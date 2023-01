Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 19 al 26 de enero)

Los colores y otras ironías del fútbol.

Dos equipos ‘españoles’ jugándose uno de los títulos de su país, en Arabia Saudita. Seguramente, los aficionados nos dejemos la garganta apoyando a nuestro equipo, a nuestros colores. Colores que el aficionado lleva en el corazón, los vivimos, los sentimos y los defendemos con todo nuestro sentimiento.

Mientras, los dirigentes, los ‘mandamases’ de los equipos y Federación, priman el negocio, el euro, sus comisiones y ganancias, por encima de los colores y sentimientos.

Ironías de nuestro futbol.

Buenas noches:

Quisiera, si fuera posible, que cuando informen de competiciones de tenis, si Georgina García compite en esas competiciones de tenis informaran de sus partidos. Nos dio unos de los mejores momentos de radio en Tiempo de Juego. Y encima en tiempos de pandemia. Y de paso lo mismo con la tenista de la Vall d' Uxo. Sara Sorribes. Y si fuera posible, otra entrevista con Georgina parecida a la que que hizo en Tiempo de Juego en la pandemia…

Muchas gracias.

Hola.

Soy José Manuel, de Cerdanyola del Vallès, Barcelona. Os escribo por un doble motivo, aunque antes, os pongo en situación…

Llevo escuchando vuestras voces desde que tenía 17 años. Ahora tengo 45, por tanto, ¡¡¡desde hace ya 28 años!!! Al principio, como no se podía recurrir al podcast, me veía obligado a escucharos en directo, lo que hacía que por la mañana me costara mucho levantarme para ir al instituto, de hecho, más de una primera hora me salté. Ahora, os escucho un rato por la noche y en momentos del día. Por tanto, puedo afirmar que me hacías mucha compañía en todo momento y todos los días de la semana.

Además, desde hace unos años, sufro de problemas de estrés y ansiedad por lo que esas voces que llegan a mí a través de los auriculares, me ayudan a evadirme de los problemas y realidad. Ya sé que puede parecer raro, pero yo me relajo mientras Dobarro quiere quemar Riazor, Helena nos alerta de que ha entrado un espontáneo al terreno de juego y es un recogepelotas, se grita un eagle, etc. ¡¡¡Tenéis ese efecto en mí!!!

Dicho esto, es obvio que sólo puedo transmitir palabras de agradecimiento y felicitación por el increíble trabajo que hacéis y por cómo explicáis el deporte y la vida. Millones de gracias, de verdad, ¡¡¡de todo corazón!!!

Eso sí, después de todo este tiempo, también ha habido momentos de crisis. Por ejemplo, el año 2010, con Rafa a tope, el fútbol, el basket, etc. y vosotros en batallas de despacho. O la larga espera que llevamos para escuchar la caperucita de Guasch. O la desaparición del “enhorabuena por el programa” de Juanma. Hasta el año sabático de Fouto en El Tertulión con los árbitros. Incluso, esos ‘4’ días al año que no hay programa. Se podría enumerar alguno más pero no me quiero enrollar más. Es obvio que, dicho esto, no creo que los oyentes merezcan que también desaparezca el “buenas noches familia” del Sr. Rico. De hecho, yo no estoy preparado mentalmente para afrontar esa pérdida. No me gustaría tener que lanzar una propuesta a Víctor Fernández para que, una vez tomada la rotonda, se tenga que hacer alguna intervención más en Canaletes. Por favor, si leéis esto, hacedlo llegar a Miguel Rico.

Por último, Juanma, que sepas que en mi casa hay fijo, al que han llamado 2 veces para el EGM, y desde el cual dije que sólo os escucho a vosotros.

De todo corazón, no cambiéis nunca.

¡¡¡Gracias!!!

Un abrazo,

José Manuel