Comentarios, sugerencias, peticiones (Semana del 3 al 10 de agosto)

Buenos días. Ya nos estamos acostumbrando a que LaLiga comience en agosto, y sería bueno que, dado que es así y va a ser así para siempre, todos nos adaptemos a ello. Los estadios no están preparados para recibir a espectadores con sol y temperaturas altas. La mayoría no tiene toda la gradería cubierta, proporcionando sombra y con ello un mínimo de rebaja de temperatura. El sol te da directamente en la cara y no ves nada, en la cabeza y te atonta. Está bien que los jugadores paren a refrescarse, está bien que los servicios médicos y los jugadores estén atentos a los problemas de salud que hay en la grada, pero uno de ellos es estar expuesto al sol, con temperaturas muy altas.

También me gustaría que alguien se preocupara por los espectadores que vamos al campo. Estamos desprotegidos y no sabemos nada. Paran el reloj en el minuto 45 o 90, y no sabemos cuánto queda. Se añade más y no hay ninguna indicación de cuándo va a acabar. Hay una resolución de VAR y no sabemos qué se está mirando. Estamos desinformados y sería fácil ocuparse más de los que están en el campo.

Buena temporada. Esta será la número 31 que comparto con vosotros.

Un abrazo.





Queridos amigos de Tiempo de Juego.

En este comienzo de temporada se me ocurren varias reflexiones en clave merengue. La primera es mi incredulidad porque un jugador de la gran calidad de Sergio Arribas no tenga cabida en la plantilla madridista. El casi no contar con la cantera será siempre un debe en su paso por el Real Madrid. Confío en que Raúl le ponga remedio cuando le toque.

Y la segunda es mi no coincidencia con Poli Rincón respecto de la idoneidad de Bono para cubrir la baja de Courtois. No se puede traer un jugador que va a estar ausente durante tanto tiempo en un periodo decisivo de la temporada. Es como tener una lesión. Además del alto precio que lógicamente solicita el Sevilla. Por tanto, hay que apostar por otro jugador. Mi preferido es Soria, pero De Gea tampoco sería mala opción.

Por último, yo tampoco creo que vaya a venir Mbappé en esta temporada. Mejor la siguiente temporada y hacer daño al PSG. Dicho todo esto, seguro que me equivoco en todo.

Gracias.

Hola a todos, y en especial a Paco González y a Manolo Lama.

Hoy es un día triste para mí, puesto que una parte de mi infancia se va para siempre.

A primeras parece una chorrada, pero sois las voces con las que he crecido. Mi padre os escuchaba todos los domingos en el mítico Carrusel, y en unas navidades de 1997 me regalaron una consola y un videojuego. Era el FIFA 98. Lleno de ilusión, me puse a jugar y mi sorpresa fue aún mayor. cuando las voces que narraban mis partidos eran las mismas que escuchaba todos los domingos junto a mi padre.

Todos los años. Nunca he faltado a la cita con este videojuego, y siempre me alegraba escuchar los comentarios de Paco y Manolo. Pero hoy me enteré de la triste noticia de que EA ya no cuenta con las voces de mis narradores.

Quizás sea el destino, que me está diciendo ya soy algo grande para seguir jugando a este juego.

Aún así,os seguiré escuchando por este medio y espero que no me falléis en muchos años estéis donde queráis estar.

Un fuerte abrazo, un gran seguidor vuestro.









¡Hola, hola! De un tiempo a esta parte, cada vez que termináis temporada yo pienso lo siguiente. Un servidor lo deja. A mí el fútbol me da igual, bueno, y los deportes en general. Os oigo porque me caéis bien, todos y cada uno de vosotras y de vosotros, pero ya no escucho más a éstos pirados de la radio… Y entonces, llega el cabronaz… de Pepe, le oigo en la primera entrada de la temporada y me digo…. venga, Andrés, dales otra oportunidad, si total, a ti esto te mola. Y aquí me tenéis, otra temporada más con la radio puesta, y ya van unos cuantos más años escuchando. Perdón por la chapa por Whatsapp.

Muchas gracias gente, y buenas tardes.