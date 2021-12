Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 9 al 16 de diciembre)

¿Qué tal? Un placer contactar con vosotros, os sigo desde pequeñito.

Simplemente quería dar la enhorabuena a Paco y todo el equipo por el salto que habéis dado en digitalización. Me dedico a ello y hacía falta, sin duda, aportar imagen a las retransmisiones de Tiempo de Juego. Es muchísimo más divertido, no solo el directo, también ver luego clips de las reacciones a los goles, situaciones extraordinarias del partido, incluso que seguro podréis hacer acciones más visuales para vuestros patrocinadores. Las entrevistas incluso con los protagonistas.

Lo que no os recomiendo es que hagáis retransmisiones en Twitch. La comunidad de Twitch no es vuestro target, que entiendo que es un público más adulto que busca retransmisiones con comentarios de calidad. Vuestro target está en YouTube, plataforma que además está integrada en más televisiones que Twitch. Es la razón por la cual hay tanta diferencia entre vuestra audiencia en YouTube (8.000 viewers) y Twitch (400 viewers).

Hacerlo en YouTube solamente va a potenciar dicho canal y además ahorrará trabajo a vuestro realizador, pues retransmitir en Twitch no es fácil.

De nuevo, ¡enhorabuena! Nunca dejéis de innovar pues la comunicación está cambiando y el programa más top de la radio no debe quedarse atrás y, lo más importante, ya no debe ser solo de radio.

¡Un gran abrazo!

Buenas tardes Sres. de la mejor cadena de radio y el mejor programa de deporte.

Me parece mentira que a estas alturas de la competición mundial del bádminton celebrándose en Huelva (España) aún no hayáis realizado un comentario, por favor.

Reciban un cordial saludo.

Un oyente onubense con nombre Fernando Abrio

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Queridos compañeros de Tiempo de Juego,

Soy Álvaro Gallardo Estrella, natural de Jaén y desde el 2013 en Alemania. Desde que tengo uso de razón os escucho; primero en la ‘otra emisora’ y desde 2010 en COPE. He crecido, me he ido de Erasmus, me he licenciado en Medicina, he aprendido alemán, me he casado y tenido una hija y he acabado la residencia en Traumatología y Ortopedia sin dejar de ser oyente vuestro. Por eso, me permito tutearos.

Siempre que voy al trabajo o viajo me entretengo con vuestros podcasts y hoy ha tocado el de El Partidazo del 24/11. Y no me puedo resistir a escribiros.

Primero daré unos datos. Hay diversos estudios sobre vacunación contra el Coronavirus de distintos organismos: Ministerio de Sanidad español, CDC estadounidense, etc. Todos ellos llegan a la conclusión de que la vacuna reduce el riesgo de mortalidad, de ingreso en unidad de cuidados intensivos y de enfermedad sintomática (no anulan el riesgo). La diferencia en mortalidad puede llegar según estudios y población estudiada hasta 25 veces más.

¿Qué ocurre si la gente se vacuna? Menor mortalidad, menor carga sobre el sistema sanitario y normal funcionamiento del mismo. ¿Qué ocurre, por el contrario, si la gente no se vacuna? Algo que llevamos sufriendo en Alemania (como médico lo veo en la clínica en la que trabajo y alrededores). Saturación de las unidades de cuidados intensivos, traslado de pacientes a otras zonas de Alemania no tan sobrecargadas, aplazamiento de operaciones oncológicas por falta de camas en UCI para el postoperatorio, etc.

Paco (González), la libertad de cada uno acaba donde empieza la del prójimo. Hay gente que no está pudiendo ser operada/tratada porque no hay capacidad en el sistema sanitario. Esa gente está siendo perjudicada por aquellos que no se quieren vacunar. Por lo tanto, se debe regular por el bien común el hecho de vacunarse (igual que se regula el pago de impuestos, la conducción bajo efectos de drogas o alcohol, etc).

Podéis poneros en contacto conmigo para aclarar cualquier pregunta que tengáis, para mí sería un honor.

Un saludo muy grande de un oyente y admirador vuestro

Álvaro Gallardo Estrella