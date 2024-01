COMENTARIOS, SUGERENCIAS, PETICIONES... (Semana del 18 al 31 de diciembre)

Perdonad que os escriba ahora, pero estoy escuchando el podcast sobre la SuperLiga y no paro de reírme. ¿Sabéis cuánto paga Amazon por 16 partidos de NFL en 11 temporadas? 11 billones, más 100 millones por un partido en Blackfriday (datos de Forbes). Sale más o menos a 59 millones por partido. Imaginaros eso por el fútbol, que es más universal y tiene más repercusión.

El dineroestá hay, solo hay que buscarlo (el mercado americano son 300 millones de personas).

Nos gusta el roaming en Europa, el Euro, viajar sin pasaporte... pero, ¿no queremos una liga europea?

Para mí es el futuro (así de raro soy).

Best regards.

Pablo Sánchez.

Recuerdo aquel día... estuve en Preferencia del Benito Villamarín y no precisamente porque pudiese pagarme la entrada, que ni de coña, sino porque mi vecino Luis tenía asignado allí su quiosco de bocadillos de salchichas. Otras veces le había pedido a personas más adultas que fuesen a ayudarle, pero aquel día nadie quería ir. Cuando me lo comentó no dudé en decirle que sí, y allí permanecí como un inocente e inseguro chaval de 16 años, quieto y asombrado detrás de la barra del quiosco mientras oía una y otra vez: ¡Gol! ¡Gol!

Sabía que la primera parte había terminado 3-1 y que hacían falta muchos más, pero la incredulidad de aquellos que se acercaban durante el descanso a comprar su bocadillo y la enorme cantidad de goles que eran necesarios, no hacían presagiar una de las mayores alegrías deportivas de mi vida. 4, 5, 6... y yo allí quieto, solo, intentando no se quemaran esos malditos perritos calientes, que me obligaban estar allí pendiente y no ir corriendo a las gradas.

7, 8, 9 ¡Madre mía a que lo logramos! Cada vez eran más los "truenos" de aplausos que procedían del campo, y cada vez eran más grandes mis ganas de mandarlo todo "a tomar por donde salvada sea la parte" y salir corriendo a esa feria de ilusión, de entusiasmo y de griterío en la que se había convertido el campo. Y 10... mira tú, que me voy, aquí se quedan las salchichas y su puta mad... Y allí que fui...

Cuando llegué de nuevo al puesto, no había más que aquellas salchichas que habían caído al suelo y que supongo, le dieron asco a los ladrones. Pero bueno, la bronca que me pegó mi padre cuando tuvo que pagar de sus bolsillos 3000 pesetas, la recuerdo con tanto cariño y con tanta nostalgia, que estaría dispuesta a pasarla de nuevo.

¡Hola, hola!

Me llamo Enrique, os escribo desde Jaén tras escuchar el último capítulo de Un Arranque de Furia.

Yo nací en el 87, no hay que decir lo obvio; pero yo tengo el partido contra Malta en el recuerdo desde siempre.

En casa siempre estuvo el VHS del partido, no sé la de veces que pude verla. Mi padre ha contado mil veces aquella tarde, con quién, dónde estaba y cómo caían los goles. He ido escuchando el podcast con él y he podido ver cómo lo revivía.

Mi infancia respecto a la selección de fútbol fue el 12-1 y los Juegos Olímpicos de Barcelona (estaría muy bien un podcast por el estilo).

Muchas gracias por las horas de radio. Un abrazo.

Felices fiestas.