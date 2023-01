El fútbol, el deporte más aburrido. El 90% de los jugadores no tienen calidad, son atletas físicos. El 95% de las jugadas no sirven para nada. Sólo la euforia de los periodistas hacen que parezca algo extraordinario lo que es intrascendente y transmiten a las masas, con poca cultura y ningún interés por el arte y la ciencia, una euforia y nerviosismo que no merece.

Es el único deporte del mundo en el que no gana siempre el mejor. Un tostonazo.