Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 12 al 19 de enero)

Buenos días.

Tenía pendiente enviar este correo. Si no lo hice antes fue porque quería dar un poco de tiempo a mis sensaciones y pensamientos una vez terminado el Mundial.

Pasado el tiempo simplemente quería en primer lugar, y de forma destacada, daros las gracias por el trabajo que hicisteis y por vuestra dedicación a la hora de trasladar y contar a los oyentes lo que se vivió en Catar.

Quería deciros que valoro enormemente vuestro esfuerzo. Valoro la cantidad de días que tuvisteis que estar fuera de casa, en un país distinto con unas costumbres distintas. Valoro el palizón que os disteis durante varios días seguidos: a vuestras tres de la mañana prácticamente todos los días al hotel y luego por la mañana de nuevo a trabajar para cubrir partidos o entrenamientos. Me pareció simplemente increíble la cobertura que hicisteis y solo espero que haya habido un retorno a vuestro esfuerzo en forma de audiencia e ingresos publicitarios.

Está claro que un mundial es un acontecimiento único, incluso un privilegio poder ver en directo partidos irrepetibles que pasarán a la historia. Pero cuando se está trabajando, todos sabemos que las cosas no se disfrutan igual.

Quería, si me lo permitís, mencionar de forma particular a Hugo Ballester. Me llamó la atención lo bien que trabajó haciendo la eliminatoria de copar del Rey del año pasado entre Athletic y Valencia. Yo soy del Athletic y me pareció muy respetuoso y muy coherente todo su trabajo. Cuando se trata del equipo rival siempre puede haber cierto resquemor, sin embargo, guardo muy buen recuerdo de su trabajo, y en una eliminatoria que fue caliente... pero bueno, que lo que realmente quería decir es que esas buenas sensaciones del año pasado se me confirmaron con su cobertura del mundial. Cuando vi la gente que ibais pensé, "¿y por qué va Hugo y no otros reporteros que cubren otros equipos?", la respuesta me la ha dado su trabajo. "Porque es muy bueno, muy crack, muy calmado y a la vez incisivo".

Sois muy buenos, está claro, los mejores, se demuestra en todas las entrevistas que conseguisteis en zona mixta y en la emoción que pusisteis a cada partido. Una maravilla.

Por último, como en toda gran película, todo gran relato, hubo su parte de tensión, su parte de dolor, en este caso, de forma directa o indirecta, dolor y tensión relacionados con la selección y el seleccionador. Para mí es algo normal, que ha pasado a ser hasta secundario y que, mirando atrás, enriquecerá el relato que con el tiempo podréis hacer de vuestro Mundial. Tampoco le daría muchas más vueltas porque lo que de verdad debería quedar y quedará es el inmenso trabajo que realizasteis.

Nada más, me despido de vosotros deseándonos un gran año 2023 lleno de éxitos.

Un fuerte abrazo.

Javier Campos

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Queridos:

No sé si alguna vez habéis mencionado este breve texto que escribiera Joseph Ratzinger sobre el fútbol. Considerando que lo hemos enterrado hoy y que las líneas son formidables, quizá lo encontréis de interés:

https://es.catholic.net/op/articulos/70083/cat/572/que-escribio-el-cardenal-ratzinger-sobre-el-futbol.html

Abrazo de un oyente,

Lucas