tanto tiempo preparándome justo me entero de una cosa así. Una de las voces junto a Paco que desde niño llevaba escuchando tanto tiempo iba a dejar de acompañarme… Salí del examen y tenía sentimientos contradictorios. Contento porque no se me había dado mal el examen, pero se había ido Pepe. Os escuché todo ese domingo con el programón que hicisteis mientras revisaba una y otra vez mi examen.

Hoy varios meses después me acaban de comunicar que he aprobado la oposición. Al final la vida son casualidades, siempre recordaré aquél día por dos cosas totalmente distintas. Siempre que os preguntéis si merece la pena la radio que hacéis, contestaros que si…sois la familia que uno elige. Gracias Pepe por tanto, gracias Paco por tu humildad y tu manera de hacer radio.

Rubén de Colmenar Viejo.

Mi propuesta es la creación de WhatsApp de una encuesta ante las jugadas polémicas. Hoy, esta función es fácil de aplicar en la mensajería rápida, y permite conocer las opiniones de los oyentes, creando mayor vinculación entre comentaristas, oyentes y locutores.

Gracias por leer esta proposición

Pedro Marín Usón. Zaragoza