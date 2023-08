Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 21 al 27 de agosto)

¡Buenos días!

Soy oyente vuestro desde los 14 años y ya tengo 37...He vivido con naturalidad e intensidad todos los cambios de la sociedad y que consecuentemente os han afectado, puesto que la radio es parte importante de la sociedad y creo que en vuestro caso falto aglún paso más para adaptaros a estos cambios.

Para empezar...le presencia de compañera en lugares como "El espacio más importante e influyente de la radio deportiva española" y que el equipo habitual carece de tertulianas (más allás de Helene Condis cuando entra).

El peso que ha ido adquiriendo Andrea a lo largo de este tiempo ha sido impresionante y el Mundial que se ha marcdo es una guinda, no enceuntro mejor candidata para lo mencionado anteriormente.

La incorporación de Mónica a las noches deportivas era algo súper necesario, por ser alguiente con tanta experiencia o por lo menos esa es mí opinión.

Comentar, también, que la actitud de Ángel García recordando la frase de las '3C' cada vez que entrevista a Carlos Alcaraz no ayuda.

Pido que se denuncian gestos como el de Darío Brizuela el pasado Eurobaket de "simbolizar que tiene que tiene testículos grandes" para que se vean de una manera más vergonzosa estos tipos de actos, porque estoy seguro que Pilar se resigna.

¡Un saludo y a seguir evolucionando!

Y que Andrea escriba un libro.

Hoy como cada mañana me he despertado, nos hemos preparado y he llevado a mi hija de 5 años a su escuela (gracias a Dios anando, auqneu con un calor insorportable ya a las 7:10 de la mañana) y lo ciertos es que me he "emocionado" y alegrado de escuchar las palabras de Juanma, quien es un referente mediático para mí y mi hija, rectificando y viendo las cosas de otro modo...pase lo que pase con Rubiales.

Lo gracioso de esto es que allá por 2010-11 cuando Rubiales se presentaba a la AFE, yo vivía en Houston y conctacté con él. Le mostré mis ideas y mis ganas de trabajar con él. Me devolvió la llamada y nunca pude hablar de nuevo con él porque mi esposa no cogió el teléfono, ni sus datos. Quizás mi vida hubiese cambiado y no viviría en Dallas, pero bueno ayer mi mujer y yo pensábamos en eso

Bueno, como siempre quiero dar las gracias por hacernos la vida un poco más fácil desde el extranjer y acercarnos a España.

Y, por cierto, algún día tendríaís que hacer un programa con los abonados de equipos de LaLiga que vivimos lejos de España.

Un abrazo.

Fdo: Pablo Sánchez.

Buenas tardes

Este escrito, en realidad, quise hacerlo ayer sábado por la tarde mientras escuchaba su programa 'Tiempo de Juego' cuando regresaba a casa. Hice bien dejarlo pasar porque así aprovecho para añadirle otro comentarios. Y hay muchas personas que dan mucho que hablar.

En primer lugar, decir que yo era un fidelísimo admirador suyo cuando usted estaba en la SER. Y por razones ideológicas y personales, al marcharse a la COPE, no quise seguirle. Al cabo de bastante tiempo, mucho, pensé que podía probar a asomarme a su programa y acercarme de nuevo. Y dese ese día he vuelto a sintonizarle siempre que me ha ido bien, volviendo a disfrutar con su excelente buen hacer profesional y la mayoría de su equipo.

La lástima es que usted no está solo, obviamente, y no todos los componentes del equipo están a su altura. Me refiero, por ejemplo, al contraste de criterio que puso en antena con el inefable Señor Rincón hablando sobre los sueldos de los futbolistas y el número de partidos que juegan o deberían jugar. Sentí vergüenza ajena escuchando los argumentos de dicho colaborador por sus argumentos y vi extrañado que esta persona no se limite exclusivamente a opinar sobre la manera de jugar de los equipos. Aún recuerdo, que durante la etapa en la SER, en una retransmisión de un partido internacional llamó a un colegiado "Hijo de p***". Y jamás, en los años que llevo siguiento rentransmisiones deportivas, he oído un insulto tan desafortunado y ni de ningún tipo en las emisoras que acostumbro a escuchar.

Y, ahora, este mediodía escuchando la retransmisión del partido de la Selección femenina, con el alboroto que yo tenía por el gol de España, ha surgido de improvisto el Señor Rincón diciendo que se alegraba mucho por la enorme cantidad de gente que en estos momentos están disgustado o enfadados por razones que no ha especificado. Sólo el sabe a que se refería. Yo puedo intuirlo y, por eso, el gozo inmenso que tenía por la importancia del gol me lo ha rebajado. Cada acontecimiento, partido en este caso, tiene sus circunstancias que pueden hacer variar determinados sentimientos.

En fin, los años pasan, pero usted Señor González sigue siendo el Maestro. Sí, en mayúsculas. El maestro de las ondas deportivas y el Señor Rincón, un temperamental aficionado poco reflexico.

Reciba mi más atento saludo, reiterando mis felicitanciones.

Agustí Serra.

Pd: En tiempo de la otra emisora le gabía escrito algunas veces.