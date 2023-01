Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 19 al 26 de enero)

Buenas tardes.

Soy un aficionado del Atlético de Madrid y estaba intentando conseguir una entrada para el jueves en el Bernabéu. He oído que solamente le han dado un poco más de 300, en la Copa o en LaLiga. ¿No hay un cupo para dar al equipo visitante como lo hay en Champions? No entiendo que, además de beneficiarse del factor campo, se tenga esta actitud, ya que me imagino que también la taquilla queda para el equipo local. Creo que si se quiere jugar a partido único estos partidos, hay que poner normas.

Saludos. Carlos Álvarez.