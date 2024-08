Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 21 al 28 de agosto)

Estimado señor:

¿Le costaría mucho a Dª. Pilar Casado usar la expresión DOS MIL VEINTICUATRO en vez de VEINTE VEINTICUATRO?

Si es por economía del lenguaje, mal: "Dos mil" son dos sílabas y "Veinte", también son dos. Si es por aparentar que sabe algo de inglés, mal también: parece un resultado parcial de baloncesto o de cualquier otro deporte que pueda alcanzar esos guarismos y lo que sí es, es que me parece una catetez. Hacerse la moderna por usar malas traducciones refleja poco criterio. POr supuesto que doy la batalla por los ordinales por perdida. Estoy completamente seguro de que no saben usarlos a partir de UNDÉCIMO o DÉCIMO PRIMERO.

Y eso que el lenguaje es su herramienta de trabajo. Qué lástima.

Sin otro particular, atentamente.

Querido Pepe:

Es la primera temporada que no comenzará con la descripción del "Santiaguiño", ni tus andanzas disfrutonas de verano. Peor no importa, estás, ¡vaya si estás! Se siente cada día como desde el cielo empujas a toda tu "tropa" y los ves, cómo se superan.

Ayuda mucho a Paco, ahora es el alma de ese "familión" del que los oyentes también nos sentimos parte un poquitín.

¿Te has fijado en la cobertura de los Juegos Olímpicos? Emocionante el trabajo que han realizado. Hay mil detalles que demuestran lo grandes profesionales que son. Lama ha hecho un esfuerzo admirable, viniendo de la Eurocopa y sin descansar, daba la sensación de que encendías la radio y él estaba 24 horas hablando.

El primer día Fouto fue el hombre puesto por Lama para acompañar a las familias de los deportistas. ¿Fouto? ¿En serio? Parecía el menos indicado, ya que la ternura no es algo que le defina en su defensa acérrima de los árbitros, pero lo bordó.

Corrochano, que parece la persona más discreta del mundo, ha salido en todas las retransmisiones televisivas, la imagen fue la suya en medio del abrazo del ganador de la medalla de oro en marcha con su mujer, que tenía el micro de COPE y a Corrochano en su boca.

Y así uno tras otro: Andrea, Pilar, Arancha, Dobarro, Malvar, Charli, Heri, José Luis Gil y Angelito. Cada uno narrando deportes como si fueran especialistas y llevaran toda la vida practicándolos y después comentándolos en la radio, aunque Heri le hubiese enviado a Dobarro las reglas de la gimnasia con trampolín la noche de antes.

Toca volver al trabajo, pero uno precioso con el que acompañan y comparten la vida de algún millón de personas.

Te seguimos sintiendo muy cerca, en cada mención publicitaria se ve tu mano, ¡vaya discípulos!

Lo dicho Pepe: te sentimos cerca y sabemos que ESTÁS-

¡Seguimos con la fiesta!

Gracias a todos ¡POR TANTO!

Almudena Jiménez, una oyente agradecida.

Querido equipo,

Os escribo este correo para dar la enhorabuena al equipo del 'Tiempo de Juego Olímpico' por el enorme trabajo realizado (unos Juegos Olímpicos más) durante estas casi tres semanas. Es increíble el despliegue y la dedicación que le otorgáis a este bendito evento, presentes en cada prueba donde haya un español y en las competiciones imperdibles de los JJOO.

Y aparte de la enhorabuena, quería daros las gracias. Ya no solo por ser grandes profesionales, narrar e informar sobre todo lo que ocurre, sino por la otra parte, la humana. Yo vivo en Alemania desde hace 6 años, y poner la radio y escucharos me hace sentirme un poquito más cerca de casa. Me ayuda a pasar algunos momentos de soledad, porque siento como si fuerais parte de mi entorno cercano, como si os conociera personalmente. Y durante los Juegos ha sido un placer poner la radio y oíros, incluso aunque no hubiera una competición que me interesara en ese momento, pero el escucharos en casa, en el trabajo o en el coche siempre es una garantía de entretenimiento y eso muchas veces es impagable.

Así que lo dicho, enhorabuena, gracias, a descansar y a por otra temporada llena de deporte. Y espero volver a oír a todo el equipo en Los Ángeles 2028.

Un saludo desde Manheim, Curro Cruz.

Buenos días equipazo,

Me gustaría trasladar mi enhorabuena y mi agradecimiento, por tanto, y tan buen trabajo realizado por los enviados especiales de COPE (Redacción de Deportes).

Me han encantado todas las retransmisiones, la pasión, la entrega, el afán por llegar a todos los lugares donde los representantes españoles estaban compitiendo.

El resumen nocturno, a cargo de Joseba Larrañaga, me ha encantado en cuanto a tono y forma de ir introduciendo a todos los protagonistas. Me gusta la coordinación de Ángel García (me gustaría tener su guía olímpica), la dirección de Manolo Lama y Xuáncar. Peor es que no he quedado menos impresionado por el trabajo de todos los periodistas, tanto en sus deportes habituales, como en la narración de nuevas pruebas. Pilar Casado (baloncesto o hockey hierba) y así todos... Corrochano, Heri, José Luis Gil, Luis Malvar, Germán Dobarro, Arancha Rodríguez, Andrea Peláez... PERDÓN, pero no recuerdo el nombre de la chica de Marsella, que narraba la velta.

Por supuesto, a los técnicos de sonido, que sin ellos sería imposible realizar tantas y tantas horas de retransmisiones.

Me ha encantado el ambiente que se ha trasladado en las ondas, risas, comentarios con mucho cariño (a pesar de algunas respuestas como las de Mariona..., pero eso es "otra cuestión"), se ha demostrado que se puede hacer una magnífica radio sin el "opresor" fútbol.

También hay que destacar a los "quedados especiales" que los últimos minutos de Tiempo de Juego han sido muy buenos también... Parra, Ganga, Avilés...

Muchas gracias por la información y por la compañía. No os imagináis la gratísima compañía que nos hacéis y para mí, especialmente que ahora estoy pasando una malísima racha personal, metido en una profunda depresión y a la que vosotros me estáis ayudando mucho a intentar superar o al menos a intentar atravesar este arduo camino.

Si me he dejado a alguien, por favor trasladar mis agradecimientos. Ha sido un enorme placer pasar tanto tiempo con vosotros.

Jorge Sánchez.

Un saludo, quería llamarles la atención, ya que se supone que ustedes son "la vanguardia periodística nacional" (que bien suena), acerca de la vergüenza que se ve cada día en los Juegos Olímpicos. ¿Nadie siente repugnancia al ver como los países ricos compran atletas al mejor postor.

Por ejemplo: en triple salto, las tres medallas son de cubanos que representan a España y otros países. Antes había algún nacionalizado por ahí suelto y más o menos eran pasables.

Hoy día, solo da vergüenza ver la competición, motivo por el cual solo he visto el partido de la final de fútbol y el resto lo sé por haberlo leído en prensa.

¿Os atrevéis a publicar el medallero solo con los nacidos en España?

Actualmente, el gobierno se impone un mínimo de medallas y van comprando atletas en diferentes federaciones, hasta que más o menos alcanzan el cupo que necesitan.

Hacen la lista de la compra, van al mercado y compran las medallas que quieren. Así de crudo es el tema. Además de dinero, los países ricos, ofrecen su pasaporte a los atletas, con la que ya pasan a ser ciudadanos del primer mundo con derecho a viajar a donde quieran y eso es irresistible, además del dinero que les dan por venderse.

¿No consideran noticia, que se esté comprando a los atletas de los países pobres y dejándolos sin representación? ¿No tiene opinión acerca de que el COI permita esto?

Buenas tardes, Deseando que arranque LaLiga y ver debutar a Mbappé ya... quería hacer una sugerencia para Tiempo de Juego si lo tienen a bien.

La idea es una especia de sección/juego/concurso como lo quisieran enfocar respecto a elegir durante 19 semanas (1 por semana) al mejor jugador de la historia de cada una de las 17 comunidades autónomas españolas, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Sería bonito.

Gracias y un abrazo a todos.

Posdata: Gran verano del fútbol español con los títulos de la Eurocopa y el oro olímpico.